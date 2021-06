Les amis de John Legend l’exhortent à se débarrasser de Chrissy Teigen après son drame d’intimidation .

Je sais que Chrissy Teigen craint depuis des années. Elle m’a toujours mis sur le nerf et son comportement de recherche d’attention est si ridiculement exagéré. Il y a quelques semaines, Courtney Stodden a révélé que Teigen envoyait des messages directs à Stodden sur les réseaux sociaux. Ces DM comprenaient des trucs comme « tuez-vous » et d’autres choses dégoûtantes. C’est qui est Teigen, et c’est ce qu’elle a toujours été. Teigen a présenté des excuses narcissiques après l’interview de Stodden, et Chrissy a vu sa carrière aller aux toilettes depuis. Soudainement, aucune des entreprises sponsors de Teigen ne veut rien avoir à faire avec elle. VRBO a discrètement retiré la plupart de ses annonces avec John Legend. Et selon In Touch Weekly, son mariage a également été un peu touché.

Les amis célèbres de Chrissy Teigen, dont Kim Kardashian, Rihanna et Meghan Markle, prennent leurs distances avec elle, a déclaré une source. “Ce scandale pourrait finir par détruire sa carrière et certaines amitiés.” Mais Chrissy paie un prix encore plus élevé : son mariage avec John Legend en souffre. “Il est contrarié par ce qui arrive à sa femme et il essaie d’être là pour elle, mais il est aussi très déçu”, a déclaré la source. “Ce n’est pas la femme dont il est tombé amoureux et s’est marié. Et maintenant, les amis de John qui n’ont jamais aimé Chrissy le poussent à la larguer. John n’était pas au courant de l’étendue du comportement de Chrissy, affirme la source. “Elle ne lui a montré qu’un côté d’elle-même – jamais ce côté sombre et laid – alors il a été pris de court.” Lorsqu’elle s’est excusée auprès de lui, ajoute la source, ses mots ont fait écho à ce qu’elle a dit dans son tweet d’excuses aux fans. Mais le mal est fait. “Des amis murmurent déjà que cela pourrait être la fin de leur mariage de conte de fées”, a déclaré la source. Teigen «serait complètement dévastée si elle perdait John. Non seulement elle l’aime de tout son cœur, mais il explique en grande partie pourquoi elle est si populaire et prospère…. Il y aurait 150 millions de dollars en jeu » s’ils divorcent.

[From In Touch Weekly, print edition]

Quand ils se sont rencontrés pour la première fois, je pensais moins à lui parce qu’il voulait être avec une femme comme Chrissy, quelqu’un qui était une putain de célébrité tellement agaçante. Mais tout le monde était du genre « oh non, ils forment le couple parfait, tout est incroyable ! » Non. Bien que je pense que Chrissy a essayé de ne montrer à Legend qu’un côté cultivé, soyons tout à fait honnêtes ici. La légende a vu beaucoup de ce que Chrissy a fait et dit en ligne. Il a vu son comportement de recherche d’attention, son narcissisme et son intimidation. Et il était bien avec ça. Ce qui me fait penser que leur mariage va peut-être bien. Ils croient tous les deux qu’ils peuvent traverser cette tempête et revenir et redevenir le couple parfait.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red.