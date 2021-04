Les Américains sikhs réfléchissent aux violences ciblées auxquelles ils ont été confrontés

Jeudi dernier, huit personnes ont été tuées dans une fusillade de masse dans une installation de FedEx à Indianapolis, dont quatre sikhs américains.

Jusqu’à présent, on ne sait pas grand-chose sur la motivation du tireur, bien que sa décision de cibler le site FedEx où il travaillait – qui compte également une population d’employés composée d’environ 90% de sikhs – a renouvelé les préoccupations concernant la violence à laquelle les membres du groupe religieux ont été confrontés. années.

«Qu’il s’agisse d’un préjugé explicitement anti-sikh ou d’un préjugé implicite, notre expérience communautaire vécue rappelle immédiatement ces problèmes», déclare Aasees Kaur, responsable des services juridiques et des services communautaires de la Coalition Sikh. «Il est indéniable que cette installation spécifique de FedEx était un lieu de travail établi pour un grand nombre d’employés sikhs, et le tireur le savait.»

Les militants de la communauté sikh ont hésité à attribuer une justification au tireur de 19 ans – qui avait déjà été dénoncé à la police par sa mère pour sa propension à la violence – bien qu’ils aient exhorté les forces de l’ordre à enquêter sur le rôle de la discrimination. (Dans un précédent rapport de police, des responsables ont noté qu’il avait visité des sites Web de la suprématie blanche dans le passé, bien que le FBI ait conclu après une interview qu’il n’attribuait pas à une idéologie à motivation raciste.)

«Même s’il avait seulement scanné visuellement cette installation auparavant, il serait question de cibler ceux qu’il pensait être différents de lui», explique Mallika Kaur, directrice exécutive par intérim du Sikh Family Center. «Quiconque ne jouit pas du privilège de la blancheur dans ce pays penserait instantanément que le racisme doit faire l’objet d’une enquête comme motif.»

Les victimes de la fusillade – qui s’est également produite au milieu d’une montée du sentiment anti-asiatique pendant la pandémie – étaient Matthew Alexander, 32 ans; Samaria Blackwell, 19 ans; Amarjeet Johal, 66 ans; Jasvinder Kaur, 50 ans; Amarjit Sekhon, 48 ans; Jaswinder Singh, 68 ans; Karli Smith, 19 ans; et John Weisert, 74 ans.

Alors que les données sur les crimes de haine sont encore profondément imparfaites, les informations recueillies par le FBI indiquent que les Sikhs américains font partie des groupes religieux les plus ciblés dans le pays ces dernières années, y compris en tant que victimes de violences mortelles. En 2001, le propriétaire de la station-service Balbir Singh Sodhi a été tué à Mesa, en Arizona, par un tireur qui épousait les sentiments islamophobes. Et en 2012, un suprémaciste blanc a tué six personnes dans un temple sikh à Oak Creek, Wisconsin, une banlieue de Milwaukee.

Pour certains, la fusillade d’Indianapolis leur a fait rappeler ces tragédies – et les sentiments qui y sont associés.

Nikky-Guninder Kaur Singh, directrice du département d’études religieuses du Colby College, dit que cela lui rappelle le massacre de Milwaukee qui s’est produit il y a moins de dix ans, à seulement quatre heures de route. «Cela a été très difficile à traiter», dit-elle.

“Nous sommes encore secoués. Et nous sommes encore une fois mortifiés », ajoute Mallika Kaur du Sikh Family Center.

Les Américains sikhs ont été la cible de la xénophobie dans le passé

Les Américains sikhs sont un groupe relativement petit aux États-Unis, comptant environ 500 000 personnes au total, dont environ 10 000 vivent dans l’Indiana.

Dès le début des années 1900 – depuis les émeutes brutales de Bellingham, dans l’État de Washington, lorsque des travailleurs blancs ont violemment attaqué des hommes sikhs qu’ils considéraient comme des concurrents pour des emplois dans les scieries – les Américains sikhs ont été confrontés à la xénophobie aux États-Unis. Selon un sondage SALDEF 2020, 58% des Américains sikhs déclarent avoir été victimes d’intimidation ou de harcèlement en raison de leur identité sikh, tandis que 63% de ceux qui portent des turbans disent avoir rencontré des préjugés à cause de cela.

La religion sikh a été établie en Asie du Sud, dans une région qui s’étend sur certaines parties du Pakistan et de l’Inde, et est fondée sur le principe de l’égalité, écrit Simran Jeet Singh, membre de la Coalition sikh:

Le fondateur de la foi, Guru Nanak, est né en 1469 et était désenchanté par les souffrances, les divisions et les inégalités sociales qu’il voyait autour de lui. Il a cherché à établir une nouvelle communauté avec une nouvelle vision enracinée dans l’unité, l’amour et la justice. Il a enseigné que toutes les personnes sont égales et interconnectées, et que les êtres humains n’ont aucune base légitime pour créer des hiérarchies ou se discriminer les uns les autres. Au contraire, chacun de nous est intrinsèquement divin et nous devons nous traiter les uns les autres en conséquence. Servir l’humanité, c’est servir Dieu (Vahiguru).

Comme l’explique Singh, une tradition sikh de longue date – le Langar – est un repas commun gratuit accessible à tous, à condition qu’il soit consommé «sur le terrain ensemble comme des égaux». Pendant la pandémie, les temples sikhs, ou Gurdwaras, sont devenus des sources importantes d’aide alimentaire dans plusieurs États, rapporte CNN.

En raison de la façon dont les représentants du gouvernement et les médias ont dépeint le conflit des États-Unis avec les groupes terroristes, les Sikhs américains, les musulmans américains et les sud-asiatiques ont connu une islamophobie virulente, en particulier depuis le 11 septembre. Dans le cadre de la tradition sikh, les pratiquants peuvent porter des turbans et porter les cheveux et les poils du visage longs, attributs qui ont été altérés dans le passé ou confondus avec des stéréotypes sur les terroristes. De nombreux Américains sikhs ont dû naviguer à la fois contre les sentiments anti-asiatiques, y compris le trope «pour toujours étranger», et l’islamophobie.

Comme Aasees Kaur de la Coalition Sikh l’a dit à Vox, il y a une «histoire de déshumanisation» que le groupe se bat depuis des années.

En raison de ces préjugés, des membres de la communauté sikh ont été victimes d’actes de violence dévastateurs tels que la fusillade de 2012 à Oak Creek, ainsi qu’un prêtre frappé et sommé de rentrer dans son propre pays en 2019, un chauffeur de taxi étant attaqué par des clients qui l’appelaient Oussama ben Laden en 2010, et un homme tentant d’écraser un propriétaire d’un magasin de Denver en 2020.

«Presque toutes les familles ont une histoire de réaction violente», dit Kaur.

Les Américains sikhs pleurent la récente fusillade – et font pression pour le contrôle des armes à feu

Au cours de la semaine dernière, les Américains sikhs à travers le pays ont organisé des veillées aux chandelles, des Kirtans virtuels, des services musicaux et des groupes de prière.

«La communauté est là pour soutenir non seulement les quatre victimes sikhs, mais toutes les victimes», déclare Kiran Kaur Gill, directeur exécutif du Sikh American Legal Defence and Education Fund. «Dans le sikhisme, comment nous traitons le deuil, c’est que nous nous réunissons.»

Les militants ont également parlé des liens que les membres de la communauté entretiennent avec les victimes. «Nous voyons leurs images et nous voyons nos propres grands-parents et parents en eux», déclare Manpreet Kaur du mouvement Jakara. «C’est juste un chagrin incroyable en ce moment.»

La Coalition sikh fait également partie des groupes appelant à l’adoption d’une législation qui traite des problèmes actuels de traque des crimes haineux et de contrôle des armes à feu. Ils ont soutenu la loi Jabara-Heyer No Hate, qui vise à améliorer les registres que les organismes locaux d’application de la loi tiennent des crimes de haine, ainsi que la loi sur la haine de désarmement, qui interdirait la vente d’armes à feu à une personne reconnue coupable d’un crime de haine. .

Nikky-Guninder Kaur Singh du Colby College attribue également la violence envers les groupes marginalisés, y compris les Américains sikhs, à l’ignorance aux États-Unis, et souligne que le programme éducatif du pays doit également être élargi.

«Il y a une ignorance totale sur les autres cultures, donc les sikhs ont été ciblés», dit-elle. «Connaître la tradition sikh dans les écoles et les collèges, l’art sikh, les films sikhs, la musique sikh – je veux qu’elle soit promue partout.»

Améliorer cette compréhension permettrait aux gens de mieux contrer les divisions existantes et la rhétorique polarisante des fonctionnaires, dit-elle.

«Le principe de base de la tradition sikh est un être», dit Singh. «Nous appartenons tous à la même famille.»