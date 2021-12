Les amis proches de Jennifer Garner auraient saccagé Ben Affleck à cause des commentaires de Howard Stern

Les amis de Jennifer Garner se seraient rassemblés autour de la star de 13 Going on 30 à la suite de l’interview de son ex-mari Ben Affleck avec Howard Stern. Dans l’interview, Affleck a fait des commentaires qui accusaient apparemment Garner de son alcoolisme, dressant un sombre tableau d’un mariage malheureux. « C’est dégoûtant », a déclaré un initié de l’industrie qui connaît l’ancien couple Affleck et Garner à propos des commentaires d’Affleck à Page Six. « Jen a été la seule à le ramasser maintes et maintes fois quand il a fait des choses horribles – tombé du chariot ou pire. Jen l’a soutenu parce qu’elle l’aime. C’est la mère de ses enfants. »

Une autre source bien placée a déclaré à la publication « Quiconque connaît le comportement des toxicomanes sait à quel point ces commentaires peuvent être faux pour n’importe quel toxicomane, mais en particulier Ben. C’est l’un des premiers principes des AA de ne pas blâmer votre maladie. »

Affleck a déclaré à Stern qu’il devenait de plus en plus malheureux dans le mariage et qu’en dépit d’essayer de faire durer les choses pour leurs enfants, cela devenait insupportable. Dans l’intervalle, il dit qu’il s’est tourné vers l’alcool. Lorsqu’on lui a demandé où il serait sur l’échelle de sobriété s’il était toujours marié à Garner, il a dit à Stern : » J’aurais probablement encore bu, ajoutant : » Une partie de la raison pour laquelle j’ai commencé à boire était parce que j’étais piégé dans le mariage. Je me suis dit : « Je ne peux pas partir à cause de mes enfants, mais je ne suis pas heureux, qu’est-ce que je fais ? » Et ce que j’ai fait, c’est [I] a bu une bouteille de scotch et s’est endormi sur le canapé, ce qui s’est avéré ne pas être la solution », a-t-il poursuivi.

Malgré sa séparation en 2015, Garner a déclaré à Vanity Fair en 2016 à propos d’Affleck : « C’est l’amour de ma vie. Que vais-je faire à ce sujet ? C’est la personne la plus brillante de toutes les pièces, la plus charismatique, la plus généreuse. » Elle a conduit Affleck en cure de désintoxication après leur séparation en 2017.

Affleck et Garner se sont rencontrés sur le tournage de Daredevil en 2003. Il était fiancé à Jennifer Lopez à l’époque, mais après l’annulation de leurs fiançailles, Garner et lui ont commencé à avoir trois enfants : Violet, 16 ans, Seraphina, 12 ans, et Samuel, 9 ans. Il a ravivé sa romance avec Lopez plus tôt cette année. .

Lopez serait « énervé » contre Affleck. Une source distincte a également allégué à Page Six qu’elle pensait que les commentaires étaient de mauvais goût et qu’ils la reflétaient mal. Une autre source a également déclaré que Lopez avait travaillé dur pour être amical avec Garner, passant même un tour d’Halloween ou traitait avec Garner, Affleck, ses jumeaux et les trois enfants d’Affleck.

Affleck insiste sur le fait que ses commentaires ont été sortis de leur contexte. Il a dit à Jimmy Kimmel que les extraits devenus viraux faisaient partie d’une interview plus large de deux heures. Par Affleck, les commentaires portaient davantage sur lui que Garner, ajoutant qu’il n’avait jamais et ne ferait jamais de mal d’elle.