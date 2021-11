Jesse Watters a révélé l’effet des politiques de Joe Biden sur l’économie et sa cote d’approbation samedi sur « Watters’ World ».

JESSE WATTERS : C’est le week-end de Thanksgiving, un moment pour compter nos bénédictions. Mais de nombreux Américains sont en colère cette année. Ce jour férié a fait sauter la banque pour tant de personnes, grâce à notre chef incompétent. Joe Biden est un horrible président. Il est inefficace et complètement déconnecté. Les Américains en ont marre de ses mensonges et de ses promesses non tenues, et cela se voit plus que jamais. Il a atteint un niveau record d’approbation à 36%. Les sondages montrent que les démocrates ne veulent pas qu’il se présente en 2024, mais Joe leur dit maintenant qu’il se présente, juste pour essayer de les calmer.

Ils sont nerveux parce qu’il n’arrête pas de lâcher le ballon. Le pire journal américain, le Washington Post, affirme que les stratèges et les responsables démocrates doutent qu’il se présente en 2024. Son parti ne le croit même plus.

Ses politiques nuisent à l’économie. L’inflation est à un niveau record. Les Américains n’ont pas les moyens d’acheter de l’essence – c’est en moyenne près de 3,50 $ le gallon. les Américains [are] toujours bloqué en Afghanistan. Joe a ouvert la frontière, les cas de COVID sont en hausse, les criminels [are] courir en liberté dans les rues. La liste est interminable en ce qui concerne ses échappés, et le tout à vos frais, bien sûr.

Biden a perdu le peuple américain, mais vous le savez probablement déjà si vous regardez « Watters’ World ».

