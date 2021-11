Les actions de Coinbase (COIN) ont chuté de jusqu’à 10% mercredi après que la bourse américaine de cryptographie a annoncé des revenus du troisième trimestre inférieurs aux attentes et des volumes de transactions plus faibles qu’au deuxième trimestre. Les actions ont récemment réduit leur baisse pour se négocier à 339 $ au moment de la publication.

Certains analystes de Wall Street adoptent une vision à plus long terme de l’échange cryptographique. Cette position soutient l’opinion de Coinbase selon laquelle la volatilité des crypto-monnaies et la hausse des prix au cours des derniers mois devraient se traduire par une augmentation de ses utilisateurs et volumes de transactions au quatrième trimestre.

Néanmoins, la baisse des revenus du commerce de détail divisés par les volumes de commerce de détail maintient Mizuho prudent. « Plus important encore, le 3T a connu une baisse spectaculaire du taux de participation au détail, probablement l’une des compressions les plus spectaculaires de la courte histoire de COIN en tant que société ouverte », a écrit l’analyste Dan Dolev aux clients dans une note. Dolev maintient une note neutre et un objectif de cours de 300 $.

MoffettNathanson voit un point positif dans les revenus de l’abonnement et des services de Coinbase, ou des services non commerciaux, qui ont augmenté de 41% par rapport au trimestre précédent. L’analyste Lisa Ellis considère « l’expansion de ces services comme la source la plus notable d’amélioration des performances financières de Coinbase » au cours des trois à cinq prochaines années. Ellis maintient une cote d’achat et un objectif de cours de 600 $.

Needham envisage également différents lancements de produits, tels que les jetons non fongibles (NFT). « Nous continuons d’être positifs sur la diversification des revenus et les lancements de nouveaux produits (NFT, contrats à terme, opportunités de jalonnement supplémentaires) », a déclaré l’analyste John Todaro aux clients dans une note. Needham maintient sa recommandation d’achat et son objectif de cours de 420 $.

Coinbase devrait bénéficier de l’adoption globale de la cryptographie, a déclaré JPMorgan. « Nous voyons Coinbase continuer à dépasser ses pairs et considérons toujours la société comme un investissement solide basé sur la croissance continue de la crypto-économie », a écrit l’analyste Kenneth Worthington. Il maintient une recommandation de surpondération sur COIN et tout en augmentant l’objectif de prix de JPMorgan à 447 $ contre 375 $.