Les analystes de Morgan Stanley pensent que le véhicule électrique autonome d’Apple « doit être un service partagé et non une voiture détenue »

Un rapport de Bloomberg a indiqué hier qu’Apple accélère ses plans pour lancer un véhicule électrique autonome d’ici 2025. Suite à ce rapport, les analystes de Morgan Stanley ont publié une nouvelle note d’investisseur détaillant comment une voiture Apple pourrait avoir un impact sur l’industrie d’Apple, ainsi que l’industrie automobile dans son ensemble.

Corroborant le rapport Bloomberg, les analystes de Morgan Stanley affirment qu’il reste « une hypothèse de travail selon laquelle Apple entrera un jour dans l’espace électrique d’autonomie partagée dans les transports ». Lorsque ce jour viendra, les « implications pour l’industrie automobile » seraient « significatives ».

Le rapport Bloomberg d’hier indiquait que le résultat idéal d’Apple est que l’Apple Car « n’aurait ni volant ni pédales ». Au lieu de cela, il serait conçu pour une autonomie complète. Bien qu’il ne soit pas clair si Apple serait en mesure d’y parvenir avec son calendrier 2025, les analystes de Morgan Stanley affirment qu’une voiture sans volant ni pédale « doit être un service partagé et non une voiture détenue ».

Le rapport d’analyste explique que le succès de Tesla dans l’industrie a probablement « accéléré la prise en compte de nombreux intérêts concurrents dans la mobilité électrique et l’autonomie », y compris Apple.

De plus, les analystes de Morgan Stanley estiment que les ventes de véhicules entièrement autonomes atteindront 100 000 unités d’ici 2025, mais la majorité de ces expéditions se ferait «en dehors des États-Unis» en raison de problèmes réglementaires. La note explique :

Nous prévoyons que les milles parcourus dans le monde atteindront 15 000 milliards de milles d’ici 2030 (contre 12 000 milliards aujourd’hui), 20 000 milliards de milles d’ici 2040 et 29 000 000 d’ici 2050. En supposant une valeur par mile supérieure à 0,50 $/mile suggère un TAM de plusieurs dizaines de milliards à plus long terme. . En plus de la valeur monétaire directe des services de transport, le temps que l’humanité passe dans les voitures est très important. Selon nos calculs, les humains (conducteur + passager) passent plus de 600 milliards d’heures dans les voitures chaque année… ce qui équivaut à 68 millions d’heures humaines à l’intérieur des voitures par an.