Les analystes de JPMorgan disent Ethereum (ETH) | Invezz

Ethereum a été confronté à des problèmes d’évolutivité et, bien qu’Ethereum 2.0 devrait résoudre ce problème, la solution n’est pas fournie aussi rapidement que les autres réseaux concurrents se développent. Si Ethereum (ETH/USD) reste le roi de la finance décentralisée (DeFi), il perd de son emprise dans le domaine.

Les analystes de JPMorgan ont confirmé cela, affirmant que la domination d’Ethereum dans le secteur DeFi est en baisse. Cependant, les analystes ont noté qu’Ethereum pourrait retrouver sa domination après le lancement d’Eth 2.0.

Ethereum perd sa domination

Les analystes des banques d’investissement ont noté que les réseaux concurrents dépassaient rapidement Ethereum. Ces réseaux incluent Terra, Avalanche et Solana, qui sont désormais les plus puissants rivaux d’Ethereum. Alors que ces réseaux continueront de se développer au cours de la prochaine année, Ethereum risquera de plus en plus d’être éclipsé.

Selon un rapport de Bloomberg, Nikolaos Panigirtzoglou, directeur général de la banque d’investissement, note qu’Ethereum représente actuellement environ 65% de la part de marché de DeFi. Bien qu’il détienne toujours la plus grande part, les chiffres montrent qu’il perd sa domination, étant donné qu’au début de 2021, il représentait 100 % de la part de marché de DeFi.

Les analystes ont en outre noté qu’Ethereum retrouverait sa domination après la mise à jour Eth 2.0. Cela se produira après l’étape finale de cette mise à jour, la fragmentation a lieu. Cela se produira en 2023. Cependant, d’ici là, d’autres projets pourraient avoir dominé le marché, étant donné l’adoption rapide que reçoivent d’autres réseaux tels que Binance Smart Chain, Avalanche, Terra et Solana.

« En d’autres termes, Ethereum est actuellement dans une course intense pour maintenir sa domination dans l’espace des applications avec le résultat de cette course loin d’être donné, à notre avis », ont noté les analystes.

Les analystes de JPMorgan préfèrent Ethereum à Bitcoin

Alors que les analystes de JPMorgan ont montré une position positive sur Ethereum, la même chose ne s’est pas propagée à Bitcoin (BTC / USD). Le PDG du géant bancaire, Jamie Dimon, est l’un des plus grands critiques du Bitcoin. Il avait précédemment exhorté les investisseurs à rester à l’écart de la pièce, soulignant qu’elle était « inutile ».

En avril 2021, les analystes ont déclaré qu’Ethereum surperformait Bitcoin, ce qui pourrait continuer à l’avenir. De plus, ils ont souligné que Bitcoin était une réserve de valeur, mais Ethereum avait un meilleur soutien technologique.

