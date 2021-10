Les analystes de Wall Street sont des actions haussières comme Costco et General Motors

Alors que les résultats du troisième trimestre sont publiés et que 2021 tire à sa fin, les analystes et les investisseurs recherchent quelles entreprises peuvent clôturer l’année sur une note haussière.

De nombreuses entreprises ont connu des débuts d’année remarquables et sont dans une situation difficile pour continuer à croître à un rythme aussi rapide.

Costco a bravé la tempête économique de la pandémie, mais peut-il continuer à générer une croissance exponentielle des adhésions et des ventes ? Les entreprises de solutions de cloud computing comme Zscaler ont décollé du changement des tendances du travail, quelles pourraient être ses perspectives alors que les économies continuent de rouvrir ?

Pendant ce temps, la pénurie de semi-conducteurs a fait des ravages chez les constructeurs automobiles et la production d’électronique intelligente, mais les analystes pensent que General Motors et Sonos seront tous deux en mesure de s’en sortir avec des gains à long terme. Un fabricant de puces lui-même, Marvell devrait voir une demande élevée continue ainsi que des performances commerciales accélérées.

Les meilleurs analystes ont des attentes élevées pour ces cinq actions, selon TipRanks, qui suit les sélectionneurs d’actions les plus performants.

Costco

Qui peut résister aux échantillons gratuits ? Pas beaucoup de monde apparemment, car les taux de renouvellement des adhésions sont à des niveaux record chez Costco (COÛT). Le détaillant à grande surface a publié une autre série impressionnante de revenus mensuels, avec des mesures positives sur les ventes, la part de marché et l’expansion internationale. (Voir Facteurs de risque Costco sur TipRanks)

Peter Benedict de Robert W. Baird a présenté son hypothèse haussière sur l’entreprise, mentionnant que « lorsqu’il est combiné à leur base de membres fidèles, à l’accélération du profil de croissance des IMF et à un mix de ventes défensif, COST reste une idée de croissance de base à méga-capitalisation rare ».

Benedict a réitéré sa cote d’achat sur l’action et lui a attribué un objectif de cours de 520 $.

L’analyste cinq étoiles a expliqué que même avec des comparaisons de rapports difficiles des mois précédents, Costco continue de battre les estimations du consensus de Wall Street. Les départements les plus puissants de l’entreprise ont été l’essence, ses offres de restauration, ses services d’optique et Costco Pharmacy.

Costco a investi des ressources pour se positionner davantage comme un détaillant de proximité. Ces initiatives comprennent des fonctionnalités améliorées pour ses plateformes numériques, ainsi qu’un système de livraison logistique plus intégré verticalement. Alors que les tendances du commerce électronique continuent de grimper, Costco reste pertinent pour les consommateurs.

À l’échelle internationale, les clubs de Costco génèrent plus de profits que ceux situés au pays. La société se concentre sur l’expansion de sa présence à l’étranger, ce qui lui fournira une source de revenus plus diversifiée.

Sur TipRanks, Benedict maintient un classement au 235e rang sur plus de 7 000 analystes. Ses choix d’actions ont abouti à un taux de réussite de 82% et ont apporté un gain moyen de 56,6% par note.

Merveille

Stimulée par l’augmentation de la demande et les défis de la chaîne d’approvisionnement, la pénurie de semi-conducteurs a affecté les industries des smartphones et de l’automobile plus longtemps que prévu. Pendant ce temps, les entreprises qui produisent elles-mêmes les puces, comme Marvell Technology Group (MRVL) connaissent une forte demande et se dirigent vers l’adoption du silicium optimisé pour le cloud. (Voir Marvell Blogger Sentiment sur TipRanks)

Quinn Bolton de Needham & Co., qui a fait part de son positionnement avantageux, a affirmé que Marvell avait « l’un des taux de croissance les plus élevés des semi-grandes capitalisations ». Ses attentes d’expansion de ses revenus à long terme pourraient potentiellement dépasser son marché utilisable, qui devrait également augmenter d’environ 50 % au cours des quatre prochaines années.

L’analyste cinq étoiles a évalué l’action comme un achat et a relevé son objectif de cours à 75 $ contre 69 $ auparavant.

Les segments 5G, data center, opérateur et semi-conducteurs automobiles de Marvell accélèrent les gains de parts de marché. Pendant ce temps, Bolton croit en la capacité du fabricant de puces à capitaliser sur la transition vers le silicium optimisé pour le cloud. Il explique la technologie comme une combinaison « d’éléments de calcul, de mise en réseau, de stockage, de sécurité et d’électro-optique intégrés ou en package pour fournir des performances et un coût optimaux pour des applications spécifiques de cloud et d’infrastructure ».

Bolton soutient que Marvell est un « partenaire idéal » pour les entreprises d’infrastructure de cloud et de réseau au niveau de l’entreprise qui sous-traitent toujours la production de puces. Compte tenu de son large éventail d’opportunités, il considère Marvell comme un élément de base du portefeuille de semi-conducteurs de tout investisseur.

L’agrégateur financier TipRanks maintient Bolton en position de n°1 sur plus de 7 000 analystes experts au total. Il a réussi 83 % du temps lorsqu’il a noté des actions, et ses choix lui ont permis d’obtenir un rendement moyen de 82 % sur chaque note.

General Motors

Il y a les constructeurs automobiles, puis il y a les entreprises de technologie perturbatrice des véhicules électriques (VE). La transformation en raz-de-marée verte des moteurs à combustion traditionnels entraînera les entreprises automobiles avec elle jusqu’aux rivages des profits, ou les emportera. Pour la haute direction de General Motors (DG), ce dernier n’est pas une option. La société a récemment présenté sa feuille de route prometteuse pour orienter sa gamme de produits vers les véhicules électriques et, en fin de compte, augmenter sa valeur spéculative.

Daniel Ives de Wedbush Securities a déclaré qu’il était convaincu que « le pilier de Detroit est au milieu d’un revirement massif qui changera l’histoire de GM à l’avenir ». Il entrevoit une décennie brillante pour le constructeur automobile à grande capitalisation et s’attend à ce qu’il domine largement le marché naissant des véhicules électriques adressables de 5 000 milliards de dollars. (Voir l’analyse des actions de General Motors sur TipRanks)

Ives a évalué l’action comme un achat haussier et lui a attribué un objectif de cours de 85 $.

L’analyste cinq étoiles a admis que le sentiment négatif persiste parmi les investisseurs de la saga Chevy Bolt. De plus, la pénurie mondiale de puces cause des vents contraires persistants pour GM. Cependant, il ne les considère que comme des obstacles à court terme qui seront inévitablement aplanis par l’inévitable révolution des véhicules électriques.

Au-delà de la fabrication de véhicules, Ives s’attend à ce que GM propose des abonnements de logiciels et de services pour les plans de conduite autonome et assistée, fournissant des revenus récurrents. La « mine d’or potentielle » des opportunités de monétisation a été calculée par l’analyste pour aboutir à terme à environ 2 000 $ de revenus supplémentaires par voiture vendue.

General Motors a le potentiel de faire passer au moins la moitié de ses clients aux véhicules électriques d’ici la fin de la décennie. Il ne reste plus à l’entreprise qu’à exécuter son plan pluriannuel.

Sur plus de 7 000 analystes experts, Ives est classé par TipRanks au 9e rang. Ses notes ont été correctes 77% du temps et génèrent des rendements moyens de 54,7%.

Zscaler

Ce n’est pas souvent qu’un analyste bien noté écrira qu’il pense que « les investisseurs seront récompensés pour l’achat et la conservation de ces actions ». Cependant, Zscaler (ZS) a réussi cet exploit. L’entreprise s’est développée en investissant agressivement dans son service commercial et se concentre sur l’amélioration de la productivité dans ce domaine. (Voir l’activité de trading d’initiés de Zscaler sur TipRanks)

Alex Henderson de Needham & Co. a hautement apprécié l’entreprise, mentionnant que sa plate-forme et sa stratégie sont prêtes pour des victoires à long terme contre la concurrence. Tout au long de Covid-19, de nombreuses entreprises et grandes entreprises ont déplacé leurs opérations vers des solutions basées sur le cloud. Zscaler a vu sa croissance s’accélérer et doit maintenant continuer à performer.

Henderson a évalué l’action comme un achat et a marqué un objectif de cours de 345 $.

Comme ses comparaisons de bénéfices restent difficiles à battre, Henderson a noté que le titre pourrait connaître une consolidation à court terme. De plus, la société augmente actuellement ses dépenses en voyages d’affaires afin de conclure des accords de vente.

Malgré ces facteurs aigus, il voit une énorme surperformance du marché à long terme des offres de sécurité de Zscaler, c’est-à-dire une fois que le levier d’exploitation et la croissance des investissements s’égaliseront.

Henderson est classé n ° 87 sur plus de 7 000 analystes professionnels. TipRanks a calculé que ses notes ont été réussies 68% du temps et ont conduit à des rendements moyens de 41,6%.

Sonos

Les batailles juridiques sur les droits de propriété intellectuelle peuvent aboutir à des règlements judiciaires lucratifs, en particulier lorsqu’une petite entreprise défie un géant de la technologie. De retour début 2020, Sonos (DONC NON) accusé Alphabet (GOOGL) de contrefaçon d’une série de brevets. À la mi-août, un juge s’est rangé du côté de la société de haut-parleurs intelligents, mais après une contre-action, un règlement à court terme semble peu probable. Une vente ultérieure d’actions Sonos a donné lieu à une action décotée mais fondamentalement saine.

Brent Thill de Jefferies Group a identifié cette opportunité d’achat attrayante dans son récent rapport sur l’action, écrivant qu’il considère que la valorisation est désormais trop basse et que le consensus de Wall Street estime que ses orientations sont prudentes. (Voir Activité de trading de fonds spéculatifs Sonos sur TipRanks)

Thill a évalué l’action comme un achat et a ajouté un objectif de prix de 50 $.

Au moment de mettre sous presse, la société de haut-parleurs a vu ses actions chuter d’environ 20% par rapport à leurs sommets de fin août. Bien que Thill ne prévoie pas de solution à court terme au litige, un jeu à long terme pourrait être stimulé par une issue positive sur la route.

L’analyste cinq étoiles croit en la dynamique financière de l’entreprise, ajoutant que « Nous pensons que SONO continuera à tirer parti d’un effet de levier OPEX à partir d’un volume de ventes plus élevé, et pensons que son carnet de commandes lui permettra de réaliser davantage d’efficacité commerciale et marketing ». De plus, les récentes hausses de prix de ses produits devraient agir comme une augmentation des revenus.

Les prévisions prudentes de Sonos pourraient permettre un battement facile et une augmentation lors de la saison des bénéfices. L’un des principaux facteurs à cet égard serait la capacité de la société à exécuter son carnet de commandes et sa capacité à équilibrer son offre par rapport à la forte demande.

La seule mise en garde de Thill sur la baisse de la valorisation était la difficulté d’attraper un couteau qui tombe. Une fois que les actions commenceront à se stabiliser autour d’un niveau de support, il s’attendrait à une hausse de la vente excessivement réactionnaire.

TipRanks a classé Thill au 129e rang sur plus de 7 000 autres analystes financiers. Thill a réussi ses notes, obtenant un taux de réussite de 69 % et renvoyant une moyenne de 36,9 %.