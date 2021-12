Les Américains veulent que les textes d’Ivanka soient publiés après que Lindsey Graham l’ait impliquée dans le coup d’État du 6 janvier

Dans une récente interview, la sénatrice Lindsey Graham (RS.C.) a impliqué Ivanka Trump dans l’enquête en cours du 6 janvier, et maintenant il y a des appels pour enquêter sur ses SMS de ce jour.

Graham a déclaré à Manu Raju de CNN qu’il avait demandé à Ivanka, alors conseillère principale de la Maison Blanche auprès de son père, l’ancien président Donald Trump, d’envoyer un message à son père pendant que ses partisans prenaient violemment d’assaut le Capitole américain alors que le Congrès se préparait à certifier la victoire électorale de Joe Biden, Histoire brute rapports.

« Sén. Lindsey Graham a dit qu’il n’avait pas envoyé de texto avec [Mark] Meadows le 6 janvier », a tweeté Raju, « mais m’a dit qu’il avait parlé avec Ivanka Trump pour transmettre un message à son père. Il a dit qu’il voulait que le président Trump « dise à son peuple de partir ».

Le sénateur Lindsey Graham a déclaré qu’il n’avait pas envoyé de SMS à Meadows le 6 janvier, mais m’a dit qu’il avait parlé à Ivanka Trump pour transmettre un message à son père. Il a déclaré qu’il souhaitait que le président Trump « dise à son peuple de partir ». – Manu Raju (@mkraju) 14 décembre 2021

Selon The Independent, les textes remis au comité de la Chambre enquêtant sur l’émeute du Capitole par Meadows avant qu’il ne cesse de coopérer avec le panel (et est maintenant reconnu coupable d’outrage) révèlent que les hôtes de Fox News et le fils aîné de Trump, Donald Trump Jr., ont envoyé un texto à Meadows, l’exhortant à encourager Trump à retirer ses chiens, euh, ses partisans. (Désolé, les vrais chiens – vous êtes tous beaucoup plus gentils, plus mignons et probablement plus intelligents.)

Quoi qu’il en soit, Graham a dit à Raju qu’il n’avait pas envoyé de SMS à Meadows le 6 janvier. Cependant, il a dit qu’il avait parlé à Ivanka Trump et lui avait demandé d’envoyer un message à son père et de lui dire de « dire à son peuple de partir ».

Maintenant, certaines personnes connues veulent en savoir plus.

« Je veux voir ce que Jared et Ivanka envoyaient à Meadows », note le fondateur du Lincoln Project, Rick Wilson, dans un tweet lundi.

Je veux voir ce que Jared et Ivanka ont envoyé à Meadows. – Rick Wilson (@TheRickWilson) 14 décembre 2021

« Tellement déçue qu’il n’y ait eu aucun texte lu par le comité 1/6 d’Ivanka suppliant son papa de leur dire d’arrêter », a noté Barbara Melmet, utilisatrice de Twitter.

Tellement déçu qu’il n’y ait pas eu de textes lus par le comité 1/6 d’Ivanka suppliant son papa de leur dire d’arrêter. Mais ça se chiffre. Elle ne lui a jamais dit d’arrêter non plus. – Barbara Malmet (@B52Malmet) 14 décembre 2021

Un autre utilisateur de Twitter, Kevin Goebel a réfléchi :

« On dirait que les relevés téléphoniques d’Ivanka doivent être cités à comparaître s’ils ne l’ont pas déjà été s’ils ne l’ont pas déjà été. Qui d’autre a atteint POTUS par son intermédiaire ? »

On dirait que les enregistrements téléphoniques d’Ivanka doivent être cités à comparaître s’ils ne l’ont pas déjà été. Qui d’autre a atteint Potus à travers elle ? https://t.co/IPIuwbs2uD – Kevin Goebel 🏳️‍🌈 (@kgoebel) 14 décembre 2021

Fin octobre dernier, le Washington Post a rapporté que Graham avait appelé à plusieurs reprises Ivanka, la fille aînée de Trump, la parsemant de suggestions sur ce que son père devrait dire à ses partisans afin de les amener à se retirer.

« Vous devez faire sortir ces gens d’ici », a déclaré Graham à Trump. « Cette chose va vers le sud. Ce n’est pas bien. Vous allez devoir dire à ces gens de se retirer. Démissionner. »

Le Post a également rapporté qu’Ivanka est allée de son bureau dans l’aile ouest, situé au deuxième étage, où elle a été témoin de l’émeute à la télévision à la salle à manger du président, où Trump lui-même regardait les événements se dérouler.

Mais comme le monde le sait, Trump a attendu des heures avant de finalement publier un tweet appelant ses partisans à garder la pièce. Ce qu’ils n’avaient bien sûr pas fait.

« Veuillez soutenir la police du Capitole et les forces de l’ordre. Ils sont vraiment du côté de notre pays. Restez calme !”

Il est rapporté qu’Ivanka a tenté de convaincre son père d’utiliser un langage plus énergique pour calmer ses partisans. Apparemment, elle croyait l’avoir convaincu de le faire, mais Meadows a appelé plus tard pour dire que ce n’était pas le cas.

« J’ai besoin que tu viennes ici », lui dit Meadows. « Nous devons maîtriser cela. »

Alors l’ancienne première fille a tweeté une autre des déclarations du cher vieux père, une que les assistants ont par la suite trouvée inefficace. Et parallèlement à cela, elle a également réussi à attiser un nid de frelons après avoir qualifié la foule de «patriotes».

« American Patriots – toute violation de la sécurité ou tout manque de respect envers nos forces de l’ordre est inacceptable », a-t-elle tweeté à 15 h 15. « La violence doit cesser immédiatement. S’il vous plaît, soyez calme.

Ouais. Cela va amener un groupe de partisans de Trump déjà à prendre de l’hydroxychloroquine et du vermifuge pour chevaux pour s’installer, n’est-ce pas?

Quoi qu’il en soit, Ivanka a supprimé ce Tweet plus rapidement que vous ne pouvez dire « deuxième destitution » pour l’empêcher de faire plus de bruit.

Espérons donc que le comité enquête sur les messages d’Ivanka pour donner à chacun une meilleure idée de son implication dans l’arrêt de l’insurrection et si elle a pu avoir une quelconque influence sur son père, qui était clairement en train de prendre le pouvoir sur cette tragédie.