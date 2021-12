Les amoureux de McDonald’s ne peuvent plus croire que les États-Unis n’ont plus cet article

Les amateurs de restauration rapide ont toujours le cœur brisé par la perte de l’emballage de collation McDonald’s, et beaucoup sont encore plus contrariés de savoir que l’article est toujours disponible à l’étranger. Ce week-end, des discussions en ligne ont révélé à certains que vous pouvez toujours obtenir un en-cas de ranch dans les magasins McDonald’s en dehors des États-Unis. Les clients se demandent ce qu’ils doivent faire pour récupérer cette délicieuse gâterie.

Les wraps McDonald’s sont un simple mélange de filets de poulet grillés ou panés enveloppés dans une tortilla de farine avec du fromage, de la laitue, de la vinaigrette ranch et quelques autres ingrédients. La friandise de la taille d’une collation apparaît et disparaît du menu depuis des années, parfois disponible uniquement à certains moments de la journée, ou uniquement à certains endroits. En septembre, un représentant de McDonald’s a déclaré à The Takeout : « Les Snack Wraps ont été retirés de nos menus nationaux aux États-Unis il y a plusieurs années, date à laquelle les marchés et les restaurants locaux ont pu décider de les proposer localement en fonction des préférences des clients. En juin dernier, Snack Wraps ont été progressivement supprimés en tant qu’offre locale. »

« Pour le moment, il n’est pas prévu de ramener les Snack Wraps dans les menus nationaux aux États-Unis ou au Canada », a conclu le représentant. Les fans ont pleuré leurs en-cas, mais beaucoup chantent un air différent maintenant qu’ils ont entendu dire qu’ils sont toujours disponibles sur certains marchés étrangers. Voici un aperçu de l’impact de la révélation sur certains utilisateurs de Twitter ce week-end.

Faire un voyage

brb planifie un voyage au Canada https://t.co/OTuXZYHXGD – J Wow (@MissBaautista) 19 décembre 2021

Certains utilisateurs ont immédiatement signalé qu’ils se rendaient dans n’importe quel endroit proposant des en-cas, quelle que soit la distance.

Père Noël

Cher Père Noël, J’ai fait de mon mieux pour être un bon garçon cette année. Cela n’a pas été facile, mais j’aimerais penser que j’ai fait la belle liste. Je ne demanderai pas grand-chose, de la paix et du confort pour ma famille et pour que McDonalds me ramène l’emballage de la collation. Merci. – pablo wilde (@shuyguy_) 23 décembre 2021

tout ce que je veux pour Noël, c’est que @McDonalds ramène le wrap – Christina Madeleine (@thisfashiongirl) 25 décembre 2021

Dans l’esprit des fêtes de fin d’année, les commentateurs ont appelé le Père Noël ou le Père Noël à intervenir au nom des fans de wraps.

Bon au revoir

Je viens de réaliser à un moment donné que j’ai mangé des sélections de poulet et un en-cas pour la dernière fois 😢 @McDonalds – Chris Nickels (@ChrisNickels45) 25 décembre 2021

Les personnes qui mangeaient régulièrement des en-cas ont remarqué à quel point ils semblaient disparaître brusquement, laissant un vide inattendu dans leur vie.

Guérir la nation

La meilleure façon d’unir notre pays et de l’aider à guérir est que @McDonalds ramène le wrap. – La chambre de Marvin (@StarvinnMarvinn) 23 décembre 2021

Notre pays était dans un endroit tellement meilleur quand @McDonalds avait encore l’emballage de collation .. – Branden Turner (@bnturner95) 24 décembre 2021

Certains sont allés jusqu’à dire que les divisions politiques, sociales et culturelles au sein des États-Unis pourraient être apaisées par le retour du snack wrap.

D’autres Enveloppements

Attendez… ces enveloppements ? Ugh ils ont enlevé le bon tho.🙄 pic.twitter.com/Wa9WCgJT72 – Vanching (@vnchngestoesta) 19 décembre 2021

Au Canada et dans d’autres pays, McDonald’s vend maintenant une gamme de wraps plus grands que les wraps à collation. Les fans ont assuré à leurs homologues américains qu’il ne s’agissait pas de la même chose et ont déclaré qu’ils ne manquaient pas grand-chose.

Coûteux

Ils n’ont pas ramené l’emballage de collation alors je ne sais pas pourquoi ils agissent de cette façon – BigBenz (@Baebagel18) 19 décembre 2021

Enfin, certains utilisateurs ont noté que les modifications apportées au menu de McDonald’s ont principalement eu un impact sur les options abordables et faciles du menu, ne laissant que des repas coûteux dans leur sillage. Ils souhaitaient que des articles comme l’emballage de collation aient une priorité plus élevée.

