Les amuseurs publics gagnent plus s’ils jouent de la musique classique les dimanches froids

Les chercheurs ont découvert que les amuseurs publics gagnent beaucoup plus d’argent s’ils jouent de la musique classique les dimanches froids. Pendant trois mois, des chercheurs de l’Université de Tilburg aux Pays-Bas ont étudié 72 artistes ambulants se produisant à Cologne, en Allemagne, et ont enregistré les réponses de plus de 80 000 passants pour découvrir ce qui les rend les plus performants.

Les amuseurs publics gagnent plus s’ils jouent de la musique classique

Un musicien ambulant à Cologne gagne en moyenne 23 € de l’heure, mais s’il change son répertoire du rock, du jazz ou de la country à la musique classique, son revenu horaire passe à 27 €. Si la qualité de leur prestation est meilleure que la moyenne, le musicien ambulant gagne 28 € de l’heure.

Les dimanches froids étaient les jours les plus lucratifs pour les musiciens de rue

Les dimanches se sont avérés être les jours les plus lucratifs pour les artistes ambulants, en particulier lorsqu’il fait froid, avec un revenu moyen de 35 € de l’heure. Cela était probablement dû à «l’effet dimanche», car le jour de repos a des implications religieuses et est susceptible d’augmenter les sentiments tels que la sympathie et la compassion pour le musicien ambulant, en particulier lorsqu’il fait froid, ce qui conduit à plus de dons.

Lorsque les enfants jouent avec des musiciens de rue, le revenu horaire moyen s’élève à 45 € car les gens se sentent paternels et sont donc enclins à donner beaucoup plus aux musiciens de rue.

Les chercheurs Samuel Stäbler et Kim Mierisch ont également découvert que les passants âgés de 30 à 65 ans sont plus enclins à faire un don. Les gens en groupes donnent plus d’argent aux musiciens ambulants car ils veulent impressionner leurs amis par leur générosité et les femmes, le sexe « plus empathique », donnent plus d’argent que les hommes.

Les chercheurs ont noté que leurs résultats pourraient être utiles à des fins de marketing. Comme un large public donne plus d’argent, « les artistes de rue pourraient bénéficier d’une influence active sur la taille de la foule qui les entoure, peut-être en amenant des fans et des amis à leurs performances ou en faisant de la publicité pour informer les fans de leurs performances ».

