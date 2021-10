Les amis de Gabby Petito s’expriment après la découverte de restes en Floride au milieu de Brian Laundrie

Les amis de Gabby Petito, le blogueur de voyage de 22 ans assassiné lors d’un voyage à travers le pays, s’expriment après que des restes humains apparents aient été trouvés au milieu de la recherche en cours de Brian Laundrie. Le FBI a confirmé mercredi lors d’une conférence de presse que des restes avaient été découverts dans le parc environnemental de Myakkahatchee Creek à côté d’un sac à dos et d’un carnet appartenant à Laundrie. Les autorités n’ont pas encore identifié les restes, dont les amis de Petito espèrent ne pas appartenir à Laundrie.

S’adressant à PEOPLE peu de temps après la conférence de presse, l’ami de lycée de Petito, Ben Matula, a déclaré qu’il espère que les restes ne sont « pas lui, car cela signifie qu’il n’aura jamais à répondre de ce qui est arrivé à Gabby ». À l’heure actuelle, Laundrie n’a été inculpée que pour utilisation non autorisée d’une carte de débit. Il a été nommé personne d’intérêt dans le cas de Petito, mais ne fait actuellement l’objet d’aucune accusation liée à sa mort. Matula a suggéré que si les restes sont découverts comme étant ceux de Laundrie, cela signifie « qu’il ne voulait pas faire face à la musique. Il avait beaucoup de choses à expliquer, et il ne peut pas le faire s’il est mort. Sauf. à Dieu. » Il a ajouté que si Laundrie « rencontre son créateur, j’espère qu’il a bien fait les choses avant de mourir. Mais la mort est la solution de facilité. »

« Si Brian est mort, le problème est que personne ne saura jamais vraiment ce qui s’est passé ou pourquoi c’est arrivé », a ajouté l’amie de Petito, Alyssa Chen. « Nous n’aurons jamais de réponses. C’est pourquoi je veux qu’il soit vivant, parce que nous n’obtiendrons pas de réponses autrement. Ce sera une double tragédie pour lui d’être mort. »

La chasse à l’homme massive pour Laundrie a duré des semaines et a été déclenchée à la suite de la disparition de Petito, qui a été portée disparue le 11 septembre, 10 jours après que Laundrie est rentrée chez elle après un voyage à travers le pays sans elle. Son corps a été découvert dans le parc national de Grand Teton, dans le Wyoming, le 19 septembre, le coroner du comté de Teton ayant statué sur son meurtre par strangulation manuelle et estimant que son corps avait été à l’extérieur pendant trois à quatre semaines avant sa découverte. À ce stade, Laundrie n’avait pas été vu depuis le 13 septembre et une recherche exhaustive de lui a commencé, avec des conseils provenant de tout le pays et la plus grande rupture venant de la découverte de mercredi.

Selon Michael McPherson du FBI Tampa, la zone dans laquelle les restes ont été découverts était auparavant sous l’eau. McPherson a déclaré qu’une équipe de réponse aux preuves était sur les lieux et y resterait probablement pendant plusieurs jours. Steven Bertolino, qui a représenté Chris et Roberta Laundrie, a déclaré « la probabilité est forte qu’il s’agisse de la dépouille de Brian ».