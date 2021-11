Les analystes commencent à prédire quand la chute de Shiba Inu aura lieu | La technologie

Dernièrement, on parle de la montée en puissance de la crypto-monnaie Shiba Inu, mais il y a ceux qui mettent en garde contre un possible effondrement.

L’histoire récente des crypto-monnaies est pleine de grandes réévaluations et chutes, sa volatilité est quelque chose d’assez commun malgré le fait qu’ils essaient de les réguler de plus en plus. Lorsqu’il s’agit d’augmenter la valeur, Shiba Inu (SHIB) est l’un des derniers grands exemples.

Comme publié dans Business Insider Espagne, « après une croissance de près de 96,3%, le shiba inu a dépassé le dogecoin et a été placé comme la 9ème crypto-monnaie par capitalisation boursière ». La crypto-monnaie qui a commencé à partir du mème Il a vécu un âge d’or intense, dans lequel Elon Musk y est pour quelque chose, mais il y a ceux qui disent que sa décadence est sur le point de venir.

Chez The Motley Fool, une société privée de conseil financier et d’investissement, ils ont enquêté sur cette crypto-monnaie et souhaitent se lancer les périodes de détention si courtes qu’il maintient, une moyenne de seulement 10 jours, par rapport au bitcoin ou à l’ethereum qui dure généralement près de 80 jours.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans la société de conseil, ils détectent dans cette rapidité dans les opérations un manque de confiance des investisseurs qui veulent des profits rapides et oublient Shiba Inu quand avant.

Tel que publié, « la conclusion la plus importante de cette période de détention de dix jours est peut-être que la conviction dans les perspectives à long terme du SHIB en tant que monnaie de paiement n’est pas si élevée comme on pourrait le penser ».

De plus, ils voient également un autre problème, bien qu’il soit courant dans presque toutes les crypto-monnaies : pour le moment Il n’y a qu’une centaine d’entreprises dans le monde qui acceptent le Shiba Inu. Un détail qu’ils jugent frappant étant l’une des dix plus grosses pièces, est inutile au-delà de l’investissement. Peut-être que sa naissance d’un mème jouera contre lui.

Tout cela, ajouté à sa montée rapide, qui avec les crypto-monnaies s’accompagne généralement en peu de temps d’une grande chute, fait prévoir qu’il perdra bientôt une grande partie de sa valeur. Comme indiqué dans leur rapport : « Shiba Inu est en difficulté. Quoi qu’il en soit, il y a déjà au moins cinq crypto-monnaies qui attendent leur tour.