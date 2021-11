Les analystes de Goldman Sachs pointent Ethereum à 8 000 $ avec une augmentation attendue de 80%

Ethereum a récemment atteint un nouveau sommet historique après une formidable course haussière aux côtés des principales crypto-monnaies bitcoin. L’altcoin a connu un grand succès alors que le marché tourne à la hausse en termes de sentiment. Cela a contribué à propulser l’ETH et d’innombrables altcoins vers de nouveaux sommets sur le marché. Les attentes ont augmenté à la suite de ce succès et les analystes de marché de Goldman Sachs estiment que ces attentes sont fondées.

Le rallye d’Ethereum vers 4 400 $ l’a mis sur la voie d’une valeur encore plus élevée. La confiance dans l’actif est à la hausse ces derniers mois malgré le mois de septembre au ralenti. Cela a déclenché un afflux d’investisseurs de détail et institutionnels dans l’actif numérique, qui investissent à long terme plutôt que de rechercher des gains à court terme. La poussée vers l’ETH à 10 000 $ se poursuit et les analystes du marché tracent une voie qui pourrait y conduire le marché.

Préparation pour 8 000 $

Les analystes de marché de Goldman Sachs ont déclaré que les mouvements de prix d’Ethereum en ligne avec l’inflation, s’ils se poursuivent, pourraient mettre l’actif en position pour un autre rallye haussier. Le directeur général de Goldman Sachs Global Markets, Bernhard Rzymelka, a fait circuler une note décrivant la corrélation des mouvements des prix de l’ETH avec les points morts de l’inflation au cours des deux dernières années.

L’inflation a été l’un des moteurs de l’adoption de la cryptographie ces derniers temps. Alors que les pays fermaient en raison de la pandémie en 2020, les taux d’inflation dans le monde ont grimpé en flèche parce que les nations ne pouvaient plus commercer entre elles. Cela a persisté en 2021 avec des taux d’inflation pour les États-Unis à 4,2 %. En tant que tels, les investisseurs ont dû trouver de meilleurs moyens que les options d’investissement traditionnelles pour se protéger contre la hausse de l’inflation et des devises numériques, car Ethereum est apparu comme une option.

Le prix de l’ETH baisse de l’ATH | Source : ETHUSD sur TradingView.com

Les analystes de marché de Goldman Sachs ont fait valoir que si l’ETH continue de suivre la même veine, l’actif numérique augmentera de 80% pour atteindre 8 000 $. Cependant, les analystes ont expliqué que cela pourrait être dans les deux sens. Les opinions des investisseurs sur les pressions inflationnistes actuelles peuvent persister et, s’ils le font, cela pourrait être « un signe d’épuisement et de pic, ou un point de départ pour une accélération de la reprise après une cassure à la hausse », indique la note.

Ethereum a une tendance à la hausse

Ethereum avait eu une tendance à la baisse après avoir perdu son solde au-dessus de 4 400 $. Les taureaux s’attendaient à liquider l’actif numérique au-dessus de 4 500 $, mais la baisse de la dynamique du marché au cours du week-end a vu l’ETH se négocier plus bas que prévu aux premières heures de lundi. Cependant, cela n’avait pas dissuadé les haussiers, car l’actif est sur le point de démarrer un autre rallye pour tester à nouveau le prix de 4 400 $.

La récente mise à niveau complète d’Altair avait suscité plus d’intérêt pour l’actif. Avec cette mise à jour, l’ETH est sur le point de devenir un actif déflationniste, un changement qui devrait déclencher une flambée du prix de l’actif une fois que les devises se raréfieront.

Bien que les indicateurs pointent vers un mouvement plus haussier, une chute en dessous du point de résistance de 4 300 $ entraînera l’actif encore plus bas. Cela pourrait ramener l’actif à nouveau à 4 000 $. Cependant, la résistance la plus élevée à cette baisse s’élèvera à 4 150 $.

