Les analystes de Wedbush prévoient que de nouveaux iPad et iPad mini d’entrée de gamme arriveront également à l’événement “ Spring Loaded ”

Plus tôt dans la journée, . a rapporté que les analystes de Wedbush avaient prédit une augmentation de prix pour la prochaine génération d’iPad Pro qui sera probablement annoncée demain lors de l’événement «Spring Loaded» d’Apple. La lettre fournit également plus d’informations sur un nouvel iPad et iPad mini d’entrée de gamme qui pourraient également être annoncés.

Selon Daniel Ives, analyste chez Wedbush, le «principal objectif» de l’événement «Spring Loaded» sera «l’actualisation de l’iPad pour l’iPad Pro, l’iPad mini et l’iPad à bas prix»:

Apple devrait apporter des modifications importantes à ses modèles iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces, y compris sa puissante puce A14X mise à jour. Le 12,9 pouces haut de gamme devrait avoir un écran mini-LED qui changera la donne en ce qui concerne les performances de couleur, les capacités de gradation et les capacités de contraste élevé pour le consommateur. Nous nous attendons à des augmentations de prix modestes sur les modèles iPad Pro avec des prix cohérents sur l’iPad mini et la prochaine version de l’iPad à bas prix.

Bien que les rumeurs aient été cohérentes sur l’iPad Pro 12,9 pouces, on en sait peu sur le modèle 11 pouces. Apple pourrait différencier les deux modèles comme il a commencé à le faire avec l’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 12 Pro avec les capteurs de la caméra.

Le modèle 11 pouces recevra probablement la puce A14X, mais l’écran mini-LED et le port Thunderbolt pourraient être exclusifs à la version 12,9 pouces.

L’iPad mini et le modèle iPad de base recevront probablement tous deux une mise à niveau de la puce. Ils utilisent actuellement le processeur A12 iPhone XS et pourraient recevoir le SoC A14 en tant qu’iPad Air de quatrième génération.

Récemment, . a signalé une fuite d’image de l’iPad mini et des deux nouveaux iPad Pro. Visuellement, ils ont tous un design similaire aux modèles précédents.

L’analyste de Wedbush pense également qu’Apple pourrait avoir «quelques surprises» prévues pour l’événement «Spring Loaded», notamment de nouvelles versions couleur pour le nouvel iMac, un nouvel Apple Pencil et les AirTags d’Apple mais pas d’AirPods 3:

Bien que ce ne soit pas des lancements formels, nous pensons que Cook & Co. donnera probablement des indices sur les nouveaux AirPods 3, qui devraient être lancés lors d’un lancement virtuel distinct au début de l’été.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les actualités et les rumeurs de l’événement «Spring Loaded» de demain:

