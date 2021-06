Les Américains veulent-ils qu’on leur mente ? Les deux principaux partis semblent le penser ⋆ 10z viral

Deux controverses récentes ont révélé une réalité troublante à propos de l’éducation américaine : les membres au pouvoir des deux principaux partis politiques du pays ne veulent pas d’une population informée. Avec la droite énervée par la théorie critique de la race dans les écoles et les deux côtés de l’allée politique dans un tollé au sujet des commentaires d’Ilhan Omar sur les États-Unis et la Cour pénale internationale, il est difficile de tirer une conclusion autre que les politiciens américains ne croient pas Les Américains devraient entendre des vérités difficiles sur leur propre pays.

Le débat sur la théorie critique de la race montre que de nombreux politiciens ne veulent pas que le sujet des inégalités raciales soit discuté dans les salles de classe malgré le fait qu’il fait partie de l’histoire américaine et que le laisser de côté revient à enseigner la science-fiction à la place. Les États rouges ont décidé d’interdire la théorie critique de la race dans les salles de classe, plus récemment le Texas et la Floride. Les commentaires du gouverneur républicain de Floride Rick DeSantis et d’autres élus ne me donnent pas confiance qu’ils savent même ce qu’est la théorie critique de la race.

DeSantis pense que l’enseignement de la théorie critique de la race, qui est une forme d’étude universitaire qui étudie la manière dont le racisme est tissé dans les institutions et les gouvernements, est un endoctrinement. Pourtant, dans le projet de loi des faucons DeSantis, il est dit « … [instruction] ne peut pas définir l’histoire américaine comme autre chose que la création d’une nouvelle nation basée en grande partie sur les principes universels énoncés dans la Déclaration d’indépendance. N’est-ce pas aussi une forme d’endoctrinement, affirmant qu’il n’y a qu’une seule interprétation de la nation ? Si non, pourquoi pas ?

L’une des raisons pour lesquelles j’imagine que DeSantis aurait du mal à répondre est que la théorie critique de la race n’est actuellement enseignée nulle part en Floride. Alors, où rassemble-t-il ses informations sur ce que la théorie critique de la race fera aux étudiants ? Croit-il simplement que les étudiants américains qui entendent parler de racisme dans notre histoire et nos institutions les amèneront à haïr le pays ? Croit-il que si les Américains sont sensibilisés à la quantité de racisme ancré à la fois dans notre réalité actuelle et dans notre histoire, ils se retourneront contre le pays ? Peut-être devrait-il le dire si c’est le cas. Ou pense-t-il que l’esclavage, Jim Crow, le redlining et la brutalité policière n’ont jamais eu lieu ? Ou sait-il que ceux-ci se sont produits mais ne pense pas qu’ils sont assez importants pour être enseignés ? Puisqu’il ne semble pas savoir ce qu’est la théorie critique de la race et qu’il est sur la défensive quant au rôle du racisme enseigné aux États-Unis, il est difficile de tirer une conclusion de bonne foi autre que DeSantis – et d’autres qui préconisent des lois similaires – préféreraient que les Américains ne connaissent pas le profondeurs dont la suprématie blanche infecte notre histoire.

Malheureusement, ce manque de confiance dans la capacité des Américains à entendre les vérités ne semble pas seulement être détenu par les conservateurs. Nancy Pelosi et les principaux démocrates de la Chambre ont signé la semaine dernière une dénonciation du représentant Ilhan Omar (D-Minn.) pour ce tweet. Je dois admettre que je ne comprends pas vraiment pourquoi quelqu’un aurait un problème avec ce qu’Omar a dit. Pourquoi quelqu’un ne voudrait-il pas que les États-Unis respectent les normes les plus élevées ? Y a-t-il une raison pour laquelle nous ne devrions pas accueillir favorablement l’enquête de la CPI sur les crimes américains ? Le problème semble être qu’Omar a osé mentionner les talibans et le Hamas dans la même pensée. Les dirigeants démocrates pensent-ils que les États-Unis devraient être jugés différemment de ces gouvernements ? Si oui, pourquoi? Craignent-ils que certains politiciens américains soient inculpés pour des actions menées au cours des dernières décennies ? C’est la seule raison pour laquelle je peux penser à pourquoi ils veulent qu’Omar fasse taire. Après tout, il est rare de voir les dirigeants démocrates de la Chambre se précipiter à l’action aussi rapidement qu’ils l’ont fait ici.

Ironiquement, s’il y a une erreur dans le commentaire d’Omar, c’est qu’Israël, le Hamas et les talibans ne se comparent pas aux États-Unis en termes d’actions internationales. Pour autant que je sache, ces pays n’ont pas essayé d’adopter un changement de régime à Grenade, au Panama, au Nicaragua, en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Irak (encore une fois), en Syrie, au Honduras, au Venezuela, et bien, vous voyez le tableau. Dans cet esprit, la terreur à propos d’Omar mentionnant la CPI commence à avoir plus de sens.

Il y a un autre commentaire inquiétant dans la déclaration de Pelosi. « La critique légitime des politiques des États-Unis et d’Israël est protégée par les valeurs de la liberté d’expression et du débat démocratique. » Critique légitime. Qu’est-ce qui compte comme critique légitime? Apparemment, dire que les États-Unis devraient être tenus à un niveau élevé par la CPI ne compte pas comme une critique légitime. Je dois dire : déclarer que le pays avec la plus grande armée ne devrait pas être tenu à un niveau élevé par la CPI est une affirmation assez inquiétante.

L’autocritique est importante pour les États-Unis. C’est le pays le plus puissant de la nation, une puissance atteinte par un mélange de moyens économiques et militaires. Une telle situation est mûre pour les abus (et même une version aseptisée de l’histoire ne peut masquer les abus depuis longtemps). Pour avoir le monde pacifique que ces politiciens prétendent désirer, ils devraient viser à s’assurer que les Américains sont informés des réalités de notre histoire et de notre présent. Sinon, les États-Unis continueront à prendre des décisions désastreuses, qui nous affectent nous-mêmes et le monde en général. Pour empêcher cela, les Américains devront apprendre des vérités inconfortables. Cependant, contrairement à nos politiciens, je pense qu’ils sauront les gérer. Si ce pays doit s’améliorer un jour, ils n’auront pas le choix.

