Les Américains sont dégoûtés après que la mère de Kyle Rittenhouse a dit que son fils recommencerait

Le procès de Kyle Rittenhouse a été au centre de l’attention des médias ces derniers jours, tant d’Américains à l’échelle nationale ont regardé l’interview de sa mère, Wendy, qui a été diffusée sur Fox News. Ce dont ils ont été témoins, c’est qu’elle mettait son propre pied dans sa bouche avec ses déclarations sur le comportement de son fils.

CNN a longuement discuté de cette interview, et leur analyste juridique Areva Martin dit qu’il semble que la famille de Kyle n’ait rien appris des conséquences malgré le procès de leur fils pour avoir tué deux hommes. Lorsqu’on lui a demandé si son fils répéterait ou non ses actions, Wendy admet de manière flagrante qu’elle pense qu’il referait en fait la même chose.

Lorsqu’on lui a demandé si son fils « reviendrait dans une situation comme celle-là », voici la réponse de la mère de Kyle : « Avec Kyle, je le connais, et il recommencerait probablement, parce que c’est le genre de personne qu’il est. Il a toujours voulu aider les gens, même quand il était petit, c’est tout ce qu’il voulait faire, c’est aider les gens.

Aider les gens.

Tout d’abord, le fait qu’elle puisse justifier que son fils envoie des personnes non armées en les aidant est vraiment préoccupant. Deuxièmement, elle a donné à l’accusation un énorme avantage, car ils peuvent maintenant souligner dans leurs déclarations finales que même sa mère dit qu’il referait la même chose s’il n’était pas arrêté.

En discutant de l’interview, Martin a souligné que « dire qu’il le referait ne montre aucun remords pour les vies qu’il a prises et le chaos qu’il a créé et l’impact que ses actions ont eu sur tant de personnes impliquées dans cet entretien. sh00ting. Il ne fait aucun doute que cette déclaration insensible reviendra la hanter, elle et son fils.

