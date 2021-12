Les Américains s’opposent fermement au projet d’embaucher des agents de l’IRS pour auditer les Américains

Le Build Back Better Act des démocrates en instance au Sénat américain comprend une proposition d’allouer 80 milliards de dollars à l’Internal Revenue Service pour embaucher près de 87 000 agents supplémentaires – un plan auquel s’oppose une majorité d’électeurs récemment interrogés.

La proposition de BBBA intervient également après que de nombreux rapports montrent des années d’exemples de problèmes d’agence coûtant de l’argent aux contribuables.

Selon un nouveau sondage HarrisX, 58% des votants probables ont déclaré qu’ils pensaient qu’une application plus stricte aurait le plus d’impact sur les contribuables de la classe moyenne ; 23% ont déclaré que cela n’aurait d’impact que sur les riches.

Leur inclinaison semble être exacte, selon la version du projet de loi à la Chambre. La moitié des 1,2 million de nouveaux audits attendus cibleraient les ménages gagnant moins de 75 000 $.

La majorité du financement proposé – 44,9 milliards de dollars – irait à l’application de l’IRS, contre 1,93 milliard de dollars pour aider les contribuables avec des services tels que l’assistance et l’éducation préalables au dépôt, les services de dépôt et de comptabilité et la défense des contribuables.

Alors que les grandes entreprises emploient une équipe d’avocats et de comptables qui les aident à réduire leurs responsabilités fiscales, la plupart des petites entreprises ne le font pas. Étant donné que l’IRS audite déjà les grandes entreprises, les nouveaux agents se concentreraient probablement sur les petites entreprises qui dépendent des transactions en espèces, rapporte CNBC.

« Certaines petites entreprises pourraient faire l’objet d’un audit dans le cadre du plan. Je pense que les industries qui devraient être concernées sont celles en espèces », a déclaré à CNBC Luis Strohmeier, partenaire d’Octavia Wealth Advisors. Strohmeier a déclaré qu’il était probable que les nouveaux agents scruteraient les petites entreprises uniquement en espèces comme les restaurants, les commerces de détail, les salons et autres entreprises de services.

Pour mettre en perspective le nombre de 86 852 nouveaux agents de l’IRS, a déclaré Americans for Tax Reform, c’est plus que la population de la ville natale de Biden, Wilmington, Delaware.

La proposition de Biden intervient après que des rapports montrent des années de mauvaise gestion de l’argent des contribuables par l’IRS.

Selon un audit de l’IRS réalisé en 2021 par l’inspecteur général du Trésor, l’IRS n’a atteint que 37% de son objectif d’embauche car il était « difficile de trouver des copieurs en état de marche… pour pouvoir préparer des modules de formation ». Une raison notable était que les employés ne remplaçaient pas les cartouches d’encre.

Un rapport de 2020 du National Taxpayer Advocate au Congrès a montré que l’IRS n’avait pas embauché plus de 5 000 employés à temps plein pour lesquels il disposait du financement en raison de la désorganisation, de l’incompétence et des règles syndicales favorisant une « bureaucratie inutile ».

Et en 2017, l’inspecteur général du Trésor a constaté que l’IRS avait réembauché plus de 200 employés qui avaient été licenciés pour inconduite ou problèmes de performance.

De même, les employés existants avaient des difficultés à exercer leur travail, a révélé l’audit du Trésor de 2021. Plus de 8,3 millions de déclarations fiscales et de transactions individuelles restaient à traiter à la fin de l’année civile 2020.

« Au 5 mars 2021, l’IRS comptait 4 434 postes de fonction de traitement des soumissions qui restent vacants ou pour lesquels les employés ne travaillent pas pour diverses raisons », a révélé l’audit. «Au 1er mars 2021, la direction de l’IRS a déclaré qu’elle avait plus de 31 000 boîtes (environ 4,7 millions de documents) qui devaient être reclassées ou retirées dans un emplacement du Federal Records Center. Au 1er mars 2021, l’IRS estimait qu’il y avait environ 70 000 demandes de déclaration de revenus à remplir. »

Avant les fermetures liées au COVID, l’IRS était déjà classé au dernier rang des agences fédérales pour son incapacité à fournir une communication de qualité, et les rapports ont continué à détailler des exemples de mauvaise gestion.

Dans un rapport annuel de 2018 du National Taxpayer Advocate au Congrès, l’IRS a été classé dernier sur 15 agences fédérales pour sa communication, car les contribuables qui ont appelé l’agence étaient souvent « laissés sur les rochers de la confusion, de la frustration et de la désinformation ».

Chaque année, l’IRS raccroche des millions d’appelants grâce à une pratique appelée « Courtesy Disconnects ». Actuellement, si les contribuables essaient de joindre une personne qui répond au téléphone dans un bureau de l’IRS, ils ont 1 chance sur 50 de succès, a rapporté le Washington Post.

Le chien de garde du gouvernement, Open The Books, note qu’en 2018, le site Web de l’IRS était en panne le jour le plus important de l’année : le jour de l’impôt. Lorsque des millions de contribuables ont essayé de produire leurs déclarations de revenus de 2017, il y a eu une panne informatique à l’échelle du système et les déclarants ont été informés qu’il y avait une « panne prévue : du 17 avril 2018 au 31 décembre 9999… » et que leur « paiement d’impôt est dû bien que IRS Direct Pay peut ne pas être disponible.

Le PDG d’Open The Books, Adam Andrzejewski, a déclaré que l’échec du site Web « n’était certainement pas dû à un manque de masse salariale ». Il a souligné le fait que 1 511 employés de l’IRS ont reçu 173 millions de dollars de rémunération annuelle en 2017, et plus de 500 employés ont reçu des primes pouvant aller jusqu’à 61 766 $ chacun.

Open the Books a également soulevé des inquiétudes quant à la militarisation de l’IRS. Il a révélé que de 2005 à 2014, 2 316 agents spéciaux ont dépensé près de 11 millions de dollars en armes, munitions et équipements de style militaire, soit près de 5 000 dollars par agent.

ATR a également fait part de ses inquiétudes concernant les dépenses de l’IRS pour des activités syndicales hautement partisanes. Parce que le lobbying financé par les contribuables n’est pas interdit au niveau fédéral, les employés de l’IRS peuvent exercer des fonctions syndicales pendant les heures de travail.

En 2019, 1 421 employés de l’IRS et du département du Trésor ont consacré 353 820 heures de travail à des tâches syndicales, ce qui a coûté au gouvernement fédéral et aux contribuables 17,27 millions de dollars. De même, le Syndicat national des employés du Trésor contribue à 97 % de son argent PAC aux campagnes démocrates.

Bien que le BBBA soit un plan soutenu par les démocrates, certains sénateurs démocrates ont exprimé leurs préoccupations concernant plusieurs de ses propositions, notamment l’élargissement des pouvoirs d’audit de l’IRS.