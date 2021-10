Les analystes d’études de marché sont également éligibles au visa H-1B : Cour fédérale des États-Unis

La décision revêt une importance pour des pays comme l’Inde, la Chine et d’autres qui sont les principaux bénéficiaires de la route des visas H-1B.

Dans une victoire significative pour les employeurs H-1B, un tribunal fédéral aux États-Unis a jugé que le travail d’analyste d’études de marché est éligible pour se qualifier via la voie de visa H-1B. Après la décision de la Cour fédérale, les employeurs aux États-Unis seront autorisés à embaucher des analystes d’études de marché via la voie des visas H-1B. Auparavant, les services américains de citoyenneté et d’immigration (USCIS) avaient décidé que le travail d’analyste d’études de marché n’entrait pas dans le cadre du visa H-1B. Il avait justifié sa décision d’exclure le poste d’analyste de marché en citant le manuel Occupational Outlook Handbook qui recense des centaines de professions aux États-Unis, a rapporté l’agence de presse PTI.

La décision revêt une importance pour des pays comme l’Inde, la Chine et d’autres qui sont les principaux bénéficiaires de la route des visas H-1B. Un grand nombre de professionnels de l’informatique et d’autres professionnels hautement qualifiés de ces pays immigrent aux États-Unis en utilisant la voie des visas H-1B. Après la décision de la Cour fédérale, l’USCIS devra revoir et réévaluer les requêtes H-1B déposées par diverses sociétés basées aux États-Unis souhaitant embaucher de la main-d’œuvre étrangère pour le rôle d’analyste de marché.

Leslie K Dellon, avocate principale (immigration d’affaires) au Conseil américain de l’immigration, a déclaré au PTI que la décision du tribunal est une autre chance pour les entreprises basées aux États-Unis et les employés étrangers qu’ils souhaitent embaucher via la voie des visas H-1B. Jeff Joseph, associé chez Berry Appleman & Leiden LLP, a déclaré à PTI que le règlement a maintenant résolu le problème pour lequel les avocats en droit de l’immigration se sont opposés au gouvernement pendant tant d’années.

La décision du tribunal fédéral est intervenue à la suite de plusieurs organisations qui avaient demandé au tribunal d’examiner la question, notamment l’American Immigration Council, l’American Immigration Lawyers Association, les cabinets d’avocats Van Der Hout LLP, Berry Appleman & Leiden LLP (anciennement Joseph & Hall PC) entre autres. Ces organisations s’étaient opposées à la décision de l’USCIS qui avait précédemment exclu la délivrance de visas H-1B aux personnes d’origine étrangère embauchées par des entreprises américaines pour travailler en tant qu’analyste d’études de marché.

