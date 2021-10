Les analystes de la NFL examinent les causes du mauvais jeu de Patrick Mahomes

Les co-leaders de la NFL dans la plupart des passes interceptées sont une recrue dépassée et un ancien MVP sur une piste du Temple de la renommée.

Il est choquant de voir Zach Wilson des Jets et Patrick Mahomes des Chiefs en perte de vitesse à égalité avec neuf choix chacun – pour tout le monde sauf peut-être les anciens coéquipiers de Brett Favre. Plus précisément, aux trois quarts qui ont soutenu Favre en 1998, lorsque le triple MVP a été intercepté 14 fois en cinq matchs, obligeant l’entraîneur-chef des Packers Mike Holmgren à faire irruption dans la réunion de l’entraîneur des quarts Andy Reid avec une bande de tous les pioches.

« C’était si difficile à regarder », a déclaré Matt Hasselbeck. «Il y avait un silence gênant alors qu’il lançait de la main gauche, à travers son corps, tard au milieu, juste en le jetant. L’un était de deux genoux. Après avoir regardé cette cassette, vous vous êtes dit : ‘Ce type ne peut pas jouer. C’est un désastre.

« Andy Reid dit : ‘Attends. J’ai une autre cassette à vous montrer. C’était la bobine de touché, et c’est « C’est le plus grand joueur du monde ». Le thème commun aux deux bandes était de prendre des risques. Comment coachez-vous pour vous débarrasser des mauvaises choses et garder d’une manière ou d’une autre toutes les choses incroyables ? »

Patrick Mahomes.

Vingt-trois ans plus tard, Reid est l’entraîneur-chef de Kansas City, et c’est à nouveau son défi alors que toute la NFL se mettra à l’écoute lundi soir pour regarder les Chiefs affronter les Giants avec la même question en tête: qu’est-ce qui ne va pas avec Mahomes?

Le Post a posé cette question à trois quarts devenus analystes.

« Les équipes ont compris ce [the Chiefs] faire parce que presque tout le monde dans la NFL a mis en place des pièces de Kansas City et les dirige eux-mêmes », a déclaré l’animateur du studio CBS Phil Simms, « afin qu’ils sachent comment mieux le défendre. Ce n’est plus aussi facile pour eux qu’avant.

Mahomes est le quart-arrière le moins blitzé (10,7% des snaps) et les Chiefs voient la couverture de sécurité la plus profonde, conçue pour éliminer les gros jeux de passes à Tyreek Hill et Travis Kelce. Mais Cover 2 est une défense standard de la NFL vieille de plusieurs décennies – pas une nouvelle tournure non résolue.

Alors pourquoi est-ce soudain si efficace ? Souvent comparé à Favre, Mahomes a été intercepté sur 1,4% de ses passes au cours de ses trois premières saisons en tant que partant, contre 3,2% cette année.

« La différence se situe dans la ligne offensive, et ils ont du mal à exécuter le ballon de manière cohérente », a déclaré Brian Griese, analyste ESPN « Monday Night Football ». «À cause de cela, les équipes peuvent jouer deux sécurités hautes et ne pas permettre à Mahomes et Hill de lancer le ballon au fond du terrain. Ils sont sous pression avec quatre [rushers], donc Mahomes n’a pas ce lancer facile d’homme à homme. Ses fondamentaux souffrent.

Patrick Mahomes est limogé par le secondeur Harold Landry lors de la défaite éclatante des Chiefs contre les Titans.USA TODAY Sports

Hasselbeck, qui apparaît chaque semaine sur « Sunday NFL Countdown » d’ESPN, a déclaré que cinq des neuf interceptions de Mahomes provenaient de jeux qu’il avait prolongés et qui auraient dû être morts. En d’autres termes, les mêmes lancers hors script qui créent parfois des touchés remarquables.

« Il est victime de sa propre norme qu’il a établie », a déclaré Hasselbeck. « Le seul danger que je dirais est que si vous ne reconnaissez pas que votre jeu est un problème, alors vous n’allez pas le régler. Il y a cette fine ligne de, comment puis-je résoudre ce problème ? »

Les Raiders ont donné à la NFL un plan pour battre les Chiefs le 11 octobre 2020, lorsqu’ils ont utilisé un front défensif de trois hommes, un espion et en ont laissé sept dans la couverture. Il a fallu trop de temps à la plupart des équipes pour comprendre ce blitz de Mahomes avec l’idée de le forcer à un lancer rapide n’élimine pas un gros jeu, mais lui présente plutôt des affrontements en tête-à-tête dans lesquels la vitesse favorise les chefs.

« Il doit être plus heureux avec les complétions de 5 et 6 verges au lieu de toujours chercher les complétions de 30 et 40 verges », a déclaré Simms. « C’est une exagération, mais les équipes disent essentiellement: » Nous vous mettons au défi de diriger le football et de le faire court. » Tant que vous ne le ferez pas de manière cohérente, personne ne se montrera agressif. Alors peut-être que nous reviendrons à ce à quoi nous sommes habitués, ce formidable spectacle aérien. »

Les Chiefs ont en fait une moyenne de 5,0 verges par course, mais la carrière d’appelant de Reid est depuis longtemps l’histoire qu’il est trop rapide pour abandonner la course. La blessure au genou de l’arrière Clyde Edwards-Helaire est un autre obstacle. Dan Orlovsky, un autre ancien quart-arrière de la NFL, a suggéré sur « NFL Live » d’ESPN que la dépendance aux jeux d’options de course à pied avait gâché le jeu de jambes de Mahomes dans la poche.

Alors, les Giants ont-ils la capacité d’étouffer les Chiefs alors que la plupart des investissements en défense sont à l’avant et au secondaire ? Jusqu’à la domination des Panthers la semaine dernière, les Giants se classaient au bas ou près du bas de la NFL en termes de défense au sol, de pourcentage d’achèvement autorisé et de pressions générées.

« Ils ont mis certaines choses ensemble, mais c’est un animal différent », a déclaré Griese. « La réponse est que je ne sais pas s’ils ont la défense pour le faire. J’aime les pièces individuelles, mais la défense dépend de la façon dont ils jouent en équipe, et ils ne l’ont pas fait de manière cohérente jusqu’à présent cette année.

Hasselbeck se souvient avoir pensé que les Packers étaient si fous qu’un jour ils pourraient le couper, un quatrième corde, juste pour faire valoir un point. Ils ne l’ont pas fait, et il a eu une belle carrière dans ce système offensif avec les Seahawks. Avec Seattle, il a appris que les défenses peuvent prospérer simplement en attrapant toutes les passes et les renversements.

C’est ce qui se passe ici. La plupart des experts restent convaincus que la fortune de Mahomes va bientôt tourner.

« Lorsque vous jouez contre un quart-arrière vedette, il y a une prise de conscience accrue : il va lancer des balles rapides », a déclaré Hasselbeck. «Avec Mahomes, c’est un tel trophée dans votre étui à trophées pour l’intercepter. Je pense qu’il a juste besoin de nettoyer certains des trucs du terrain de jeu.

— Reportage supplémentaire de Steve Serby