Les ampoules Philips Hue bénéficient d’une remise à l’approche de la fête du Travail ⋆ .

Les prochaines vacances de la fête du Travail marquent la fin de l’été et la montée en puissance de tout, de l’année scolaire à la nouvelle saison des gadgets. Bien que vous puissiez vous attendre à recevoir de nombreuses offres liées à la fête du Travail de notre part très prochainement, Philips a pris une longueur d’avance avec sa promotion d’économies «Summer of Hue», vous n’êtes donc pas obligé d’avoir une seule nuance de éclairage après la fête du travail.

À l’heure actuelle, Philips propose trois ampoules intelligentes blanches et colorées pour le prix de deux, économisant 35 $ sur le coût de certaines des lumières intelligentes les plus populaires jusqu’au 12 septembre. Les ampoules vibrantes E26 Hue permettent un éclairage génial tout en offrant un spectre complet de 16 millions de couleurs, ainsi que la flexibilité d’étirer d’un blanc chaud à un blanc froid équilibré avec une luminosité pouvant atteindre 800 lumens. À l’approche des mois d’automne, il peut être rafraîchissant d’avoir des options de température de couleur à votre disposition pour essayer de maintenir votre état mental, ou à tout le moins d’avoir des minuteries intelligentes réglables lorsque les heures de la journée raccourcissent. C’est un excellent moyen d’entrer dans l’écosystème Philips Hue – les ampoules E26 peuvent fonctionner avec ou sans pont Hue via Bluetooth – ou de constituer le stock de lumières déjà installé dans votre maison.

Ampoules intelligentes Philips Hue E26 (paquet de trois)

Les ampoules intelligentes compatibles Bluetooth de Philips présentent des fonctionnalités simples et permettent une large gamme de couleurs, vous offrant ainsi un moyen rapide de contrôler votre éclairage, même sans pont Hue.

Le monde des accessoires axés sur les jeux regorge d’éclairage RVB excessif, d’une esthétique sur-conçue et de lignes de conception aux contours nets. Si vous recherchez un style plus sobre qui ne sacrifie pas les performances, il existe la souris sans fil Logitech G Pro. L’excellent périphérique possède tous les principes d’une souris de jeu, y compris une construction légère et une sensibilité DPI personnalisable, mais avec un look qui pourrait passer dans un tournoi d’esports ou un bureau. Ses fonctionnalités s’étendent également un peu plus loin en permettant un contrôle entièrement ambidextre, avec une conception symétrique et des dispositions de boutons latéraux interchangeables. Normalement 130 $, Amazon

a actuellement le Logitech G Pro pour 85 $, son prix le moins cher à ce jour.

Souris sans fil Logitech G Pro

La G Pro de Logitech est une souris d’apparence modeste avec un pedigree esports. Il a été conçu en collaboration avec des joueurs professionnels qui appréciaient sa légèreté et son design ergonomique, ainsi que sa vitesse et sa réponse impressionnantes.

Les Studio Buds sont une version récente de Beats, propriété d’Apple, qui offre des fonctionnalités uniques qui les séparent de la multitude d’AirPods sur le marché. Tout d’abord, les Beats aux couleurs vives utilisent un port de chargement USB-C par opposition à Lightning, ce qui les rend plus accessibles et utiles pour les utilisateurs d’Android. Ils prennent également en charge diverses fonctionnalités Android et offrent une suppression active du bruit, qui, bien que moins puissant que la concurrence, en fait toujours une excellente paire de véritables écouteurs sans fil pour l’entraînement ou les voyages. Amazon propose actuellement le modèle rouge élégant pour 130 $ (20 $ de rabais), ce qui est un creux historique pour une paire d’écouteurs qui vient d’être lancée en juin. Lire notre avis.

Beats Studio Buds

Les Beats Studio Buds, la dernière paire d’écouteurs antibruit d’Apple, ne vous épateront pas avec la suppression du bruit ou l’intégration iOS profonde. Ils offrent cependant un son solide, une connectivité USB-C et une construction compacte qui restera confortable même pendant les sessions d’écoute marathon.

Si vous recherchez une autre offre sur de véritables écouteurs sans fil, les Jabra Elite 75t sont à plus de 33% de réduction sur Amazon, ce qui ramène le prix à 100 $. Ces écouteurs sont une excellente alternative pour les utilisateurs de plusieurs appareils ou pour ceux qui veulent du punch bas de gamme tout en écoutant de la musique. Ils ne sont pas aussi nouveaux que la paire de Beats susmentionnée, mais après examen, notre collègue et passionné d’écouteurs chevronné Chris Welch les a appelés la meilleure alternative aux AirPods. Compte tenu du prix actuel, les Jabra Elite 75t sont un concurrent redoutable des AirPod standard et vous faciliteront un peu la vie si vous êtes quelqu’un qui préfère éviter l’écosystème d’Apple. Lire notre avis.

Jabra Elite 75t

Les écouteurs Jabra Elite 75t offrent un son riche en basses, des performances fiables et peuvent se connecter à deux appareils, comme un téléphone et un ordinateur portable, en même temps.

L’Apple Pencil d’origine est devenu la cible de nombreuses blagues dans l’espace technologique lorsque tout le monde a vu comment il se chargeait – nous n’étions pas non plus des fans. Heureusement, contrairement au modèle de première génération, le dernier Apple Pencil se charge lorsqu’il est attaché magnétiquement à votre iPad. Il prend également en charge les gestes et est compatible à la fois avec l’iPad Pro et le dernier iPad Air. Si vous avez profité de notre offre encore active d’hier sur l’iPad Air, alors c’est votre stylet de choix. Pour une durée limitée, Amazon réduit de 30 $ le crayon Apple de deuxième génération, le ramenant à son prix le plus bas à ce jour.

Apple Pencil (deuxième génération)

Le crayon de deuxième génération d’Apple abandonne le chargement gênant du port Lightning, en adoptant un mécanisme magnétique qui se fixe sur le côté de l’iPad Pro et de l’iPad Air. Il peut également se recharger lorsqu’il est attaché magnétiquement.



