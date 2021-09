Les amis de Gabby Petito révèlent des détails sur la toxicité présumée de sa relation avec Brian Laundrie

Les amis proches de Gabby Petito et Brian Laundre révèlent que la relation du couple n’a pas toujours été parfaite. Ben Matula, un ami de Laundrie, raconte à People qu’il y avait souvent beaucoup de tension entre les deux. “Une minute, ils se chevauchaient, la minute suivante, il disait:” Nous nous battons “”, a déclaré Matula. “Ils ont toujours eu un drame.”

Laundrie et Petito ont commencé à sortir ensemble alors qu’ils étaient encore au lycée à Long Island, New York, mais “il y avait toujours quelque chose sous la surface où les choses n’étaient pas 100% merveilleuses”, affirme Matula. La chasse à l’homme pour Brian Laundrie se poursuit après que ses parents ont signalé sa disparition le 17 septembre. Laundrie a été nommé “personne d’intérêt” dans le cas de Gabby Petito après la disparition du jeune influenceur le 11 septembre. Le corps de Petito a été découvert ce week-end dans le Wyoming. Parc national du Grand Téton. La police a statué que sa mort était un homicide.

Elle et Laundrie auraient voyagé à travers le pays dans sa fourgonnette Ford Transit 2012 lorsque le couple s’est séparé dans le Wyoming. Les parents de Petito ont signalé sa disparition au service de police du comté de Suffolk à New York, et Laundrie est rentré chez ses parents en Floride seul.

L’amie de Petito, Alyssa Chen, a fait écho aux sentiments de Matula sur la relation intermittente du vlogger avec Laundrie. “Ils ont eu des moments où ils étaient toxiques et des moments où tout semblait beaucoup plus sain”, a déclaré Chen au point de vente. “Ils avaient des bas très bas et des hauts très hauts. Mais ils semblaient vraiment s’aimer. Quand les choses allaient bien, vous vous disiez : ‘Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir une relation comme ça ?’ Quand ils étaient mauvais, vous vous disiez ‘Oh mon Dieu, romps et épargne-toi du drame et que tout le monde n’ait pas à en entendre parler.'”

Avant sa disparition, la police a découvert un incident de troubles domestiques impliquant le couple. La police a répondu à un appel au 911 d’un civil qui prétend avoir été témoin de Laundrie et Petito dans une altercation verbale qui est devenue physique alors qu’il aurait frappé et giflé Gabby.

“Le gars qu’on prétend être n’est pas celui que je connaissais”, a déclaré Matula à propos de son ami. “Mais ensuite, je dois regarder ce qui se passe et me rendre compte qu’il a fait des trucs qui semblent être louches – on dirait qu’il n’était peut-être pas en forme. Et parce qu’il a fait ce genre de choses, une fille pourrait être morte et il pourrait avoir des ennuis.”