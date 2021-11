Les analystes de Top Street sont optimistes sur des actions comme Netflix et GM

Le nouveau logo GM est visible sur la façade du siège de General Motors à Detroit, Michigan, le 16 mars 2021.

La saison des bénéfices tire à sa fin et les entreprises ont offert aux investisseurs et aux analystes un aperçu de leurs plans de croissance au cours des prochains trimestres.

Pour un certain nombre d’entreprises, cela a été l’occasion de montrer comment elles s’adaptent aux nouvelles réalités, qu’il s’agisse de la popularité croissante des véhicules électriques ou de la demande incessante de puces semi-conductrices.

À cet effet, certains des meilleurs analystes de Wall Street ont mis en évidence ces cinq sociétés qui présentent des perspectives à long terme attrayantes pour les investisseurs, selon TipRanks, qui suit les sélectionneurs d’actions les plus performantes.

General Motors

Le raz-de-marée vert a poursuivi ses ravages dans l’industrie, avec plusieurs noms rendus publics à des évaluations énormes que beaucoup ont eu du mal à digérer. Bien qu’il puisse être plus pratique pour les petites entreprises de véhicules électriques (VE) pures et flexibles de se concentrer sur leurs offres de produits condensées, General Motors (DG) n’a pas l’intention d’être laissé pour compte. (Voir l’analyse des actions de General Motors sur TipRanks)

Daniel Ives de Wedbush Securities a réitéré son hypothèse haussière sur l’action, affirmant que la société vient tout juste d’être reconnue par Wall Street pour ses grands projets. Il a écrit que « l’appétit croissant des investisseurs pour les nouvelles histoires de véhicules électriques innovants, les capacités d’intégration verticale de GM et la conversion de sa vaste clientèle en véhicules électriques au cours des prochaines années représentent une opportunité de transformation ».

Ives a évalué l’action comme un achat et lui a attribué un objectif de cours haussier de 85 $.

L’analyste a ajouté que si les problèmes à court terme tels que la pénurie mondiale de puces et les retombées du rappel sur la Chevy Bolt peuvent être atténués, la société aura une piste claire pour doubler ses revenus d’ici 2030. Ives s’attend à ce que si GM exécute son EV promesses, le cours de l’action pourrait évoluer encore plus haut que son objectif.

Les grands projets ne sont pas la seule chose dans la ceinture à outils de GM, car elle a développé une technologie de batterie Ultium « changeante », qui, selon Ives, aidera à capturer des parts de marché. Cependant, il ne prévoit pas Tesla (TSLA) tombant de son perchoir dominant sur l’industrie naissante.

De plus, GM a développé des packages d’abonnement de logiciels et de services pour accompagner son solide pipeline de véhicules électriques. Ives est encouragé par la perspective de la vaste gamme d’opportunités de monétisation dans ce domaine pour GM, notant que jusqu’à 2 000 $ par voiture et par an pourraient être générés.

Sur plus de 7 000 analystes, l’agrégateur financier TipRanks classe Ives au 22e rang. Ses notes ont été positives dans 82 % des cas et lui ont rapporté une moyenne de 64,3 % par personne.

Wix.com

Société de développement Web Wix (WIX) a connu une période difficile au cours du premier semestre de l’année, car il était confronté à des comparaisons difficiles avec le boom des affaires en ligne et du commerce électronique en 2020, qui ont contribué à générer des valorisations élevées pour le titre. Ces moments difficiles semblent être dans le rétroviseur de Wix, selon Mark Mahaney d’Evercore ISI. « Il s’avère que le monde n’a pas décidé d’arrêter de créer des sites Web », a-t-il déclaré.

(Voir les facteurs de risque Wix.com sur TipRanks)

Mahaney a évalué l’action comme un achat et lui a attribué un objectif de cours de 255 $.

L’analyste a noté le récent rapport sur les résultats solides de la société, dans lequel elle a imprimé un rythme sur les revenus et amélioré les mesures dans les secteurs clés. Il a déclaré que les utilisateurs nouvellement acquis, les revenus moyens par utilisateur et les niveaux de conversion étaient chacun au-delà des attentes énoncées par l’entreprise.

Les changements mondiaux pendant la pandémie de Covid-19 ont fait de l’empreinte en ligne « un incontournable plutôt qu’un agréable pour les entreprises du monde entier », a déclaré Mahaney. Il a été encouragé par l’exposition de Wix au secteur mondial du commerce électronique, ajoutant qu’il pensait que la « stratégie omnicanale de l’entreprise avec le coup de pouce supplémentaire de l’expansion du volume de paiement brut (en particulier à la réouverture du monde) devrait permettre à Wix de participer pleinement au double vent arrière des affaires passer en ligne et le commerce passer au numérique. »

Anticipant d’autres hausses futures, Mahaney a déclaré qu’environ la moitié des clients de la société opèrent dans des domaines qui peuvent encore être restreints en raison de Covid-19. Après un assouplissement des contraintes liées à la pandémie, Wix pourrait voir un choc positif à son bilan.

TipRanks a calculé Mahaney comme n°62 sur plus de 7 000 analystes financiers. Parmi ses notes, 74% ont été couronnées de succès, et elles lui ont rendu 57% en moyenne.

Netflix

Alors que les guerres de streaming très disputées se poursuivent, Netflix (NFLX) a investi dans des innovations au-delà de son solide pipeline de divertissement. La société de services de production et de diffusion en continu a officiellement lancé plusieurs jeux mobiles alors qu’elle se développe dans une toute nouvelle catégorie de contenu. Doug Anmuth de JPMorgan a déclaré que « NFLX reste un premier choix » et qu’il s’attend à ce que le quatrième trimestre soit un succès pour le géant du streaming. (Voir l’activité des fonds spéculatifs Netflix sur TipRanks)

Anmuth était enthousiaste « sur les actions basées sur le renforcement continu de la liste de contenu 4Q, une plus grande distance par rapport à la pandémie, l’amélioration de la saisonnalité et le potentiel d’une plus grande traction en APAC, où NFLX a une faible pénétration ».

L’analyste a évalué l’action comme un achat et a décidé d’un objectif de cours de 750 $.

En plus des importantes émissions de télévision et films à venir prévus pour le dernier trimestre de cet exercice, Anmuth a noté que des avantages à long terme peuvent également être trouvés dans les plans de rachat d’actions de Netflix. L’entreprise profite également de la « prolifération mondiale des appareils connectés à Internet », alors que l’attention des consommateurs se détourne des options traditionnelles de télévision par câble et par satellite.

Anmuth est convaincu que Netflix peut continuer à pénétrer des marchés à fort potentiel, tels que la Chine. Dans l’ensemble, le contenu de NFLX a été populaire dans le monde entier et un « cercle vertueux » de croissance des abonnés et des revenus devrait porter la société à des évaluations plus élevées.

Sur plus de 7 000 analystes financiers, TipRanks a calculé qu’Anmuth était numéro 112. Ses choix d’actions ont été corrects 69 % du temps et ont rapporté une moyenne de 40,9 %.

Carré

Malgré la persistance des craintes inflationnistes, les dépenses de consommation ont continué de grimper. C’est une bonne nouvelle pour Square (SQ), qui génère des revenus de transactions via ses plateformes matérielles et logicielles de paiement par abonnement. La société a fait des percées dans plusieurs autres initiatives commerciales stratégiques, notamment l’expansion dans des services fintech à part entière, des initiatives de crypto-monnaie et des acquisitions de grande envergure. (Voir Trafic du site Web Square sur TipRanks)

Ivan Feinseth de Tigress Financial Partners a détaillé son hypothèse haussière sur l’entreprise, écrivant que « les capacités d’innovation de SQ continueront de stimuler l’introduction de nouveaux produits qui vont au-delà du paiement et continueront de stimuler la croissance, augmentant le retour sur capital, un plus grand profit économique, et accélérer la création de valeur pour les actionnaires.

Feinseth a évalué l’action comme un achat et a relevé son objectif de cours à 310 $ contre 295 $.

L’analyste a expliqué que Square a maintenant acquis la société « acheter maintenant, payer plus tard » Afterpay, ainsi que Credit Karma Tax dans ses efforts pour se transformer en une société de technologie financière plus complète. La société a déplacé ses services bancaires en interne, ce qui devrait augmenter ses marges globales selon Feinseth. De plus, ces acquisitions devraient permettre une intégration accrue des vendeurs et des consommateurs dans son écosystème de plateformes.

Le changement généralisé des consommateurs vers les préférences de paiement sans contact a récemment soutenu Square, permettant à l’entreprise d’afficher de solides revenus au troisième trimestre.

Feinseth se situe au 52e rang sur plus de 7 000 analystes dans la base de données de TipRanks. Il conserve un taux de réussite de 76% sur ses choix d’actions et a rapporté une moyenne de 38,8% sur chacun au cours de la période de deux ans précédente.

Nvidia

La pénurie de semi-conducteurs jette de la sciure dans les moteurs de plusieurs industries, notamment les secteurs de l’automobile et de la fabrication de smartphones. Pendant ce temps, certaines des entreprises qui conçoivent les puces enregistrent des bénéfices et des revenus impressionnants dans un contexte de demande accrue. Nvidia (NVDA) a récemment publié un autre quart des estimations dépassées, et les analystes ne s’attendent pas à ce qu’il ralentisse de si tôt. (Voir la date et les rapports des gains Nvidia sur TipRanks)

L’un de ces professionnels optimistes est Christopher Rolland de Susquehanna Financial Group, qui a écrit que NVDA a enregistré un trimestre record sur au moins deux de ses principaux marchés finaux : les centres de données et les jeux. Il a ajouté que la croissance du premier devrait continuer à bien performer au quatrième trimestre. Selon l’analyste, « le centre de données a été piloté par des hyperscalers pour le cloud computing, le traitement du langage naturel et les modèles de recommandation profonde, tandis que l’entreprise continue d’être pilotée par des secteurs verticaux ».

Rolland a évalué l’action comme un achat et a fourni un objectif de cours de 360 $.

L’entreprise technologique connaît également une forte demande pour ses solutions de mise en réseau, avec « un élan plus élevé pour leur Ethernet [network interface controllers], commutateurs Quantum 2 et Bluefield 3 [data processing units]. »

Alors que le segment des jeux de l’entreprise est resté productif au cours du dernier trimestre, Rolland a déclaré que la croissance de l’industrie elle-même est difficile à prévoir. Cependant, l’inventaire de l’unité de traitement graphique, ou GPU, de l’entreprise pourrait encore bénéficier d’une augmentation de son offre. Cette instance est anticipée par Rolland comme un futur vent arrière potentiel en 2022.

Rolland est resté confiant dans NVDA et le considère comme « un moyen pur et efficace d’investir dans les perspectives d’avenir du GPU, un appareil qui, selon nous, est en pleine renaissance ».

TipRanks note plus de 7 000 analystes et place actuellement Rolland au n ° 6. Ses cotes boursières ont été couronnées de succès 87 % du temps et ont rapporté une moyenne de 56,9 % chacune.