Les amis de Geno insistent pour qu’il épouse Amy après une confession de divorce dans un aperçu exclusif

La star de Accro au mariage, Geno, évite les questions de ses amis sur sa relation avec Amy après avoir appris que sa petite amie s’était mariée quatre fois avant de le rencontrer. Dans un aperçu exclusif de PopCulture.com du nouvel épisode passionnant de TLC mardi, Geno essaie de garder le secret d’Amy pour lui tout en étant pressé de se marier pendant la nouvelle soirée d’un gars.

Alors que Geno et Amy passent quatre ans ensemble, l’ami Mike demande ce qui empêche Geno de « appuyer sur la gâchette » du mariage. Alors que Geno dit à ses gars que lui et Amy ont encore besoin de « se plonger profondément l’un avec l’autre » et de « créer plus de moments » ensemble, ses amis ne l’achètent pas. « Je pense que Geno sait au fond de son cœur ce qu’il veut faire, mais il attend presque ce moment aha de sentiment à 100%, et je ne sais pas s’il l’aura jamais », a déclaré l’un de ses amis. l’appareil photo.

Il se passe en fait plus que les têtes de Geno ne le savent. « Cela ne fait que quelques mois que j’ai découvert qu’Amy s’était mariée quatre fois », admet Geno devant les caméras. « Je suis toujours en train de comprendre mes vrais sentiments à propos de toutes les informations, mais je ne peux pas les partager avec ces gars. C’est quelque chose qu’elle m’a confié. Ce n’est pas mon histoire à raconter. »

Ce n’est pas un secret facile à garder avec des amis aussi curieux. « Ces gars-là poussent, poussent et fouillent à propos de tout ce qui se passe », poursuit Geno. « Et je ne peux tout simplement pas leur donner une réponse directe parce que notre relation a définitivement plus de rebondissements que d’autres. »

Toutes les excuses n’empêchent pas Mike de poser des questions, car il demande à Geno s’il demanderait à Amy de l’épouser demain s’il se réveillait d’une manière ou d’une autre avec 1 million de dollars sur son compte bancaire. Appelant quelqu’un pour lui prendre une bière, Geno est clairement déconcerté, car il note qu’il n’est « pas prêt pour cette question » et « ne le sera jamais ».

« Mike a mis une sellette sous mon a-« , admet Geno à la caméra. « Je suis devenu nerveux. J’ai juste commencé à penser – mon esprit allait à un million de kilomètres à l’heure. » Ce n’était pas « le coup le plus intelligent au monde », et même Geno a reconnu qu’il « faisait un flop dans tous les sens » avec sa réponse. En s’éloignant de la soirée, Mike a l’impression que Geno et Amy ont beaucoup à faire, et il n’a pas tort, bien qu’il ait été exclu du facteur majeur laissant son ami si ébranlé. Geno pourra-t-il avancer avec Amy ? Accro au mariage est diffusé les mardis à 22 h HE sur TLC.