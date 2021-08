Les analystes de Top Street voient Square et Twilio comme des gagnants à long terme

Jeff Lawson, co-fondateur et PDG de Twilio Inc., au centre, sonne la cloche d’ouverture sur le parquet de la Bourse de New York à New York, le 17 septembre 2018.

Compte tenu du paysage financier incertain, les investisseurs veulent savoir comment ils peuvent identifier les actions qui sont prêtes à générer des rendements jusqu’en 2021 et au-delà.

Une stratégie consiste à suivre les recommandations d’analystes ayant fait leurs preuves. Le service de prévision des analystes TipRanks tente d’identifier les analystes les plus performants à Wall Street. Ce sont les analystes ayant le taux de réussite et le rendement moyen par note les plus élevés, en tenant compte du nombre de notes publiées par chaque analyste.

Voici cinq actions qui, selon les analystes les plus performants de Wall Street, pourraient être des gagnants à long terme.

Cirrus Logique

Après des résultats impressionnants au deuxième trimestre et des prévisions pour le troisième trimestre, Christopher Rolland de Susquehanna a donné un coup de pouce à Cirrus Logic. En tant que tel, l’analyste cinq étoiles a réitéré une note d’achat et un objectif de prix de 115 $, portant le potentiel de hausse à 44%.

« Bien que nous ayons toujours été un peu confus par les sombres prévisions initiales de juin au dernier trimestre, nous avons été ravis de voir le fort rebond et les prévisions exceptionnelles pour le trimestre de septembre. Nous exhortons les investisseurs à ne pas juger un trimestre pour Cirrus, ou à essayer de comparez les ventes de CRUS et d’iPhone d’Apple, et examinez plutôt deux ou trois de manière holistique pour obtenir une image plus claire », a déclaré Rolland.

Se référant aux prévisions du trimestre de juin comme “difficiles”, la société n’a pas déçu avec ses perspectives pour le trimestre de septembre. De plus, la direction a déclaré aux investisseurs que la société aurait pu expédier encore plus de ses produits à ses clients au cours du trimestre, mais que la hausse était limitée par l’offre.

Il convient de noter que Cirrus a conclu un accord d’approvisionnement à long terme avec le fabricant de semi-conducteurs GlobalFoundries. “Bien que les détails soient rares, nous pensons que l’objectif principal était d’être un deuxième fournisseur, une décision prudente compte tenu de l’environnement contraint croissant”, a déclaré Rolland.

De plus, la société a fourni plus de détails sur son acquisition de Lion Semiconductor, qui a été annoncée en juillet. La direction demande 60 millions de dollars de revenus supplémentaires pour l’année, et Cirrus s’attend à avoir des relations solides avec de nombreux fabricants d’équipement d’origine chinois.

« La société a également soigneusement mis en évidence les nouvelles expéditions sur le marché des ordinateurs portables, peut-être un nouveau domaine de croissance au-delà de leur pilier traditionnel des combinés », a déclaré Rolland.

Tout cela a incité l’analyste à ajouter: “En bref, nous avons été encouragés par le fort rebond.”

Offrant davantage d’explications, il a déclaré : « Nous sommes ravis de la forte remontée du chiffre d’affaires, car nous continuons de croire que la relation étroite avec Apple, l’IP partagée et le haut niveau d’exécution dans la fourniture de produits de qualité continueront de faire croître le contenu de Cirrus au [original equipment manufacturer] heures supplémentaires. De plus, alors qu’il s’agit d’un « appel au clair de lune », nous pourrions également envisager un scénario dans lequel Apple ferait une offre pour Cirrus, transformant ses installations TX en « Apple Austin » et en une plaque tournante pour les innovations personnalisées en silicium à signaux mixtes hautes performances de l’OEM.”

Gagnant la 36e place sur la liste de TipRanks, Rolland a un taux de réussite de 76% et un rendement moyen de 24,6% par note.

Twilio

L’analyste de Mizuho Securities, Siti Panigrahi, affirme que la “forte dynamique” se poursuit pour Twilio. Gardant cela à l’esprit, le meilleur analyste a donné un coup de pouce à l’objectif de prix, le chiffre passant de 400 $ à 430 $ (potentiel de hausse de 15%). De plus, il a laissé son call haussier tel quel.

« Nous continuons de considérer l’entreprise comme un bénéficiaire important des efforts de numérisation post-Covid-19… À plus long terme, nous considérons Twilio comme une histoire de croissance durable, bénéficiant de plusieurs vents arrière séculaires, notamment la prolifération de l’économie des API, l’adoption de la communication multicanal , et la croissance des centres de contact cloud », a déclaré Panigrahi.

Au cours du trimestre le plus récent, la société de communications cloud a enregistré un gain de revenus de 67% en glissement annuel, dépassant largement l’estimation consensuelle de 49%.

En plus de cela, la croissance organique des revenus est passée de 49% en glissement annuel à 52% en glissement annuel, l’analyste soulignant que “la force du trimestre était généralisée”. Panigrahi a ajouté : « En particulier, la direction a mis en évidence une forte intégration initiale post-fusion du segment, plusieurs exemples de pénétration d’entreprise chez les clients et la solution de centre de contact de Twilio, Flex.

Cela étant dit, les revenus du segment ont légèrement dépassé les attentes des analystes. Cependant, Panigrahi reste optimiste quant aux perspectives de croissance à long terme de l’entreprise.

« La direction semble très optimiste quant à l’opportunité combinée de Segment + Twilio et du lancement récent de Segment Journeys. Nous pensons que la plateforme de développement client (CDP) de Segment apporte une valeur significative à Twilio pour devenir une plateforme d’engagement client de premier plan », a noté l’analyste.

Dans la perspective du troisième trimestre, Panigrahi a déclaré que les perspectives de croissance des revenus sont « conservatrices » malgré les « difficiles comparaisons du 2S21 en raison du manque de trafic politique et d’autres avantages ponctuels liés à la pandémie ».

Sur la base des données de TipRanks, Panigrahi suit actuellement un taux de réussite de 75 % et un rendement moyen de 23,7 % par note.

Carré

En plus d’annoncer les résultats du deuxième trimestre, Square a révélé qu’il s’apprêtait à acquérir Afterpay, qui propose plusieurs services « acheter maintenant, payer plus tard », dans le cadre d’une transaction entièrement en actions d’une valeur de 29 milliards de dollars.

Selon Mayank Tandon, analyste chez Needham, cet achat pourrait aider Square à “faire sensation dans l’espace acheter maintenant/payer plus tard tout en renforçant ses plans de croissance internationale”. Il a ajouté : “nous pensons que l’accord Afterpay offrira des opportunités supplémentaires pour améliorer la croissance et la rentabilité à long terme”.

En tant que tel, l’analyste a augmenté l’objectif de prix de 310 $ à 350 $ (potentiel de hausse de 31 %) et a réitéré une note d’achat sur Square.

En ce qui concerne ses performances au deuxième trimestre, la société de paiement a affiché une solide performance. Le volume des paiements bruts pour le trimestre a atteint 42,8 milliards de dollars, dépassant la projection de 34,8 milliards de dollars de Tandon et reflétant un gain de 88 % en glissement annuel. La direction note que ce solide résultat est « dû à la force continue des segments Vendeur et Cash App ».

Le plus remarquable, cependant, pour Tandon est que les revenus de Seller et Cash App de 1,31 milliard de dollars et 605 millions de dollars, respectivement, dépassent ses estimations de 1,06 milliard de dollars et de 527 millions de dollars. En plus de cela, le bénéfice brut a grimpé de 91% en glissement annuel pour atteindre 1,14 milliard de dollars, tandis que le bénéfice brut de Cash App a augmenté de 94% en glissement annuel.

Il convient de noter que Square n’a pas fourni de conseils en raison de l’incertitude liée à la pandémie. Cela étant dit, la société a fourni plus de détails sur les tendances de juillet, avec un volume de paiement brut des vendeurs en hausse de 45% au cours du mois, grâce à la réouverture des économies locales. Les tendances de Cash App étaient également solides, même s’il y a une comparaison difficile d’une année sur l’autre.

En résumé, Tandon a déclaré : « Nous restons positifs sur SQ étant donné la forte croissance au sein des écosystèmes Cash App et Seller, les gains de parts de marché et les tendances séculaires qui stimulent la croissance des paiements numériques. Nous pensons que l’acquisition d’Afterpay récemment annoncée aidera complètent davantage l’évolution rapide des paiements et de l’écosystème financier.”

Avec un taux de réussite de 64% et un rendement moyen de 23,6% par note, Tandon s’est assuré la 119 place sur la liste des analystes les plus performants de TipRanks.

ZoomInfo

Après un solide trimestre de battement et de relance pour ZoomInfo, l’analyste de RBC Capital, Rishi Jaluria, a assumé la couverture du titre avec une note d’achat. En outre, il a augmenté l’objectif de prix de 60 $ à 70 $, suggérant qu’un potentiel de hausse de 16% pourrait être dans les cartes.

Jaluria a écrit dans une note récente : « Nous sommes sortis du trimestre de plus en plus positifs sur le positionnement de ZI sur le marché (renforcé par la récente acquisition de Chorus.ai) et sur les perspectives de croissance… En prenant du recul, nous aimons ZoomInfo pour sa position de leader sur le marché et sa solide profil financier.”

En examinant de plus près l’impression du deuxième trimestre, les revenus non conformes aux PCGR se sont élevés à 174,4 millions de dollars, en croissance de 57 % en glissement annuel et dépassant l’estimation consensuelle de 162,4 millions de dollars. En fin de compte, le BPA non conforme aux PCGR était de 0,14 $, dépassant également les prévisions de 0,12 $ des analystes. Cela étant dit, Jaluria estime que le “principal point culminant” a été une croissance organique atteignant 54% en glissement annuel, contre 50% au premier trimestre.

Un autre élément clé pour Jaluria a été la force des ajouts nets de clients, la société ayant ajouté 150 nouveaux clients d’une valeur contractuelle annuelle de plus de 100 000 $ au cours du trimestre, ce qui est le plus élevé que l’analyste ait jamais suivi. Il a ajouté : « La direction a également noté que le deuxième trimestre était le meilleur trimestre en termes de fidélisation de la clientèle, ce qui nous amène à nous attendre à une certaine amélioration de la métrique de fidélisation des revenus nets divulguée chaque année par la société. »

Quant aux prévisions de chiffre d’affaires pour l’année entière, elles ont augmenté d’environ 32 millions de dollars à mi-parcours, ce qui inclut désormais une contribution de 8,5 millions de dollars de Chorus.ai, ce qui implique une croissance supplémentaire des revenus de quatre points. « De manière impressionnante, les prévisions de 2021 impliquent un score de plus de 80 sur une base de » règle de 40 « », a déclaré Jaluria.

En plus de cela, Jaluria a déclaré aux investisseurs que “l’acquisition de Chorus.ai est déjà bien lancée”, la société divulguant un “nombre d’accords conclus malgré la clôture de l’acquisition il y a seulement trois semaines”.

Expliquant cela, l’analyste a déclaré : « Bien qu’il ne soit qu’à ses débuts, nous prévoyons que l’inclusion et la vente croisée de Chorus contribueront à améliorer la rétention/l’expansion de la base de clients de ZoomInfo. De plus, dans le cadre de la plate-forme ZoomInfo, nous nous attendrions à ce que Chorus.ai devrait accélérer de manière significative sa propre croissance (déjà à plus de 100 % de croissance d’une année sur l’autre) après l’intégration. »

Actuellement, Jaluria a un taux de réussite de 68% et un rendement moyen de 23% par note.

KLA Corporation

Après deux ans d’absence, l’analyste de Needham Quinn Bolton rejoint les taureaux de KLA Corporation. À cette fin, il a amélioré le nom de l’équipement de contrôle de processus des semi-conducteurs de Hold to Buy et a fixé un objectif de prix de 390 $.

En examinant le trimestre précédent, Bolton a déclaré à ses clients lorsque KLAC a publié ses résultats du premier trimestre, il a souligné que cela pourrait être la première fois que l’entreprise “se développe en ligne avec ses pairs d’équipements de traitement dans un cycle de hausse de l’industrie, un écart par rapport à l’historique modèle à travers les années 2010, lorsque Lam Research and Applied Materials a surpassé ASML Holding et KLAC.”

Expliquant sa position optimiste actuelle, Bolton a déclaré : « Nous pensons maintenant que KLAC, qui a historiquement sous-performé lors des précédents cycles de hausse de la WFE, sera surperformant dans le cycle actuel de la WFE et continuera de surperformer lors du prochain cycle de baisse de la WFE. Nous pensons que la WFE le changement de mélange vers la fonderie/la logique, l’EUV proliférant vers la DRAM et Intel revenant à une cadence technologique annuelle des processus favorisent de manière disproportionnée KLAC. »

Compte tenu du cycle WFE de 2011 à 2018, Bolton a noté que la différence la plus significative entre KLAC et ses pairs dans l’espace des équipements de traitement est que les performances du premier sont plus fortes pendant les années de downcycle et plus faibles pendant les années de upcycle.

“Bien que tout au long du cycle, la croissance de KLAC puisse être en grande partie conforme à celle de ses pairs, alors que WFE entre dans le super cycle actuel, nous pensons que les investisseurs sont aussi préoccupés que nous par la capacité de KLAC à surperformer. Jusqu’à présent, KLAC nous a prouvé le contraire, ” a déclaré Bolton. Par conséquent, a-t-il conclu, “l’entreprise peut surperformer dans le cycle haussier”.

En plus de cela, au cours des derniers mois, KLAC a plongé et se négocie maintenant avec une décote par rapport à Lam Research and Applied Materials sur une base cours/bénéfice, ce qui est une « aberration plutôt que la norme d’un point de vue historique, ” de l’avis de Bolton. Ainsi, l’analyste appelle à une “réversion moyenne de la valorisation relative à venir pour KLAC”.

Bolton est le deuxième analyste le plus performant de Wall Street grâce à son taux de réussite de 78 % et à son rendement moyen par note de 46,2 %.