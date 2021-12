Les amoureux de Netflix auront accès à des contenus exclusifs grâce au lancement de Tudum | La technologie

Après l’événement en ligne de Netflix appelé Tudum, qui a eu lieu le 25 septembre, vient le lancement du site officiel complémentaire du même nom pour le plaisir des fans de contenu exclusif.

Lors du dernier gala en ligne, auquel tout le monde pouvait participer gratuitement via les réseaux sociaux de Netflix, des bandes-annonces et des clips des séries et films les plus populaires de la plateforme tels que La casa de paper, The Witcher, Stranger Things, The Bridgertons, Cobra Kai ou The Couronner. Il a réuni les créateurs et les acteurs et actrices.

Maintenant, de la main de la plate-forme vient sa version Web. Cela, selon Netflix, aura scoops internes et dates de sortie pour le contenu futur, toutes sortes d’informations sur la création de la série qui sont téléchargées et des interviews des acteurs et actrices eux-mêmes.

« Maintenant, Netflix fait partie de l’air du temps culturel, et ce qui rend mon travail si passionnant, c’est que grâce au travail que nous faisons, je peux constamment me connecter avec des fans du monde entier à travers leurs émissions et films préférés », a déclaré Bozoma. Saint John, Directeur marketing de Netflix.

Bien qu’il soit encore dans un phase initialeAu fil du temps, il est prévu que Tudum collecte des informations sur les dernières nouveautés de la série, qu’elles soient renouvelées pour une nouvelle saison ou non, des scènes post-crédit, le merchandising de votre série préférée ou des nouvelles.

Vous pouvez désormais essayer Amazon Prime Video gratuitement pendant un mois et sans engagement de durée. Sur cette plateforme, vous pouvez regarder des séries comme American Gods, Hanna et Jack Ryan, ainsi que des centaines de films exclusifs.

Tout le monde peut accéder au Web, mais ceux qui ont un compte Netflix auront accès à ce contenu supplémentaire.

« Je suis ravi de présenter Tudum pour que les fans se plongent dans les histoires qu’ils aiment, nourrissent leurs obsessions et commencent de nouvelles conversations », poursuit Bozoma Saint John.

Dites bonjour à Tudum – un pass backstage qui vous permet d’approfondir les films, séries et stars Netflix que vous aimez ! Il est encore tôt, mais vous pouvez vous attendre à des interviews exclusives, des vidéos des coulisses, des bonus et plus encore. Découvrez-le https://t.co/sYnbZ6pTzF pic.twitter.com/WtCCAF3B9u – Netflix (@netflix) 9 décembre 2021

Bien que l’accès au site soit ouvert à toute personne dans le monde, pour l’instant le contenu n’est disponible qu’en anglais, même si de nouvelles langues devraient être adoptées prochainement.

Avec cela la plate-forme cherche à gagner du terrain dans le monde du streaming celui que la concurrence est de plus en plus féroce. Créer une communauté profondément enracinée et fidèle est vital pour la survie de ce type de site Web.