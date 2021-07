Les analystes corroborent les rumeurs selon lesquelles le prochain MacBook Pro abandonnera la Touch Bar

in

Apple devrait dévoiler une toute nouvelle gamme de MacBook Pro dès cet été avec des processeurs Apple Silicon mis à niveau, un nouveau design et plus encore. Un autre des changements annoncés est qu’Apple abandonnera la Touch Bar controversée au profit d’une rangée de fonctions traditionnelle, et maintenant, les analystes de Display Supply Chain Consultants le corroborent.

Dans un nouveau rapport publié cette semaine, DSCC explique que la Touch Bar est actuellement la troisième plus grande utilisation d’écrans OLED mais que ses sources indiquent qu’Apple « annulera la Touch Bar » avec un futur MacBook Pro. Apple devrait également passer aux écrans OLED dans la gamme iPad au cours des prochaines années. Le rapport explique :

Les Touch Bars restent l’application n°3 avec une part d’unités de 18% et une part de revenus de 1,2% au T1’21. Nous nous attendons à ce que les barres tactiles soient dépassées par les tablettes lorsque Apple commencera à adopter l’iPad AMOLED de 10,9 pouces. De plus, nos sources suggèrent qu’Apple pourrait annuler la Touch Bar à l’avenir.

Diverses autres sources ont indiqué qu’Apple prévoyait de supprimer la Touch Bar avec la prochaine refonte du MacBook Pro dès cet été, notamment Ming-Chi Kuo et Bloomberg. La Touch Bar, qui est un écran OLED qui remplace les touches de fonction traditionnelles, a été introduite pour la première fois dans le MacBook Pro en 2016.

Que pensez-vous des rumeurs de plans d’Apple pour tuer la Touch Bar avec le MacBook Pro de cette année ? N’oubliez pas de consulter notre résumé des dernières rumeurs sur le MacBook Pro ici pour plus de détails.

