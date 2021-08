Les Américains sont «harcelés» et «battus» par les talibans 10z viral

Après que le président Joe Biden a affirmé lors d’une conférence de presse vendredi que les États-Unis n’avaient aucune connaissance d’Américains confrontés à des difficultés pour passer les points de contrôle des talibans et se rendre à l’aéroport de Kaboul en Afghanistan, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin aurait indiqué aux législateurs lors d’un appel que les Américains étaient battus par les les terroristes.

L’aéroport de Kaboul est le seul lieu d’évacuation en Afghanistan pour les alliés afghans et les citoyens américains. Dans son communiqué, Biden a affirmé : « Nous ne connaissons aucune circonstance où les citoyens américains n’ont pas pu se rendre à l’aéroport » et le gouvernement fédéral américain est en « contact étroit » avec les talibans.

Quelques minutes plus tard, Austin a contredit la déclaration de Biden, telle que rapportée par Politico.

“Nous sommes également conscients que certaines personnes, y compris des Américains, ont été harcelées et même battues par les talibans”, a déclaré Austin lors de l’appel à la Chambre. « C’est inacceptable et [we] l’a clairement fait savoir au chef taliban désigné.

Austin a qualifié les passages à tabac d'”inacceptables” et l’attaché de presse du Pentagone, John Kirby, a déclaré à Politico que les États-Unis cherchaient “le libre passage à travers ces points de contrôle pour les Américains documentés”. Austin aurait également déclaré lors de l’appel qu’« à l’exception de » certains Américains battus par les talibans, « nous continuons de voir des Américains et des Afghans dûment accrédités continuer à traverser ».

Il y a de plus en plus de rapports sur les milliers d’Américains et d’alliés afghans piégés en Afghanistan après le retrait. 7 000 soldats américains ont été évacués de Kaboul depuis que les talibans ont pris la capitale il y a une semaine. Mais on estime que 60 000 à 80 000 personnes tentent toujours de fuir.

Lors de l’appel avec Austin, qui a été rejoint par le secrétaire d’État Antony Blinken et le président des chefs conjoints, le général Mark Milley, le chef de la minorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy, aurait affirmé que le retrait était une « énorme erreur ».

“Nous travaillerons dur pour évacuer autant de personnes que possible d’ici le moment où nous devrons nous arrêter”, a déclaré Austin lorsqu’on lui a demandé la date limite de retrait du 31 août. « Si on me donne plus de temps, j’en prendrai plus. … On ne sait pas si nous pourrons ou non le faire.

Blinken aurait déclaré lors de l’appel que l’Albanie, la Bulgarie, le Canada, la Colombie, le Costa Rica, le Chili, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Mexique, la Roumanie, le Qatar, le Rwanda, l’Ouganda, le Soudan et l’Ukraine ont proposé d’accueillir des Afghans.

À la fin du discours de Biden vendredi, un journaliste a crié : « Pourquoi continuez-vous à faire confiance aux talibans, monsieur le président ?

Lloyd a précédemment reconnu que les États-Unis devaient agir plus rapidement et faire sortir les Américains et leurs alliés afghans d’Afghanistan. «Nous allons travailler 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et nous allons faire évacuer tout le monde que nous pouvons éventuellement évacuer. Et je le ferai aussi longtemps que possible – jusqu’à ce que le temps imparti ou que nous manquions de capacités », a-t-il déclaré mercredi.

