Les analystes disent acheter des actions comme Walmart & Nio

Des acheteurs marchent devant un magasin Walmart à San Leandro, Californie, États-Unis, le jeudi 13 mai 2021.

David Paul Morris | Bloomberg | .

Alors que la saison des résultats touche à sa fin, les yeux des investisseurs se concentrent sur l’apparence de la seconde moitié de 2021.

Qu’il s’agisse d’une nouvelle variante contagieuse de Covid-19 provoquant des blocages, des tendances changeantes du commerce électronique modifiant le comportement des consommateurs ou de la saisonnalité des vacances déterminant le sort de l’industrie du voyage, les facteurs affectant notre avenir financier sont imprévisibles. Pour prendre l’avantage, de nombreux investisseurs prennent en considération les notes attribuées par les analystes financiers les plus performants. TipRanks rend cela possible pour l’investisseur ordinaire en organisant ces notations mises à jour dans un format facile à lire.

Certaines des sociétés présentées dans cet article n’ont pas répondu aux estimations des analystes, avec parfois de faibles performances en termes de bénéfices au deuxième trimestre en raison de comparaisons difficiles avec leurs résultats incroyablement solides du premier trimestre. D’autres, cependant, s’en sont tirés et ont signalé des développements encourageants. Celles-ci restent maintenant comme, ou ont été nouvellement attribuées, des cotes d’achat. Les analystes les plus performants de Wall Street ont attribué ces notes en raison du potentiel de hausse à long terme des entreprises.

Jetons un coup d’œil à cinq actions que les meilleurs analystes considèrent comme des achats à long terme.

Walmart

Particulièrement bien positionné pour gérer la décélération des tendances du commerce électronique, Walmart a récemment publié des résultats de qualité. Après que Walmart ait dépassé les estimations du consensus de Wall Street et relevé ses propres prévisions, Peter Benedict de Robert W. Baird & Co. a augmenté son objectif de cours de 160 $ ​​à 170 $ et a maintenu sa cote d’achat sur l’action.

L’analyste cinq étoiles s’est félicité de la diversification des sources de revenus de Walmart, notamment de l’accélération d’initiatives telles que Walmart Connect. Il a également noté que des gains avaient été réalisés dans les secteurs de l’épicerie et des marchandises générales.

Walmart a battu les estimations de bénéfice par action de 1,51 $ de Wall Street, rapportant 1,78 $. De plus, le détaillant a augmenté ses ventes internationales de 13 % et a atteint un niveau record d’adhésions au Sam’s Club.

La saison des achats de la rentrée est encourageante pour Benedict, qui a déclaré que Walmart est “bien positionné quel que soit l’environnement macro”, pour le second semestre. Les paiements de relance ont certainement aidé les bénéfices passés de Walmart, et maintenant l’analyste affirme que l’entreprise continue de s’accélérer.

Les données uniques de TipRanks ont placé Benedict au 34e rang sur plus de 7 000 analystes. Il a un taux de réussite de 81 % et un rendement moyen de 24,3 % par note.

Airbnb

Alors que les campagnes de vaccination se sont intensifiées au premier semestre, l’industrie du voyage a fait de même. Malgré la position particulièrement précaire de l’entreprise au début de la pandémie, Airbnb a pu naviguer sur une mer agitée et navigue désormais en douceur. Après un autre battement de bénéfices au deuxième trimestre, Brian Fitzgerald de Wells Fargo a prévu un solide deuxième semestre à venir.

Fitzgerald a évalué l’action comme un achat et a relevé son objectif de cours de 200 $ par action à 210 $.

L’analyste cinq étoiles a basé son hypothèse sur le fait que, bien que les réservations non urbaines à long terme aient été le créneau le plus important pour l’entreprise, elle voit maintenant augmenter les réservations plus courtes et plus urbaines. Cela fait suite à l’ouverture des économies tout au long de l’été, ainsi qu’au début de la saison des vacances typique.

Cependant, il s’attend à ce que les tendances de voyage plus flexibles perdurent, car les consommateurs conservent leurs horaires de travail de plus en plus hybrides. Airbnb dispose d’un vaste portefeuille d’options immobilières nationales et internationales, et en tant que tel, Fitzgerald pense que la société est dans une position particulièrement avantageuse pour capturer ce marché à la mode.

Malgré le Covid-19, les choses se passent bien pour l’entreprise. Son initiative Nuits et expériences a augmenté de 197 % d’une année sur l’autre et la valeur brute des réservations a augmenté de 320 % au cours de la même période.

Airbnb a aidé sa courbe d’offre et de demande en attirant plus d’hôtes, après que beaucoup aient choisi de louer leurs propriétés à long terme aux habitants. Il a introduit des stratégies d’intégration mieux optimisées pour les nouveaux hôtes, réduisant le temps d’intégration de plus de 50 %.

Fitzgerald reste optimiste pour le troisième trimestre, arguant que les orientations fournies par ABNB sont “conservatrices”. Cependant, il avertit que “la propagation des variantes de Covid, les restrictions de voyage locales et le ralentissement des vaccinations commencent à avoir un impact négatif sur les annulations”.

Sur TipRanks, Fitzgerald est classé n ° 36 sur plus de 7 000 analystes au total. Il a un taux de réussite de 70%, avec un rendement moyen de 32,9% par note.

Micro-systèmes avancés

La pénurie de semi-conducteurs au cours du premier semestre 2021 a provoqué la spirale de plusieurs industries, notamment les constructeurs automobiles et les fabricants d’ordinateurs. Maintenant, avec l’offre de puces de silicium qui remonte lentement pour répondre à la forte demande, il est important de trouver la meilleure entreprise dans laquelle investir.

Vivek Arya de Bank of America pense que l’un d’entre eux est Advanced Micro Devices. Il affirme que même avec la récente hausse des prix, l’action se négocie toujours à environ 25 % de moins que sa valeur.

Le qualifiant de “candidat de rattrapage supérieur”, Arya a évalué l’action comme un achat et a déclaré un objectif de cours de 135 $.

Non seulement AMD a récemment dépassé de plus de 20 % les attentes en matière de bénéfices par action, mais la société se négocie actuellement à rabais, par rapport à ses concurrents du secteur. Arya a déclaré que la société est sur le point d’augmenter ses marges brutes plus que presque tout autre producteur de semi-conducteurs.

Contrairement à Intel, AMD a “une exposition limitée à un smartphone, une mémoire, [and] automobile/demande industrielle.” Intel fait toujours face à des pertes dues à la décision d’Apple de produire ses processeurs en interne, et son pipeline est peut-être une génération derrière la feuille de route d’AMD.

Sur TipRanks, Arya est classée 71e sur plus de 7 000 analystes au total. Il a un taux de réussite de 69 %, tout en réalisant des rendements moyens de 27,4 % par note.

Wix.com

Même une impression de résultats moins que stellaire au deuxième trimestre peut se traduire par une opportunité d’achat. Par exemple, si une action chute brutalement, mais que l’investisseur y voit une réaction excessive, une opportunité d’achat se présente. C’est précisément le processus de réflexion de Brad Erickson de RBC Marchés des Capitaux, qui a écrit que les tendances qui ont affecté négativement Wix.com « semblent transitoires » et que la société elle-même est toujours un leader dans la conception de sites Web.

Erickson a réitéré sa cote d’achat sur l’action et a attribué un objectif de cours révisé de 270 $. Bien que cet objectif soit inférieur à son précédent à 315 $, il pourrait toujours représenter un avantage considérable pour quiconque souhaite faire le commerce.

L’analyste cinq étoiles émet l’hypothèse que les partenariats B2B de Wix offrent plus d’avantages qu’autrement, car ils ont le potentiel de se transformer en opportunités récurrentes de monétisation. Il a interprété les commentaires de la direction comme signifiant que les transactions elles-mêmes peuvent également “évoluer organiquement jusqu’à 4 fois les engagements minimaux en fonction de la conversion”.

Bien que Wix fournisse des services aux développeurs Web individuels, ses clients de commerce électronique plus importants et plus institutionnels génèrent beaucoup plus de revenus pour l’entreprise.

Enfin, Erickson a écrit qu’il considère “la poursuite accrue des canaux d’agence et l’opportunité de commerce électronique comme un potentiel supplémentaire étant donné la taille attrayante et la nature récurrente de ces flux de revenus”. En d’autres termes, tant que les tendances du commerce électronique continueront de progresser, Wix en profitera.

Sur TipRanks, Erickson est classé n°184 sur plus de 7 000 analystes. Il a un taux de réussite de 58% et un rendement moyen de 38,1% par note.

Nio

Si une entreprise est capable de traverser une tempête, elle sera solide au moment où le ciel s’éclaircit. Nio a atténué les impacts de la pénurie mondiale de semi-conducteurs et devrait encore mieux fonctionner une fois que les contraintes d’approvisionnement se seront assouplies. Vijay Rakesh de Mizuho Securities prévoit cette voie de développement pour le constructeur chinois de véhicules électriques (VE).

Après avoir évalué l’action comme un achat, Rakesh a affirmé son optimisme en relevant son objectif de cours sur 12 mois de 65 $ à 67 $.

La société de véhicules électriques a affiché des résultats mitigés, mais Rakesh voit un jeu à plus long terme à portée de main. Nio a relevé ses prévisions de livraisons au troisième trimestre jusqu’à 97 % en glissement annuel et pourrait augmenter la production jusqu’à 100 %.

L’analyste cinq étoiles a écrit que Nio est “bien positionné pour la croissance avec un leadership en matière de véhicules électriques haut de gamme, une pénétration des véhicules électriques en accélération en Chine, une expansion en Europe au 2S21 et des offres de marché de masse potentiellement en 2022-2023”.

La société s’attend à voir ses premières livraisons norvégiennes en septembre, ce qui signifie sa position en tant que présence mondiale et accroît la notoriété de sa marque. De plus, Nio a massivement investi dans un réseau d’infrastructure efficace, avec une feuille de route solide en prévision d’un nombre croissant de bornes de recharge.

Le bilan sain de Nio montre son potentiel de prospérité une fois que la pénurie actuelle de puces diminuera, permettant à l’entreprise de se développer à pleine puissance.

Sur TipRanks, Rakesh est classé n°97 sur plus de 7 000 analystes. Son taux de réussite s’élève à 67% et un rendement moyen de 24,9% par note.