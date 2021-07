Les Américains sont furieux après que Trump ait affirmé qu’il avait « inventé » le vaccin, « C’était une grande réussite ! 10z viral

Il y a eu un changement de vent cette semaine dernière à dix jours, nous l’avons signalé, avec tout le monde. Qu’il s’agisse de la peur des poursuites judiciaires, de la véritable inquiétude que COVID devienne une maladie MAGA, ou simplement de la prise de conscience que ce pays ne reviendra pas si les MAGA ne se font pas vacciner, ou probablement un peu des trois, il a fait beaucoup plus parler de Fox News, et même le gouverneur de l’Alabama est sorti cette semaine pour implorer l’État de se faire vacciner. (Ron-Don Santis n’a fait aucun commentaire, malgré 20% des nouveaux cas originaires de Floride)

Quelque chose est en train de changer. Et même Trump semble être dans le coup.

Trump s’est exprimé de manière plus agressive en parlant de la façon dont “il a créé” le vaccin (lors du rassemblement de samedi), Kayleigh – pourquoi a-t-il sûrement une ligne directe avec Trump afin de cracher de la désinformation sur Fox a déclaré “Trump” a fabriqué “le vaccin” et, bien sûr, Hannity, Fox and Friends, etc.

Les Américains toléreront l’hypocrisie totale des médias MAGA, décidant soudainement que sauver des vies grâce à la vaccination est une bonne idée, les Américains veulent vraiment que les gens soient sauvés et qu’ils récupèrent leur pays. Mais ils ne permettront absolument pas à Trump de s’attribuer le mérite d’un vaccin qui, selon lui, aurait pris 3 à 5 ans. Non, comme nous sommes sûrs que tout le monde s’en souvient, l’objectif était « d’ici la fin de l’année », et c’était une assez bonne prédiction. Le vaccin était disponible un peu plus tôt pour les plus vulnérables, les seniors en EHPAD et le personnel médical, puis est devenu plus largement disponible en janvier. Il est vraiment devenu plus disponible lorsque Biden a repris la distribution.

Trump a supprimé certaines formalités administratives, comme tous les autres dirigeants mondiaux, tout comme Johnson au Royaume-Uni et Merkel en Allemagne. Poutine n’a même pas attendu aussi longtemps, bien que nous ne soyons pas sûrs des enregistrements en provenance de Russie.

Quoi qu’il en soit, Trump ne mérite pas du tout le crédit pour la création du vaccin lui-même, et un vrai président ne voudrait pas du crédit. Un vrai président l’utiliserait pour promouvoir la science en général : « Personne ne peut s’attribuer le mérite du vaccin. C’est un témoignage de la science moderne et de ce qui peut arriver lorsque les peuples du monde s’unissent dans un effort massif pour sauver des vies. C’est un couronnement pour nous tous et cela devrait servir de leçon précieuse pour l’avenir. »

« Je vous recommande de le prendre, mais je crois aussi en vos libertés » – Trump sur les vaccins Covid pic.twitter.com/XwSxrvDp6J – Aaron Rupar (@atrupar) 24 juillet 2021

Ce n’est pas si difficile et c’est ce qu’auraient dit W Bush, Obama et Biden. Seul Trump voudrait s’en attribuer le mérite, et les Américains en ont marre :

« J’ai inventé le vaccin. Quelqu’un peut-il demander à Trump d’expliquer réellement ce qu’est ou fait un vaccin ? https://t.co/ZTJVj7A7ls – Justin Baragona (@justinbaragona) 24 juillet 2021

“J’ai inventé le vaccin” Bien sûr Dr Salk, nous vous croyons. https://t.co/htXofv5DKL – Muttley Matt (@CrankyCyborg) 24 juillet 2021

Pourquoi ? Il a inventé le vaccin ?

Le Dr Corbett sera surpris d’entendre cela – pic.twitter.com/Gc6NVDeATK – Cora ❤️Bon ennui (@corabora5) 24 juillet 2021

« J’ai inventé le vaccin. Oh mon Dieu. Vous savez ce qui est bien tant que ce non-sens amène les gens à se faire vacciner. – TehMud (@WesleyAnderso13) 24 juillet 2021

« J’ai inventé le vaccin… c’est une grande réussite. 😖 Me cogner la tête contre le mur a eu un effet délétère sur mon bien-être. Excusez-moi pendant que je vais m’allonger. – KanCan (@Kankaym) 24 juillet 2021

Trump : « j’ai inventé le vaccin » Moi : “définir l’ARNm” – Papa plaisante Panda (@TrashPandaFTW) 24 juillet 2021

« J’ai inventé le vaccin ! » Je pense qu’il y a quelques pays dans le monde qui pourraient avoir un problème avec ça ! – fredasmith (@xyzfredsmith) 24 juillet 2021

Il a peur de perdre sa base enragée s’il leur dit de faire quelque chose qui les aidera réellement à sauver leur vie et celle de leurs proches. 😬 – Blonde discutable (@JEandJL) 24 juillet 2021