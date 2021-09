Les amiibo Samus et EMMI de Metroid Dread retardés au Royaume-Uni et en Europe

in

Nintendo a annoncé que le double pack d’amiibo qui devrait être lancé aux côtés de Metroid Dread le mois prochain a malheureusement été retardé au Royaume-Uni et en Europe, et n’apparaîtra plus au détail le 8 octobre comme prévu.

Au lieu de cela, l’amiibo sera désormais lancé le 5 novembre. Dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux, Nintendo s’excuse pour le retard et cite des “retards d’expédition imprévus” comme raisonnement derrière la nouvelle date de sortie plus tardive.

“En raison de retards de livraison imprévus, le lancement du pack de 2 amiibo Metroid Dread est désormais prévu au Royaume-Uni et en Europe le 5 novembre. Metroid Dread sera toujours lancé sur Nintendo Switch le 8 octobre comme prévu initialement. Nous nous excusons pour le retard.”

En raison de retards de livraison imprévus, le pack de 2 amiibo Metroid Dread devrait maintenant être lancé au Royaume-Uni et en Europe le 5 novembre. Metroid Dread sera toujours lancé sur Nintendo Switch le 8 octobre comme prévu initialement. Nous nous excusons pour le retard. — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 22 septembre 2021

Les précommandes d’amiibo sont toujours en cours dans certains magasins, alors n’hésitez pas à prendre le vôtre maintenant si vous le souhaitez.

Le jeu lui-même sera toujours lancé le 8 octobre comme prévu, aux côtés du modèle Nintendo Switch OLED.