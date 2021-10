Les Américains sont exclus de la place publique par Big Tech

Lorsque nous lisons le premier amendement à notre Constitution, nous pouvons imaginer un citoyen américain nouvellement créé, debout sur une tribune au coin d’une rue et exprimant librement ses opinions politiques à tous ceux qui voudraient l’écouter. La préservation de ce droit a été prise du premier coup de plume de l’Amendement, et notre droit à la liberté d’expression a été gravé dans la première ligne de ce parchemin. Aujourd’hui, les entités Twitter, Facebook et Instagram sont la forme moderne de la boîte à savon du coin.

Le premier amendement interdit clairement au Congrès de limiter ou d’enfreindre notre droit à la liberté d’expression, et les fondateurs se seraient moqués de la suggestion qu’ils devaient également restreindre spécifiquement l’entreprise privée, également, d’usurper l’autorité totale et de censurer notre liberté d’expression, décidant qui peut parler et qui ne peut pas, et ce qu’ils peuvent dire. Cela aurait été considéré comme absurde.

Eh bien, aussi absurde que cela ait pu être, c’est ce que nous avons aujourd’hui. Le Congrès a permis à Big Tech et aux médias numériques d’être l’arbitre autoproclamé de la vérité et de dominer le coin de la rue et la tribune, censurant les Américains et même le président. Qui aurait imaginé que des entreprises privées, en raison du développement de certaines technologies, pourraient légalement censurer nos citoyens d’une manière que même notre Congrès ne pourrait pas ?

Souvenez-vous qu’il y a des années, le citoyen était conditionné à adopter des politiques

justesse. Certains l’ont fait et d’autres non, mais cela a ouvert la porte à la censure et les élites ont commencé à sentir qu’elles pouvaient contrôler la parole. Puis vint la législation sur les crimes haineux et enfin le contrôle de ce que les gens peuvent dire a été codifié dans la loi.

Lorsque Twitter et Facebook ont ​​commencé à discipliner leurs utilisateurs et à annuler certains d’entre eux, le Congrès aurait dû intervenir et utiliser ses pouvoirs en vertu des diverses lois antitrust. Mais rien n’a été fait par ceux au pouvoir qui avaient trouvé le moyen de faire taire Donald Trump. Et maintenant, Big Tech pense avoir acquis des droits et la tâche de les faire tomber sera plus difficile.

Le Congrès est délaissé dans ses responsabilités en vertu du premier amendement. Ne devrait-il pas être évident que si le Congrès ne peut pas censurer la liberté d’expression, alors le secteur privé a encore moins le droit de le faire ? Imaginez essayer de convaincre nos fondateurs que la ville propriétaire du coin de rue ou le fabricant de la caisse à savon pourrait restreindre et censurer le discours du citoyen militant en vertu de ces entités ayant fourni l’emplacement et le lieu. Eh bien, c’est Big Tech.

Comment est-ce arrivé? Comment Big Tech a-t-il pu mettre le pied si fermement dans la porte et si rapidement ? C’est parce que les politiciens aiment faire taire leurs critiques et laisser Big Tech le faire pour eux était une solution parfaite ! L’alliance démoniaque qui s’ensuivit entre Big Tech et les politiciens était massive, efficace, et les facilitateurs au Congrès ont évité toute responsabilité. Notre erreur, en tant que citoyens, a été de ne pas étouffer ce problème dans l’œuf lorsqu’il est apparu pour la première fois.

Ainsi, notre Congrès devrait maintenant promouvoir une législation réglementaire, en réitérant que la liberté d’expression ne peut être enfreinte par aucune entité, publique ou privée, et que puisqu’effectivement, dans le monde d’aujourd’hui, des entités telles que Twitter et Facebook sont les vecteurs et les conduits modernes de la liberté discours, ces chaînes doivent être totalement accessibles au public et non censurées. Ce serait la condition sous laquelle une licence d’exploitation serait accordée aux sociétés de médias sociaux Big Tech. Sinon, nous les enlevons.

Ces entreprises commerciales peuvent encore tirer leurs bénéfices de la publicité et d’autres moyens, mais leurs jours en tant que gardiens de la clé, le « décideur » le punisseur doivent cesser immédiatement.

General Motors a le droit de fabriquer et de vendre des véhicules à moteur, mais la loi exige que le véhicule soit équipé de freins et d’une ceinture de sécurité. Sans ces accessoires, General Motors se verrait interdire de commercialiser son produit.

Nos fondateurs ne voulaient pas de filtre sur la liberté d’expression. La liberté d’expression est exactement cela, si vous n’aimez pas ce qui est dit, n’écoutez pas. Mais ne pensez pas que vous avez le droit de restreindre et de censurer ce qui est dit par les autres si cela vous offense. Notre Constitution ne vous garantit pas le droit de ne pas être offensé. L’autre personne est libre de parler, et vous êtes certainement libre de ne pas écouter.

Cependant, si le Congrès des États-Unis décide de partager son sort avec les Big Tech et crée une législation pour faciliter la censure, de toute nature par des entités privées, alors nous avons peut-être le plus gros problème depuis la naissance de la république et tous les paris sont ouverts quant à savoir qui se comportera civilement.

Photo de Marcos Luiz Photographie sur Unsplash

Contenu syndiqué de TheBlueStateConservative.com avec autorisation.