Les analystes disent que 46 500 $ est le niveau clé pour que Bitcoin bascule pour prendre en charge Crypto new media

Les rallyes à deux chiffres observés sur de nombreux altcoins montrent que les traders deviennent de plus en plus optimistes au fil des jours, mais le maintien de cet élan dépendra dans une certaine mesure de l’action des prix à court terme de Bitcoin (BTC).

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent qu’après avoir atteint le niveau de prix de 48 000 $ pendant les heures de négociation tôt le matin le 16 août, le prix du BTC est tombé en dessous de 45 800 $ alors que les taureaux se précipitaient pour mettre un terme à la baisse des prix.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Voici ce que les analystes disent que pourraient être les prochaines étapes pour le prix du Bitcoin.

Bitcoin doit retester le support après un rallye de 50%

La flambée de Bitcoin de 29 500 $ le 20 juillet à 48 000 $ le 14 août a entraîné une stabilisation du prix dans une fourchette comprise entre 44 000 $ et 48 000 $, comme le montre le tweet suivant de l’analyste pseudonyme de Twitter Nunya Bizniz.

BTC 1h : Rebondir à l’égaliseur ? pic.twitter.com/LjCdQf8yXF – Nunya Bizniz (@Pladizow) 16 août 2021

Le point d’équilibre identifié dans le tweet ci-dessus se situe à près de 46 123 $ et l’analyste pourrait laisser entendre qu’après que BTC ait testé le support, les volumes d’achat pourraient augmenter car les traders à court terme considéreraient le retrait actuel comme rien de plus qu’un nouveau test de support / résistance.

D’un autre côté, le trader pseudonyme, Gas Fring, a suggéré qu’un rebond pourrait également se produire au bas d’un canal haussier provoquerait le même résultat, mais il convient de noter que les deux analystes utilisent des graphiques d’une heure, de sorte que ces suggestions se réfèrent simplement au résultats possibles de l’action des prix d’aujourd’hui.

Graphique BTC/USD sur 1 heure. Source : Twitter

Les mineurs s’accumulent à nouveau

Un récent rapport de Glassnode a souligné l’accumulation de mineurs comme un autre indicateur potentiellement haussier pour Bitcoin. Le fournisseur d’analyses en chaîne a observé “une réduction nette de la pression de vente obligatoire provenant des mineurs”.

Changement de position nette du mineur de Bitcoin. Source : Glassnode

La répression de la Chine contre les opérations minières qui a commencé en mai a lourdement pesé sur le taux de hachage Bitcoin, amenant les mineurs à fermer boutique et à déménager dans différents pays avec une position plus amicale envers le minage de crypto.

Glassnode a dit,

« Nous avons vu le solde net des mineurs continuer à augmenter au cours des deux derniers mois. La croissance nette des soldes des mineurs a maintenant atteint + 5 000 BTC/mois, ce qui démontre une réduction nette de la pression de vente obligatoire provenant des mineurs. »

Une clôture quotidienne au-dessus de 46 500 $ est le prochain obstacle

Selon l’analyste crypto Twitter Rekt Capital, 46 500 $ est un niveau important pour BTC à court terme.

Comme vu ci-dessus, l’action sur les prix du BTC a entraîné la formation d’un triangle ascendant sur le graphique quotidien et le prix doit clôturer au-dessus du niveau de 46 500 $ afin de confirmer un test réussi de la résistance du triangle.

Une clôture quotidienne au-dessus de 46 500 $ soutiendrait la poursuite de la tendance haussière alors qu’une ventilation en triangle ascendant pourrait voir le prix du Bitcoin glisser dans la zone basse de 40 000 $.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie s’élève désormais à 2 007 000 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 43,5%.

Chaque mouvement d'investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.