Les “ Américains stupides ” savent comment créer un plafond budgétaire

Le PDG de Liberty Media, Greg Maffei, a salué l’ancien patron de la Formule 1 Chase Carey pour son accomplissement en faisant du plafond budgétaire une réalité.

Limiter le pouvoir d’achat des équipes est loin d’être un nouveau concept en Formule 1. Bernie Ecclestone et l’ancien président de la FIA Max Mosley ont essayé et échoué dans le passé, et avec le temps, les implications sont devenues claires.

En tant que confortablement les trois plus dépensiers en Formule 1, Mercedes, Ferrari et Red Bull continueraient à s’établir au sommet, avec une nette division en piste pour ceux qui ont des budgets plus modestes au milieu de terrain.

Mais sous la direction de Carey, la Formule 1 a finalement pu mettre en place un plafond budgétaire. Les équipes sont désormais autorisées à dépenser jusqu’à 145 millions de dollars par saison côté châssis, un plafond qui sera ramené à 135 millions de dollars d’ici 2023.

Et Maffei a déclaré que c’était un couronnement sous le règne de Carey, qui a depuis cédé le contrôle du sport à Stefano Domenicali afin de passer à un rôle non exécutif.

Donc, en fin de compte, les «Américains stupides», selon les mots de Maffei, comprennent le sport.

“Bernie Ecclestone et Max Mosley après la récession de 2009 ont essayé d’obtenir un plafond de coûts et n’ont pas pu le faire”, a déclaré Maffei dans un webcast de Wall Street, cité par Motorsport.com.

«Nous y sommes arrivés. Américains stupides, que savons-nous du sport? Nous disons que nous voulons le faire et ils se moquent de nous. Chase y parvient, crédit complet – Chase et son équipe.

«Chase a donc fait un travail incroyable, en changeant le ton, en mettant le sport dans la bonne direction. Et surtout, obtenir cet accord Concorde avec un plafond de coûts. Chase reste notre président non-exécutif et cette relation est précieuse.

«Je me sens parfois coupable car c’est moi qui l’ai vendu pour prendre le poste, puis il a dû faire le tour du monde et faire face à des équipes récalcitrantes. Et Chase était un guerrier pour la bonne chose, et a conduit de si bons changements.

«Bernie Ecclestone a construit le produit et mérite un crédit incroyable. Mais il n’y avait pas de vision à long terme. Et il y avait une relation très désordonnée avec les promoteurs et la F1, le détenteur des droits, nous. Il y avait une relation très désordonnée entre les équipes et la F1, nous.

«Cela a totalement changé, et le ton est tellement meilleur, que nous sommes ensemble dans cet écosystème et construisons des choses. Et Chase a pu conclure un nouvel accord Concorde, ce qui est une réalisation si majeure par rapport à ce qui avait été fait auparavant.

