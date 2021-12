Les analystes avertissent qu’une éventuelle mèche à la baisse pourrait faire baisser le prix du BTC jusqu’à 44 000 $

Il semble que le rallye de fin d’année que de nombreux traders de crypto-monnaie espéraient devra attendre jusqu’en 2022, car les baissiers du Bitcoin (BTC) ont pris le dessus le 28 décembre et ont fait chuter le prix du BTC en dessous du support à 48 000 $.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent qu’une liquidation tôt le matin a cassé le support BTC à 50 000 $ et a été suivie d’une deuxième vague en début d’après-midi qui a fait chuter la principale crypto-monnaie à un creux quotidien de 47 318 $ avant que les taureaux ne parviennent à arrêter la sortie. .

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Voici un aperçu de ce que divers analystes de marché disent sur les raisons de cette dernière correction et ce qu’il faut rechercher à la fin de 2021.

Une divergence baissière du RSI avant le retournement

Le trader d’options et utilisateur pseudonyme de Twitter, John Wick, a donné un aperçu des raisons techniques de la correction de fin d’année du prix BTC, qui a publié le graphique suivant mettant en évidence un « faux » baissier alors que le prix du Bitcoin commençait à s’inverser. .

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source : Twitter

Wick a expliqué :

« Nous formons un double top clairement défini par la divergence baissière du RSI. Remarquez comment l’action des prix était à la hausse, tandis que le RSI était à la baisse. Nous avons également eu un faux baissier d’Alpha Thrust & Squeeze. »

Baisse possible à 44 000 $

Les difficultés continues de Bitcoin au cours de la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 21 semaines ont été mises en évidence dans le graphique suivant par l’analyste de marché et utilisateur pseudonyme de Twitter Rekt Capital. Le graphique hebdomadaire montre à quel point il est difficile pour BTC de surmonter l’indicateur technique.

Graphique BTC / USD sur 1 semaine. Source : Twitter

Selon Rekt Capital, l’action des prix de Bitcoin est similaire à un scénario qui s’est produit en mai « dans lequel Bitcoin connaît une consolidation de plusieurs semaines entre les deux EMA du marché haussier », et le prix pourrait bientôt revenir au niveau de 44 000 $. Il a continué:

« Historiquement, BTC a des mèches dans la zone orange pendant ce nouveau test rouge, il y a donc place pour un autre examen orange. »

En rapport: Les pertes quotidiennes de Bitcoin approchent les 4 000 $ alors que le S&P 500 atteint le 69e plus haut historique en 2021

En attente d’une cassure au-dessus de 52 000 $

L’utilisateur et analyste pseudonyme de Twitter « Don Alt » a proposé des suggestions sur ce que les traders devraient surveiller dans les jours et les semaines à venir, qui a publié le graphique ci-dessous montrant que Bitcoin est dans une « tendance à la baisse assez nette, pour l’instant ».

Graphique BTC / USD sur 1 jour. Source : Twitter

Don Alt a indiqué qu’il n’y avait pas grand-chose à voir si BTC continuait à se négocier dans une fourchette à ces niveaux actuels. Vous attendez maintenant une cassure nette au-dessus de la première zone de résistance rouge sur le graphique ci-dessus, qui avoisine les 52 000 $. Don Alt a expliqué plus en détail :

«Je commence à avoir de l’espoir au-dessus de 52 000 $, au-dessus de 60 000 $, le marché haussier qui fait rage est de retour. Jusqu’à ce que l’une ou l’autre de ces choses se produise, je chercherai des moments forts et je me concentrerai sur d’autres choses plus excitantes. »

La capitalisation boursière globale des crypto-monnaies est désormais de 2 234 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 40,3 %.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.