Les amitiés musicales les plus surprenantes

Musiciens : ils sont comme nous. Ils ont des amitiés, des retombées, des romances et font de petites discussions lors de fêtes. En ce qui concerne l’industrie de la musique, elle a toujours été assez petite, ce qui rend inévitable pour les plus grands groupes du monde de se rencontrer, de devenir amis et, si nous avons de la chance, de collaborer. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes de ces amitiés musicales surprenantes – des accrochages éphémères dans les coulisses aux partenariats créatifs de longue date.

Ed Sheeran et Taylor Swift



Ne vous laissez pas tromper par le regard excité de Sheeran, l’amitié musicale entre Ed et Taylor Swift est bien documenté – du Folklore la star enfilant une chemise “I <3 Ed" au spectacle de Sheeran au Madison Square Garden en 2013, à l'auteur-compositeur-interprète britannique soutenant Swift lors de sa tournée 2013, à leurs plaisanteries hilarantes sur les réseaux sociaux. Swift l'a peut-être mieux dit lorsqu'elle a dit à Rolling Stone que Sheeran "est le James Taylor de ma Carole King et je ne peux pas imaginer un moment où il ne le serait pas".

Lil Wayne et Travis Barker



Quand il n’est pas en tournée avec des piliers du pop-punk clignoter-182, Travis Barker est le batteur préféré du rap, et Weezy ne fait pas exception. En plus de partager leur passion pour l’encre, les deux sont amis et collaborateurs de longue date depuis 2005. Le couple s’est réuni près de 15 ans plus tard pour lancer l’empreinte de Barker, DTA Records, avec le single « Gimme Brain » avec Rick Ross.

Marc Bolan et Elton John



Alors que Marc Bolan de T. Rex ne s’est détendu que dans Elton Johndu piano à queue lors d’occasions spéciales, les deux artistes étaient de grands amis de la scène rock britannique. Elton a rejoint T. Rex lors de leur apparition dans Top Of The Pops en 1971 et a écrit la chanson “I’m Going To Be A Teenage Idol” sur le glam rocker en 1973. Entre cela, ils ont figuré dans le film de concert réalisé par Ringo Starr, Born To Boogie ( illustré ici).

Teddy Pendergrass, pain de viande et Debbie Harry



Meat Loaf a-t-il dit à Debbie Harry et Teddy Pendergrass ce qu’il ne ferait pas par amour ? Ces trois artistes disparates ont été réunis grâce à la magie du cinéma – Roadie des années 1980, pour être exact. La comédie, qui était le premier rôle principal de Meat Loaf, comportait une multitude de camées – dont un par le groupe de Harry, blonde. Pendergrass, quant à lui, a contribué au succès du Top 5 R&B, “Can’t We Try” à la fantastique bande originale du film.

Chuck Berry et Bo Diddley



Chuck Berry et Bo Diddley étaient tous deux des artistes pionniers qui ont transformé le blues en rock’n’roll dans les années 50. Ils étaient également deux des plus grands guitaristes de tous les temps. En 1964, les maîtres de la hache s’associent pour Two Great Guitars, l’un des moments forts de leurs amitiés musicales.

Ludacris, Prince et Dave Chapelle



Alors que tout fan de The Chapelle Show sait que Dave et Prince il y a longtemps (et qu’ils aiment tous les deux un match de basket méchant), on se demande vraiment de quoi Ludacris et Prince discutaient lors de ce match des étoiles de la NBA en 2007. Dans une interview après la mort de Prince, cependant, Ludacris a parlé d’un coup de pied avec l’artiste emblématique: “Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est à quel point son sens de l’humour était formidable.” D’après le sourire timide de Prince sur cette photo, il semble que l’admiration était mutuelle.

Katy Perry et Rihanna



Pendant une bonne partie des années 2010, Katy Perry et Rihanna non seulement dominaient les charts pop, mais étaient aussi les meilleurs amis – en vacances ensemble, inséparables lors de remises de prix et assistant aux concerts des uns et des autres. Rihanna a même organisé un enterrement de vie de jeune fille à Perry avant son mariage avec le comédien Russell Brand. Alors qu’ils se sont chacun lancés dans leurs propres chemins pop, est-il trop tard pour une collaboration ?

Michael Jackson et Steven Tyler



En papotant au Studio 54, Michael Jackson et Steven Tyler aurait pu proposer l’hymne de danse ultime : “Moon Walk This Way”. Bien qu’il s’agisse clairement d’une occasion manquée, cette photo est un excellent exemple de la magie du légendaire club new-yorkais : elle pourrait réunir deux personnes qui avaient très peu en commun, à part la célébrité. Ainsi, Michael (qui était alors un membre impeccable de la Jackson 5) traînait avec le leader de Aérosmith (dans toute sa débauche rock’n’roll), et ils sont flanqués du propriétaire du Studio 54 Steve Rubell et Cherrie Currie des Runaways, pour démarrer.

John Lennon, Harry Nilsson, Alice Cooper, Micky Dolenz et Anne Murray



Durant John LennonPendant la période de 18 mois du « week-end perdu », il a déménagé à Los Angeles, où il a renoué avec son bon ami, collaborateur et futur colocataire, Harry Nilsson. Lennon est rapidement devenu membre honoraire de « The Hollywood Vampires », un club de beuveries de célébrités fondé par Alice Cooper. Les membres aiment Ringo Starr, et Micky Dolenz des Monkees a fréquenté les points chauds d’Hollywood, notamment la Rainbow Room et The Troubadour. Ce soir-là, les Vampires ont attrapé un set de la chanteuse pop canadienne Anne Murray, qui a probablement été très choquée lorsqu’elle a vu son public rempli de célébrités.

John Lee Hooker, Willie Dixon et Joe Cocker



Alors que la légende du blues John Lee Hooker n’a pas caché son amour pour “Whiskey & Wimmen”, il aimait aussi collaborer avec d’autres artistes. Le voici, faisant un peu des deux – avec son collègue pionnier du blues Willie Dixon et le blues-rocker britannique Joe Cocker (qui a grandi en idolâtrant les deux artistes).

Freddie Mercury et Barbara Valentin



Freddie Mercury a eu certains des meilleurs moments de sa vie à Munich – organisant des fêtes décadentes, enregistrant ses débuts en solo, Monsieur le méchant, et rencontrer une mine de nouveaux amis, dont l’actrice autrichienne Barbara Valentin. Quand est venu le temps de tourner la vidéo pour reine” It’s a Hard Life “, Freddie a invité Valentin à faire partie du casting – comme on le voit dans ce polaroïd sur le plateau.

Boy George et Michael Stipe de REM



« Voulez-vous vraiment me faire du mal, Michael ? »

« Tout le monde souffre, parfois, George. »

Pete Townshend et Toots Hibbert



À la fin des années 60, le groupe jamaïcain Toots and the Maytals a contribué à populariser la musique reggae et ska à travers le monde. Au milieu des années 70, ils ont rejoint les géants du rock L’OMS lors de leur tournée nord-américaine. D’après cette photo dans les coulisses de Pete Townshend et Toots Hibbert, il semble que les deux groupes – tous deux au zénith de leur carrière – passaient les meilleurs moments de leur vie.

Snoop Dogg et 2Pac Shakur



Avec Dr. Dre, Snoop Dogg et 2Pac étaient «deux des meilleurs du Westside» et ont dirigé le jeu de rap dans les années 90. Snoop dit que Pac lui a appris «un autre type d’éthique de travail», mais lui a également transmis son premier joint, enflammant deux forces opposées qui allaient façonner le cours de la carrière de Snoop.

Cher, Elton John et Diana Ross



Tandis que Cher, Elton John, et Diana Ross n’a jamais formé un supergroupe de style Divas Live, cette glorieuse photo de 1975 capture le trio vertigineux lors de la cérémonie inaugurale (et de courte durée) des Rock Music Awards. Elton et Diana ont co-organisé la cérémonie de remise des prix, tandis que Cher a remis à Elton le prix de la personnalité rock exceptionnelle de l’année. Au contraire, cette photo prouve à quel point les années 70 étaient amusantes – et scandaleuses.

Clarence Clemons et George Clinton



Bien que le saxophoniste du E-Street Band, Clarence Clemons, n’ait jamais fait partie de l’univers P-Funk, vous pouvez dire que les deux étaient des âmes sœurs. Ils avaient également plusieurs camarades de groupe en commun : l’un des premiers concerts de Clemons était avec un groupe du New Jersey, Tyrone Ashley’s Funky Music Machine – qui comprenait trois des futurs membres fondateurs de P-Funk.

Herb Alpert et Louis Armstrong



Les deux légendes à part entière, Herb Alpert et Louis Armstrong joué ensemble un nombre incalculable de fois au fil des ans. “C’était facile d’aimer Satchmo”, a déclaré Alpert. “Vous n’aviez pas besoin de savoir quoi que ce soit en musique, tout ce que vous aviez à faire était d’être en vie.”

Slash et Rod Stewart



Rod est Dieu et Sabrer est Slash. Lorsque vous pouvez utiliser un seul surnom, c’est ainsi que vous savez que vous êtes en bonne compagnie.

Paul Young, Iggy Pop, Rick James et David Bowie



David Bowie et Iggy PopLa relation de est l’une des amitiés musicales les plus fructueuses et les plus célèbres de l’histoire, nous offrant The Idiot et Lust for Life et plus tard Bowie’s Tonight et Never Let Me Down, mais imaginez simplement les possibilités s’ils avaient Rick James à bord pour un mashup sérieusement funky-punk ?

