Les analystes de Wall Street sont optimistes sur des actions comme Chewy & Qualcomm

Le PDG de Chewy, Sumit Singh (C), sonne la cloche d’ouverture pour commencer la journée de négociation de l’introduction en bourse de Chewy Inc. à la Bourse de New York (NYSE), le 14 juin 2019.

Andrew Kelly | .

Des soins de santé pour animaux de compagnie axés sur le commerce électronique à la cybersécurité en passant par les jeux de sport en ligne, le potentiel de hausse réside dans de nombreux secteurs du marché boursier.

L’agrégateur de données financières TipRanks compile les idées d’analystes experts sur les marchés des capitaux. Certains des meilleurs de l’industrie ont récemment exposé leurs thèses haussières sur cinq actions, qui touchent différentes catégories dans le monde des sociétés cotées en bourse.

Jetons un coup d’œil à ce que les analystes les plus performants ont à dire sur ces actions et industries dans l’environnement de marché actuel.

FouleGrève

La combinaison de l’évolution vers des solutions informatiques basées sur le cloud et de plusieurs failles cybernétiques très médiatisées au cours de l’année écoulée a conduit les sociétés de sécurité à des valorisations élevées. Grève de foule (CRWD) n’est pas une valeur aberrante, car il a récemment publié de “superbes” bénéfices après un solide deuxième trimestre, comme l’a écrit Alex Henderson de Needham & Co.. Il a ajouté que CRWD a dépassé ses attentes “à tous les niveaux”.

Henderson a réitéré une note d’achat sur l’action et a relevé son objectif de cours de 335 $ à 340 $.

Après plusieurs gains importants de clients, l’analyste reste convaincu que l’entreprise peut continuer à conclure des accords lucratifs, et à des fréquences croissantes. En outre, il a noté que la fidélisation des clients est saine et que les clients acquièrent un nombre de plus en plus important de modules CrowdStrike.

L’analyste cinq étoiles est très optimiste sur le titre, déclarant qu’il est convaincu que “la conception de sa plate-forme lui confère un avantage substantiel en matière d’IA, d’automatisation, d’efficacité et d’évolutivité par rapport à ses concurrents”. Il a déclaré que CrowdStrike peut facilement croître de manière organique ou inorganique et apporter de la valeur à ses actionnaires et clients.

En plus de battre ses bénéfices et ses prévisions, la société de cybersécurité a dépassé les clients abonnés d’un trimestre à l’autre et dispose d’un pipeline qui renforce la confiance. Henderson a ajouté que la société avait récemment signé un accord avec Verizon pour sa suite logicielle Falcon.

L’analyste a écrit qu’en raison des solides performances commerciales de CrowdStrike, il pense que “les investisseurs seront récompensés pour l’achat et la conservation de ces actions”.

Sur TipRanks, Henderson est classé n°35 sur plus de 7 000 analystes. Il a un fort taux de réussite de 71% sur ses notes, avec un rendement moyen par note de 30,6%.

moelleux

Alors que les particuliers étaient dissuadés de faire leurs achats dans les magasins de détail pendant la pandémie de Covid-19, les entreprises de commerce électronique ont explosé. Alors qu’ils étaient coincés à la maison, beaucoup ont acquis de nouveaux animaux de compagnie. Les animaux sont considérés comme une rente et nécessitent des soins récurrents. Lorsqu’il est associé aux services de pharmacie pour animaux de Chewy (CHWY), cela se traduit par la fidélisation de la clientèle.

Brian Fitzgerald de Wells Fargo écrit que la plate-forme Petscriptions de Chewy pourrait « améliorer la conformité aux soins de santé chez les parents d’animaux de compagnie et de multiples opportunités de revenus potentielles pour CHWY et ses partenaires de soins de santé au fil du temps ». La suite d’outils a aidé les cliniques vétérinaires à augmenter leurs revenus et à optimiser l’expérience de leurs clients.

Fitzgerald a maintenu sa cote d’achat haussière sur l’action et a déclaré un objectif de cours de 110 $.

Bien que Chewy ait augmenté ses dépenses d’exploitation en investissant dans des centres de distribution et dans le marketing, l’analyste voit toujours un avantage à mesure que l’entreprise innove et exécute ses efforts. De plus, malgré une légère décélération de la croissance de la clientèle d’une année sur l’autre, les ventes nettes de Chewy par client actif ont augmenté de la marge la plus importante « dans l’histoire de l’entreprise en termes de clients absolus ».

L’analyste cinq étoiles a également mentionné que les clients nouvellement acquis dépensent plus au départ et ont des taux de dépenses plus élevés tout au long de leur engagement avec l’entreprise.

Sur TipRanks, sur plus de 7 000 analystes financiers, Fitzgerald est classé n°36. Il a un taux de réussite de 72% sur ses cotes boursières et renvoie une moyenne de 33,4% par cote.

Qualcomm

Les retombées de la pénurie mondiale de semi-conducteurs ont affecté plusieurs secteurs clés, notamment les constructeurs automobiles et les fabricants de smartphones. Pour les concepteurs de puces, cela a conduit à une demande concurrentielle dépassant les niveaux d’approvisionnement actuels. C’est vrai pour Qualcomm (QCOM), qui s’est bien positionnée pour les revenus à long terme en concluant des accords importants et en poussant pour rattraper la demande.

Vijay Rakesh de Mizuho Securities a écrit que la société avait utilisé des stratégies d’approvisionnement multiple pour égaliser son approvisionnement en puces. De plus, l’accord récemment conclu entre Qualcomm et la société de technologie chinoise HONOR devrait offrir de nombreux avantages, en particulier si l’on tient compte des opportunités d’accélération multimédia vers les Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin.

Rakesh a de nouveau placé une note d’achat sur l’action et a réitéré son objectif de cours haussier de 180 $.

Au-delà des processeurs pour smartphones, l’analyste cinq étoiles voit une marge de croissance pour la part de marché des frontaux radiofréquences, ainsi que pour les ordinateurs personnels, les ordinateurs portables et l’automobile. Qualcomm a récemment finalisé l’acquisition du producteur de processeurs Nuvia, dont Rakesh prévoit des revenus à long terme, de 2023 à 2024.

L’appelant le « gorille dans la salle », l’analyste ne prévoit pas de dommages sérieux à court terme des plans d’Apple d’internaliser ses processeurs iPhone. Il s’attend à ce que le détaillant de technologie installe d’abord les puces internes sur ses téléphones bas de gamme, et peut-être sur les produits haut de gamme plus tard. Les premières étapes de cette « transition difficile » commenceraient en 2023.

Sur TipRanks, Vijay Rakesh est en avance sur la courbe, classé n ° 89 sur plus de 7 000 analystes professionnels. Son taux de réussite s’élève à 68% et ses notes collectives ont rapporté un rendement moyen de 26,7%.

FuboTV

Parmi les gagnants au cours de la dernière année et demie, les services de streaming vidéo et télévisé et les sociétés de paris sportifs en ligne ont connu une croissance considérable. Une entreprise en particulier tente de rapprocher les deux. FuboTV (FUBO) a parié sur ce mouvement et ses efforts montrent qu’il est sur la bonne voie.

Darren Aftahi de Roth Capital Partners a écrit que le service de streaming télévisé a “fait deux progrès clés dans le lancement imminent de son bookmaker”. Ces deux éléments incluent des succès réglementaires ainsi qu’un prochain essai de sa nouvelle plate-forme.

Aftahi a évalué l’action comme un achat haussier et a déclaré un objectif de cours de 45 $.

L’analyste cinq étoiles a expliqué que FuboTV avait récemment obtenu l’approbation réglementaire dans l’Iowa et l’Arizona pour les jeux de paris sportifs sur mobile. Ce développement est considéré comme une étape importante vers un potentiel de hausse pour l’entreprise, car ce sont les premiers États à approuver les demandes de FuboTV. La plate-forme de jeu de la société est actuellement en attente d’approbation réglementaire dans trois autres États.

Afin de respecter son calendrier de sortie au quatrième trimestre, FuboTV a testé son service de streaming sportif en direct en tandem avec une expérience de jeu “free-to-play” et FanView, dont la prochaine devrait être testée en septembre. Ces tests bêta visent à prouver son concept de plate-forme de jeu intégré avec streaming et à optimiser l’engagement des utilisateurs.

Aftahi est convaincu que ce nouveau concept peut offrir à l’entreprise plusieurs moyens innovants de monétiser et de différencier sa plate-forme, ainsi que de “créer un volant pour les abonnements et l’engagement”.

Sur TipRanks, Aftahi maintient un classement n ° 140 sur plus de 7 000 analystes experts. Il a un taux de réussite de 50 % et un rendement moyen impressionnant de 39,1 % par note.

Autodesk

Développeur de logiciels multinational Autodesk (ADSK) a récemment organisé sa journée annuelle des investisseurs, au cours de laquelle il a présenté plusieurs développements qui ont suscité l’intérêt des analystes. Les transitions actuelles ou à venir dans la stratégie de facturation, la numérisation de ses produits et le passage à un modèle davantage basé sur l’abonnement ont fourni à Matthew Hedberg de RBC Capital suffisamment de preuves pour réitérer sa thèse haussière.

Hedberg a évalué l’action comme un achat et a fourni un objectif de cours de 363 $.

Autodesk a également utilisé la plate-forme de la journée des investisseurs pour énoncer ses objectifs de flux de trésorerie disponibles pour 2023, que l’analyste a qualifiés de “haussiers” et s’attend à ce qu’ils soient atteints. Son optimisme est dû en partie au changement de politique de facturation que l’entreprise entreprend.

En ce qui concerne ce changement, Hedberg a précisé qu’ADSK prévoyait de changer les contrats payés d’avance sur plusieurs années en contrats qui paient sur une base annuelle. Bien qu’il s’attend à ce que ce mouvement provoque une volatilité dans le flux de trésorerie disponible de la société à court terme, il devrait se stabiliser positivement vers l’exercice 2025 ou 2026. Cela rend le titre particulièrement attrayant pour un jeu à long terme.

L’analyste a évoqué la transition de numérisation sur plusieurs années, expliquant qu’il est encouragé par le fait que la décision de l’entreprise de “renforcer le système a essentiellement éliminé les utilisateurs non conformes du produit actuel”. De plus, tout au long de la pandémie, 75 % des nouveaux clients de mise sur le marché étaient directs.

Sur TipRanks, le site classe Hedberg sur plus de 7 000 analystes, le plaçant au 7e rang. Ses notes lui ont valu un taux de réussite de 82 % et un rendement moyen de 39,3 %.