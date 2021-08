Les Américains s’endettent comme si demain ne viendrait jamais ⋆ 10z viral

par Michael Snyder, Le blog de l’effondrement économique :

Si vous faites le choix conscient d’ignorer toutes les conséquences à long terme, la gestion de vos finances personnelles peut être très amusante. Par exemple, au lieu d’évaluer rationnellement le type de versement hypothécaire que vous pouvez réellement vous permettre, pourquoi ne pas vous lancer et acheter une maison de 600 000 $ ? Tu ne vis qu’une fois, non ? Et au lieu de faire durer votre véhicule basculant actuel encore un an ou deux, pourquoi ne pas contracter un énorme prêt sur un tout nouveau VUS de 60 000 $ ? Tu sais que tu le mérites. Pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas vous lancer dans une autre énorme folie des dépenses et maximiser à nouveau toutes vos cartes de crédit. Rembourser ces cartes de crédit sera très douloureux à long terme, mais personne ne pense beaucoup aux conséquences à long terme de nos jours.

Il suffit de regarder le gouvernement fédéral. Ils ont 28 000 milliards de dollars de dettes et pourtant nos politiciens continuent de jeter de l’argent comme une bande de marins ivres.

Bien sûr, le gouvernement fédéral est loin d’être seul. Les gouvernements des États et locaux n’ont jamais été aussi endettés, nous sommes au milieu de la plus grande frénésie d’endettement des entreprises de tous les temps, et les consommateurs américains font certainement leur part. En fait, au dernier trimestre, nous avons assisté à la plus forte augmentation de la dette à la consommation depuis juste avant la dernière crise financière…

Les Américains ont plus de dettes que jamais. Une augmentation des dépenses par carte de crédit et des achats de logements a entraîné une augmentation de la dette des ménages américains de 313 milliards de dollars, ou 2,1%, au deuxième trimestre, selon la Federal Reserve Bank de New York.

C’est le plus grand bond nominal depuis 2007 et la plus forte augmentation en pourcentage en sept ans et demi.

Dans l’ensemble, les consommateurs américains sont maintenant endettés de 14 960 000 000 000 $.

Nous atteindrons bientôt la barre des 15 000 milliards de dollars, et je pense que nous devrions commémorer le franchissement de ce seuil par une sorte de célébration.

Bien sûr, toute célébration devrait impliquer de s’endetter encore plus, car il y a peu de choses que les Américains apprécient plus que de s’endetter encore plus.

La dette hypothécaire augmente particulièrement rapidement. Les prix des logements ont récemment grimpé en flèche, ce qui a créé une frénésie à une échelle que nous n’avons pas vue depuis juste avant la crise des subprimes de 2008…

La dette hypothécaire, le plus gros contributeur à la dette globale des ménages, a augmenté de 282 milliards de dollars pour atteindre 10,44 milliards de dollars. Un énorme 44% des soldes impayés ont été créés au cours de la dernière année, représentant à la fois de nouvelles hypothèques et des refinancements. Mais même si le marché immobilier américain est brûlant et que les emprunts pour acheter des maisons explosent, “il y a encore 2 millions d’emprunteurs en abstention hypothécaire qui sont vulnérables aux difficultés financières une fois que les programmes d’abstention prendront fin”, a déclaré l’administratrice Joelle Scally. du Centre de données microéconomiques de la Fed de New York.

Est-ce juste moi, ou il semble que nous ayons déjà été ici ?

Tout cela semble si étrangement familier.

Bien sûr, les experts nous assurent que cette bulle immobilière encore plus grande se terminera beaucoup plus bien que la précédente.

Vous les croyez, n’est-ce pas ?

Après avoir été arrosé de milliards et de milliards de dollars par le gouvernement fédéral, on pourrait penser que la plupart des Américains devraient être en assez bonne situation financière ces jours-ci.

Malheureusement, il s’avère que tout cet argent vient de creuser encore plus l’écart entre les riches et le reste d’entre nous…

Les Américains ont ajouté près de 4 000 milliards de dollars à leurs économies pendant la pandémie de coronavirus, mais la plupart des gains sont allés aux riches, selon une nouvelle étude. Les contrôles de relance, la hausse des marchés boursiers et la réduction des choix de dépenses ont conduit à un boom massif de l’épargne au cours de l’année écoulée, les Américains économisant environ 3 700 milliards de dollars, selon une étude d’Oxford Economics. Pourtant, 70 % du gain est allé aux 20 % d’Américains les plus riches, selon l’étude.

Comme je l’ai dit l’autre jour, il y a des millions et des millions d’Américains qui risquaient d’être jetés à la rue une fois le moratoire sur les expulsions terminé, mais maintenant Joe Biden a décidé de venir à la rescousse…

L’administration du président Joe Biden a publié mardi un moratoire ciblé sur les expulsions dans les zones les plus durement touchées par COVID-19, remplaçant un gel des expulsions à l’échelle nationale qui a expiré samedi malgré les préoccupations juridiques concernant le fait de le faire unilatéralement. La nouvelle action, en vigueur pendant 60 jours, interdit les expulsions dans les comtés où les taux de transmission du COVID-19 sont élevés, reflétant là où les Centers for Disease Control and Prevention recommandent aux résidents vaccinés de se masquer à l’intérieur et dans les lieux publics.

Mais est-ce légal ?

Après tout, nous avons déjà vu plusieurs tribunaux se prononcer à ce sujet, et ils ont dit que ce n’était pas le cas.

Eh bien, comme tout bon politicien de carrière, Biden ne laissera pas une petite chose comme la «légalité» faire obstacle…

Le président a déclaré qu’il avait demandé l’avis de spécialistes de la constitution afin de déterminer si le CDC avait le pouvoir légal d’émettre une nouvelle action d’expulsion, mais il n’était pas clair s’il pouvait passer le rassemblement constitutionnel. “Il y a plusieurs chercheurs clés qui pensent que cela peut être le cas, et cela en vaut la peine”, a déclaré Biden.

Biden dit que même si les tribunaux abolissent ce nouveau moratoire, cela laissera du temps à son administration pour obtenir de l’aide financière à ceux qui en ont besoin.

Inutile de dire que ce que Biden a décidé de faire a absolument horrifié ceux qui respectent encore la Constitution américaine. Voici un extrait de la réaction de Jonathan Turley…

… Ce qui était étonnant, c’est que Biden a reconnu que c’était toujours probablement inconstitutionnel, mais qu’ils pourraient l’attacher devant les tribunaux pour obtenir l’argent dans l’intervalle…

Malheureusement, l’approche de Biden est typique de la façon dont la plupart des Américains traitent les choses.

La plupart d’entre nous faisons ce que nous avons envie de faire sur le moment, et nous n’accordons pas trop d’importance aux conséquences à long terme.

