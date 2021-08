Les analystes de Wall Street voient des actions comme Target et Microsoft avec une hausse

in

Un caddie est vu dans un magasin Target dans le quartier de Brooklyn à New York, aux États-Unis, le 14 novembre 2017.

Brendan McDermid | .

Au fur et à mesure que l’année avance, la grande majorité des entreprises ont déjà publié leurs derniers résultats trimestriels.

La reprise économique s’est accélérée tout au long du premier semestre 2021 et de nombreuses entreprises ont enregistré des revenus considérables. Maintenant, l’attention des investisseurs s’est tournée des tendances estivales et des voyages vers ce que la saison d’automne pourrait leur réserver.

Avec les outils uniques de TipRanks, les investisseurs peuvent voir quelles sociétés les meilleurs analystes de Wall Street pensent être bien placées pour saisir ces tendances changeantes. Ces analystes sont parmi les mieux classés sur TipRanks, en fonction de leurs taux de réussite et de leurs rendements moyens par note.

Voici cinq actions qui, selon les analystes les plus performants de Wall Street, ont encore un potentiel de hausse important après les bénéfices.

Microsoft

Les entreprises préparent leurs effectifs pour le grand retour au bureau, certains hybrides, d’autres à temps plein. Cependant, en raison du taux élevé d’infection de COVID-19 aux États-Unis, plusieurs entreprises de premier plan telles qu’Apple viennent d’annoncer des retards dans leurs dates de retour. Cela est de bon augure pour les services d’architecture de cloud computing, tels que les plateformes Azure et Office 365 de Microsoft.

Après avoir examiné les performances de Microsoft, Daniel Ives de Wedbush Securities a déclaré qu’il voyait la tendance au travail à domicile persister. Après avoir affiché une forte dynamique tout au long de 2020 et du premier semestre 2021, Microsoft continue de conclure des accords importants pour les packages de niveau entreprise et grand public de ses services basés sur le cloud. Ces accords devraient générer des revenus pour Microsoft jusqu’en 2022.

Ives a maintenu sa cote d’achat sur l’action et a relevé son objectif de cours de 325 $ à 350 $.

L’analyste cinq étoiles a ajouté que dans la « course aux armements dans le cloud », Microsoft est sur le point de conquérir plus de parts de marché qu’Amazon Web Services. Microsoft a récemment augmenté ses prix pour Office 365, qui, selon Ives, pourrait générer plus de 5 milliards de dollars en 2022.

En ce qui concerne un choix d’actions à long terme dans le cloud computing, Ives a déclaré : « Microsoft reste notre jeu préféré dans le cloud à grande capitalisation, et nous pensons que l’action augmentera en fin d’année à mesure que Street apprécie davantage l’histoire de la transformation du cloud.

Sur plus de 7 000 analystes sur TipRanks, Ives est classé n°36. L’analyste a un taux de réussite de 73% sur ses choix d’actions, se traduisant par un rendement moyen de 34% par notation.

Cible

Les tendances des dépenses de consommation discrétionnaire aux États-Unis ont décollé au cours de la dernière année et demie, en particulier en ce qui concerne les achats numériques. Target a réussi à capturer ces mouvements et est bien placé pour continuer à le faire.

Robert Drbul de Guggenheim a fait un rapport optimiste sur le titre, déclarant qu’il est “encouragé par la force continue des activités de Target, sa rentabilité et sa génération de flux de trésorerie”. Target a récemment publié ses résultats du deuxième trimestre, dépassant les estimations du consensus de Wall Street de 7 % en termes de bénéfices par action, ainsi que dans plusieurs autres secteurs et paramètres clés.

Drbul a réitéré une note d’achat pour Target et a augmenté son objectif de cours de 250 $ à 295 $.

L’analyste cinq étoiles a mentionné que Target a continué à voir une croissance inspirant la confiance, à la fois dans les ventes en magasin et numériques. Le détaillant de marchandises diverses a connu un franc succès dans ses opérations d’exécution en magasin, déplaçant 95 % de ses ventes totales pour le trimestre et captant la demande en ligne en pleine expansion. Les services d’expédition et de ramassage le jour même ont augmenté de 55 % supplémentaires au cours de la même période, après une croissance massive de 270 % en 2020.

Les grands magasins continuent à rester pertinents grâce à des partenariats de marque de haut niveau. En outre, Drbul a noté que “les cinq catégories de marchandises principales ont enregistré des ventes comparables positives, en plus des performances de vente historiques de l’année dernière”.

Alors que l’augmentation des frais de transport et d’expédition a légèrement réduit les marges de Target, la société a approuvé jusqu’à 15 milliards de dollars de nouveaux rachats d’actions et a déjà achevé le rachat de 1,5 milliard de dollars d’actions du programme précédemment approuvé.

Sur TipRanks, Drbul est classé n°319 sur plus de 7 000 analystes. Son rendement moyen par note s’élève à 12,3 % et il maintient actuellement un taux de réussite de 67 %.

Matériaux appliqués

Des usines de semi-conducteurs fermées, mélangées à une demande accrue de smartphones, d’ordinateurs et d’automobiles provoquée par les changements économiques de Covid-19, ont créé la tempête parfaite. Une pénurie continue de semi-conducteurs a exercé des pressions sur la technologie et les constructeurs automobiles pendant une grande partie du deuxième trimestre. Bien que plusieurs analystes aient cru qu’il s’assouplissait, la situation n’est pas si simple. L’augmentation de la demande est toutefois bonne pour Applied Materials, qui devrait voir ses revenus continuer de croître jusqu’en 2022.

Le haussier Quinn Bolton de Needham & Co. pense que l’action “surperformera ses pairs en 2022 en raison d’une WFE structurellement favorable [wafer fab equipment] mélanger l’année prochaine.”

Bolton a réitéré une note d’achat sur l’action et a déclaré un objectif de cours de 153 $.

Jeudi dernier, Applied Materials a publié de solides résultats pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations du consensus de Wall Street sur le bénéfice par action et la marge brute, ainsi que des prévisions pour le troisième trimestre.

L’expansion de la demande de semi-conducteurs s’est stabilisée, l’entreprise s’engageant à augmenter l’offre. Malgré cela, les puces de mémoire dynamique à accès aléatoire restent sous-approvisionnées, bien que leurs “prix au comptant aient commencé à baisser il y a quelques semaines”, a écrit Bolton.

Selon Bolton, Applied Materials aurait un carnet de commandes d’une valeur de plus de 10 milliards de dollars. Ce fait à lui seul souligne la santé fondamentale de l’entreprise et son potentiel de revenus stables à l’avenir.

L’analyste cinq étoiles est classé par TipRanks comme n°5 sur plus de 7 000 analystes au total sur le site. Le taux de réussite de sa cote boursière est correct à 74 % et il obtient en moyenne un rendement de 45,1 % par cote.

Petco

L’identification des tendances est l’une des principales exigences des meilleurs analystes de Wall Street. En effet, les tendances sont en faveur de Petco. La pandémie de Covid-19 a gardé les gens à la maison, et beaucoup ont ensuite acquis des animaux de compagnie, qui nécessitent des soins. À mesure que ce modèle persiste, Petco en profitera.

Peter Benedict de Robert W. Baird a écrit que Petco “exploite un écosystème de soins pour animaux de compagnie unique et entièrement intégré au sein du marché américain des animaux de compagnie d’environ 100 milliards de dollars”. Ses solides bénéfices au deuxième trimestre, sa feuille de route pour l’offre de services de santé et la réduction du fardeau de la dette contribuent à le classer comme une action attrayante.

Benedict a maintenu une cote d’achat sur Petco et a assigné un objectif de prix de 30 $.

Appelant les animaux de compagnie une “rente”, l’analyste a noté que plusieurs services sont nécessaires pour en maintenir un, de sorte que les clients sont fréquemment récurrents. Petco conquiert déjà ce marché avec ses offres diversifiées et a également étendu ses services vétérinaires internes. Cette opportunité est considérée par Benedict comme une initiative à long terme qui augmentera la part de marché.

La société a publié des résultats de qualité pour le deuxième trimestre, dépassant les attentes et augmentant ses prévisions. Benedict a ajouté qu’à la réouverture des économies, “les achats en magasin ont entraîné de solides ventes dans les centres de soins pour animaux de compagnie”, et les services haut de gamme tels que le toilettage, la formation et les soins médicaux sont très demandés.

En prenant en compte les initiatives supplémentaires de la société dans les “capacités de marchandisage, de services, numériques et d’analyse de données”, Benedict a déclaré que l’action de Petco a une valorisation attrayante.

Benedict est classé par TipRanks comme n ° 25 sur plus de 7 000 experts, et 83% de ses notes ont été couronnées de succès. Il obtient en moyenne un rendement de 24,9% par note.

Nvidia

Une autre grande entreprise de semi-conducteurs connaît une forte demande soutenue pour ses puces. Nvidia a réussi à clôturer un deuxième trimestre optimiste et devrait continuer à générer des revenus alors que les fabricants de jeux et d’automobiles exigent ses produits. Alors que la firme peine à conclure un accord d’acquisition, Rajvindra Gill de Needham & Co. a néanmoins publié son hypothèse haussière sur ses perspectives d’avenir.

Gill a réitéré une note d’achat sur l’action et a relevé son objectif de cours de 200 $ à 245 $ par action.

Nvidia a battu les estimations du consensus de Wall Street au deuxième trimestre sur le bénéfice par action et la marge brute. Avec l’élargissement de ses marges, Gill s’attend à ce que la société dispose d’un « effet de levier d’exploitation important ».

En revanche, l’analyste cinq étoiles ne s’attend pas à ce que l’acquisition par Nvidia de la société de technologie Arm Ltd. soit conclue de si tôt. Les obstacles s’accumulent et les négociations traînent en longueur, il estime donc à 20 % les chances de succès de cette opportunité.

Malgré cela, la demande de centres de données augmente considérablement, à mesure que la tendance du cloud computing à la taille de l’entreprise s’installe. En outre, Gill identifie une opportunité de croissance, car un fournisseur de services Internet peut gérer un centre de données complet basé sur le langage de programmation triton de Nvidia. La construction de centres de données reste le principal moteur de croissance de Nvidia.

De plus, l’analyste ne considère pas la volatilité des réglementations sur l’extraction de crypto-monnaie comme une préoccupation. Il écrit que bien que les produits de Nvidia soient utilisés par certains mineurs, l’exposition de l’entreprise à ce flux de revenus n’est pas significative.

Pour Gill, Nvidia reste un achat en partie en raison de sa valorisation attrayante. Il est encouragé par son “bilan supérieur”, le qualifiant de “le meilleur de l’industrie”.

Sur TipRanks, Gill est classé au 161e rang parmi plus de 7 000 analystes de Wall Street. Ses notes reviennent en moyenne à 18,2 % et il réussit 68 % du temps.