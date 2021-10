Les amis superstars de Motown unissent enfin leurs forces

Pour Diana Ross, 1973 est l’année de Touch Me In The Morning, son premier album solo dans le Top 10 des deux côtés de l’Atlantique. Il est arrivé à la suite de son rôle principal nominé aux Oscars et de la bande originale de, Dame chante le blues. Pour Marvin Gaye, c’était l’année de son palmarès R&B Allons-y LP, dans le sillage de sa propre aventure de musique de film, Homme troublant. Mais lorsque les vieux amis de la Motown ont uni leurs forces, 1973 était aussi à propos de Diana & Marvin.

Le projet de duos, sorti le 26 octobre de la même année, est arrivé deux mois seulement après Let’s Get It On et, bien que son premier avec Diana, il s’agissait du sixième album collaboratif de Gaye. Un premier double en-tête avec Mary Wells avait été suivi d’un avec Kim Weston puis pas moins de trois combinaisons magiques avec les malheureux Tammi Terrell.

Diana et Marvin avaient été évoqués dès 1970, lorsque Ross était nouvellement solo et Gaye soignait les blessures émotionnelles de la mort tragique de Terrell. Les enregistrements ont commencé l’année suivante, époque à laquelle Marvin créait son Ce qui se passe chef d’oeuvre. Diana avait son propre calendrier serré de sorties d’albums, de films, d’émissions télévisées et, à 27 ans, elle était la mère de son premier enfant.

Peut-être sans surprise étant donné la nature sporadique de sa fabrication, les duos LP ont eu plusieurs producteurs, avec des crédits pour Hal Davis, Berry Gordy et sa femme Margaret, Bob Gaudio des Four Seasons (pendant leur bref temps dans l’orbite de la Motown) et Ashford & Simpson. Il est sorti avec Let’s Get It On toujours à la première place du classement R&B et Touch Me In The Morning, qui était en tête de cette liste en août, toujours dans son Top 20.

Juste après la sortie du nouvel album en décembre 1973, Diana a déclaré à Paul Gambaccini dans Rolling Stone : « J’aime Marvin depuis des années et je voulais enregistrer avec lui. Nous avons fait un grand nombre de chansons ensemble au cours de la dernière année et demie, tellement que je ne savais pas lesquelles seraient sélectionnées pour l’album. En fait, je ne savais pas lequel était le single jusqu’à ce que vous me le disiez.

Cette sélection en tant que premier US 45 était l’un de ses rares originaux, « You’re A Special Part Of Me ». Il n’a pas tout à fait été à la hauteur de la critique de Cash Box qui déclarait avec audace « cela ne devrait pas prendre plus de deux ou trois semaines avant que cela devienne la chanson la plus vendue du pays », mais c’est devenu un R&B n°4 substantiel et N°12 du hit pop aux États-Unis.

Alors qu’il montait, Billboard a salué l’apparition de l’album en admirant la « douce magie du mélange musical des deux voix ». Le magazine a réservé des éloges particuliers à « Love Twins » de Mel Bolton et Marilyn McLeod et au remake du duo de Wilson Pickett« Don’t Knock My Love » (que Ross aurait désapprouvé en tant que couverture). Un autre moment fort était « My Mistake (Was To Love You) », écrit par les piliers de Hitsville Gloria Jones et Pam Sawyer.

Il y avait également une grande admiration pour le métier de chanson des maîtres auteurs soul Thom Bell et Linda Creed, dont le travail pour les hitmakers de Philly soul The Stylistics a été pillé pour les deux morceaux les plus connus de l’album, certainement d’un point de vue international. Remaniements sensibles de « Tu est mon univers » et « Stop Look Listen (To Your Heart) » sont tous deux devenus des hits britanniques en 1974 et ont fait en sorte que Diana & Marvin devienne un incontournable des charts britanniques cette année-là, avec un total de 36 semaines dans le Top 40, le dernier d’entre eux en tant que fin février 1975.

Aux États-Unis, l’album n’a fait que la 26e place de la pop, atteignant la 7e place du R&B. C’était quelque peu décevant étant donné la vaste campagne de merchandising de Motown pour l’enregistrement, décrite par le directeur des ventes Phil Jones dans Cash Box comme « peut-être la plus grande de l’histoire de l’entreprise ».

Une réédition élargie de Diana & Marvin en 2001 a ajouté quatre morceaux bonus, dont « Alone », « The Things I Will Not Miss » et « I’ve Come To Love You So Much » provenaient des sessions de 1972 et « I’ll Keep My Light In My Window » a été enregistré en 1978. Initialement publié par le duo soul Caston & Majors, la version Ross-Gaye de cette chanson figurait sur l’album multi-artistes de Motown en 1979 Pops, We Love You, dédié à Berry « Pops » Gordy , Sr.

