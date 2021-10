Les ampoules LED intelligentes à 7 $ de Sylvania sont aussi bonnes que les ampoules rivales à 50 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il est honnêtement encore assez difficile de croire que certaines ampoules LED intelligentes comme Ampoules Philips Hue couleur A19 au détail pour 50 $ chacun ? C’est un prix que certaines personnes sont prêtes à payer. Pourquoi? Eh bien, c’est parce que Philips Hue est la marque leader dans le domaine de l’éclairage intelligent. Et ne vous méprenez pas, nous aimons les ampoules Philips Hue autant que quiconque. Nous avons même un tas d’ampoules Hue nous-mêmes. Mais si vous ne faites que commencer avec votre configuration d’éclairage intelligent ou si vous ne voulez pas payer des prix exorbitants pour les ampoules, il existe une autre option que vous devriez envisager. Nous avons de superbes offres sur les ampoules intelligentes à LED à vous montrer !

Au lieu de payer 50 $ par ampoule, consultez Ampoules LED Sylvania Smart+ Full Color alors qu’ils sont en vente sur Amazon à une distance frappante de leur prix le plus bas jamais enregistré.

Ampoule LED A19 SYLVANIA Smart+ Wi-Fi polychrome à intensité variable, IRC 90+, équivalent 60W, compatib… Prix catalogue : 34,99 $ Prix : 27,99 $ Vous économisez : 7,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleures offres d’ampoules LED intelligentes

Source de l’image : Meross/Amazon

Il va sans dire que les ampoules LED intelligentes sont géniales et polyvalentes. Mais ils sont aussi assez chers si vous les achetez auprès des marques les plus populaires. Heureusement, plusieurs grandes entreprises d’éclairage ont sorti leurs propres lumières intelligentes. Surtout, ils coûtent souvent beaucoup moins cher que les options populaires des principales marques d’éclairage intelligent. Notre exemple préféré en ce moment vient de Sylvania – et Amazon a 4 packs d’ampoules LED Sylvania Smart+ Full Color en vente à un prix bas de tous les temps. En fait, coupez le coupon sur la page Amazon et vous pouvez obtenir un pack complet de 4 pour un peu plus de la moitié du prix d’une seule ampoule Philips Hue !

Les excellentes ampoules intelligentes de Sylvania prennent en charge les mêmes 16 millions de couleurs que les ampoules Philips Hue A19 et elles sont tout aussi lumineuses. Ils peuvent également être contrôlés à l’aide d’un smartphone ou de votre voix, car ils prennent en charge les trois options principales. Cela inclut Alexa, Google Assistant et même Siri. Ils sont beaux et lumineux, et ils sont réglables pour que vous puissiez régler la couleur et la luminosité à tout moment.

Vous trouverez tous les détails clés ci-dessous. N’oubliez pas non plus que le coupon détachable d’Amazon sur la page du produit peut ne pas être disponible plus longtemps. Prenez un pack de 4 maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Faits rapides sur Sylvania Smart+

Contrôlez cette ampoule LED intelligente multicolore depuis votre smartphone à l’aide de l’application gratuite Ou connectez-la à votre système de maison intelligente pour des possibilités d’automatisation illimitées Prend également en charge la commande vocale en utilisant l’une ou les trois options les plus populaires – Alexa, Google Assistant et même Siri Contrairement à certaines ampoules intelligentes LED rivales, ces ampoules ne nécessitent pas de concentrateur ni de matériel supplémentaire pour fonctionner. même un assistant vocal Créez des automatisations, des routines ou des minuteries basées sur des horaires pour contrôler tout ou partie de vos lumières intelligentes

