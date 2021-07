Les analystes disent que des actions comme Facebook et Apple sont des achats dans les bénéfices

Logo du café Starbucks vu dans l’un de leurs magasins.

Wall Street se prépare pour la semaine la plus chargée de la saison des résultats. Plusieurs poids lourds du marché boursier font la queue pour publier leurs impressions du deuxième trimestre, et les analystes en prennent note.

Les actions mentionnées dans cet article viennent d’être considérées comme des achats avant la publication de leurs résultats par des analystes qui ont toujours raison. Le service de prévision des analystes TipRanks tente d’identifier les analystes les plus performants à Wall Street. Ce sont les pros avec le taux de réussite et le rendement moyen par note les plus élevés, en tenant compte du nombre de recommandations publiées par chaque analyste.

Voici cinq actions qui, selon les meilleurs analystes de Wall Street, sont des achats entrant dans les bénéfices :

Pomme

Alors qu’Apple se prépare à monter sur scène et à publier ses résultats du troisième trimestre fiscal le 27 juillet, l’analyste de Monness Brian White s’attend à une performance impressionnante du géant de la technologie. À cette fin, l’analyste cinq étoiles a réitéré une note d’achat et un objectif de cours de 180 $ (potentiel de hausse de 24 %) le 20 juillet.

“Pendant cette crise, nous pensons qu’Apple a amélioré sa proposition de valeur aux yeux du monde en introduisant de nouvelles innovations, en soutenant un style de vie plus numérique et en attirant de nouveaux consommateurs sur la planète Apple”, a déclaré White.

L’analyste affirme qu’Apple “s’approchera” très probablement de son estimation de revenus du troisième trimestre de 80,33 milliards de dollars, ce qui refléterait un gain de 35% d’une année sur l’autre. Il pense également que la société peut “au moins atteindre” ses prévisions de bénéfice par action de 1,16 $. Pendant ce temps, le reste de la rue réclame des revenus de 72,94 milliards de dollars et un BPA de 1 $, ce qui est “trop ​​​​conservateur”, de l’avis de White.

En ce qui concerne les revenus de l’iPhone, White s’attend à ce qu’il reste en territoire de croissance pour le troisième trimestre consécutif, augmentant de 48% en glissement annuel pour atteindre 39,14 milliards de dollars. Cependant, il s’agirait d’une baisse par rapport à la croissance de 66 % enregistrée au trimestre précédent.

Il convient également de noter que le mois dernier, le sous-comité antitrust du comité judiciaire de la Chambre a adopté six « projets de loi Big Tech » qui seront soumis à l’ensemble de la Chambre. Plus précisément, White souligne que la « Ending Platform Monopolies Act » et « American Choice and Innovation Online Act » sont pertinentes pour Apple. En outre, 37 procureurs généraux ont déposé une plainte multi-États contre Google, l’accent étant mis sur le Google Play Store.

“Nous pensons que la puissance de l’App Store et de la stratégie d’applications propriétaires préinstallées d’Apple sont des problèmes antitrust clés pour l’entreprise. Malgré notre attente d’un examen plus approfondi autour d’Apple, nous continuons de croire que l’entreprise reste cette” ville brillante sur une colline “dans le Grand monde de la technologie », a expliqué White.

En termes de prévisions, pour le quatrième trimestre, White estime un chiffre d’affaires de 87,31 milliards de dollars et un BPA de 1,28 $, tous deux nettement supérieurs aux attentes de Street.

Classé n°50 sur la liste des analystes les plus performants de TipRanks, White affiche un taux de réussite de 78 % et un rendement moyen de 29,1 % par note.

Alphabet

Alphabet a également annoncé ses résultats le 27 juillet, et l’analyste de Bank of America Securities, Justin Post, s’attend à “un autre trimestre haussier” alors que “l’économie passe à la vitesse supérieure”.

En tant que tel, l’analyste a conservé sa cote d’achat et son objectif de cours de 2 755 $ tels quels. Cet objectif place le potentiel de hausse à 8 %.

Restant “positif” sur le titre, Post pense que les revenus du trimestre seront conformes à l’estimation de Street, alors qu’il prévoit un BPA de 20,15 $, au-dessus de l’estimation consensuelle de 19,21 $. Sur la base des vérifications de canal de l’analyste, il pense que les annonces de recherche ont continué à rebondir.

Il s’attend également à ce que la croissance des revenus de recherche soit conforme ou supérieure à l’estimation du consensus à 49%, ce qui représente une accélération de 19 points d’un trimestre à l’autre sur une composition plus facile de 19 points. En ce qui concerne les revenus publicitaires de YouTube, Post pense qu’ils vont continuer à augmenter.

Post a ajouté: “Alphabet a mis en garde contre l’augmentation des investissements et l’accélération du rythme d’embauche lors de l’appel des résultats du quatrième trimestre, mais était apparemment plus modéré sur les dépenses lors de l’appel du premier trimestre. Nous nous attendons à ce que la croissance des dépenses d’un trimestre à l’autre soit au centre des préoccupations, et pour le deuxième trimestre, nous prévoyons 15,9 milliards de dollars d’opex, en hausse de 1,1 milliard de dollars par rapport au premier trimestre.”

En ce qui concerne le segment du cloud, Post affirme que “la croissance de Google Cloud par rapport à AWS/Azure sera importante pour le sentiment car nous considérons que le cloud est le moteur de la création de valeur la plus nouvelle parmi tous les segments non publicitaires de Google”.

À l’avenir, Post a commenté : « Nous continuons de classer Google comme notre premier choix FAANG compte tenu de l’exposition à la reprise cyclique et aux comps 2H plus faciles par rapport aux sociétés de publicité sociale DR (nous voyons également un potentiel de hausse pour les estimations GOOGL du troisième trimestre). Le principal risque pour le titre est que Le deuxième trimestre est un « aussi bon que possible » et la direction met en garde contre les tendances de marge plus difficiles d’une année sur l’autre qui seront moins positives au troisième trimestre. Alors que nous nous attendons à ce que la direction essaie de gérer les attentes au deuxième semestre, depuis que Sundar Pichai a pris le poste de PDG , Alphabet s’est davantage concentré sur le maintien d’un sentiment positif des investisseurs, à notre avis.”

Avec un taux de réussite de 76 % et un rendement moyen de 29,6 % par note, Post se classe parmi les 30 premiers sur la liste de TipRanks.

Starbucks

Selon Brian Bittner d’Oppenheimer, “Starbucks dispose d’une configuration supérieure qui nous maintient optimistes”, incitant l’analyste à augmenter l’objectif de prix à 140 $ (potentiel de hausse de 17 %) avant la publication de ses résultats le 27 juillet. De plus, il a maintenu une cote d’achat sur l’action.

« Résumé : notre analyse mise à jour identifie d’autres avantages pour les prévisions financières de Street jusqu’en 2022. Une traction importante des stratégies d’auto-assistance, des gains mesurables dans les données de mobilité aux États-Unis et une analyse approfondie du consensus sous-tendent notre opinion selon laquelle les ventes sont positionnées pour surperformer » Bittner a noté.

Bittner voit un moyen pour Starbucks de dépasser les attentes des analystes en matière de ventes/unité (AUV) jusqu’à l’exercice 2022. De plus, les ventes des magasins comparables en mars ont augmenté de 11 % par rapport aux niveaux de 2019. The Street suppose que les AUV n’étaient que de 8,8% plus élevés pour le troisième trimestre 2021.

“Nous pensons que cela penche de manière conservatrice à mesure que la mobilité des consommateurs augmente (corrélation à plus de 80 %), les avantages découlent des fermetures à faible volume, les gains numériques sont débloqués et les moteurs de part de marché s’accélèrent”, a déclaré Bittner.

Il convient de noter qu’au trimestre précédent, la direction a augmenté les prévisions de BPA pour l’exercice 2021 de 0,15 $, même avec “1S21 dépassant les prévisions internes de 0,23 $”, souligne Bittner.

Expliquant cela, l’analyste a déclaré : ” Cela met en évidence le conservatisme ancré au 2S21, d’autant plus que les moteurs de l’activité se sont sans doute renforcés depuis le dernier appel de résultats. Pour F22, Street se situe au bas de la vue de plus de 20 % du BPA de SBUX. Fait intéressant, notre travail implique que les prévisions 2022 supposent uniquement un flux de marge de contribution de 30 % contre une marge normalisée de 45 à 50 %.”

À long terme, Bittner pense que la société de café connaîtra une croissance moyenne des bénéfices de 15 % entre les exercices 2022 et 2024, “suivant seulement CMG parmi les actions de restaurants à grande capitalisation qui détiennent plus de 10 milliards de dollars de capitalisation boursière”. Pour 2030, Starbucks vise 55 000 unités, ce qui implique une croissance unitaire d’environ 6% du TCAC. “Cela met en évidence un algorithme supérieur à celui des restaurants internationaux et souligne notre confiance dans la longévité unique du modèle de croissance en copropriété de SBUX”, a déclaré l’analyste.

Actuellement, Bittner suit un taux de réussite de 68% et un rendement moyen de 11,6% par note.

Systèmes Mitek

Compte tenu des mises à jour du trimestre de juin des grandes banques, la toile de fond pour le dépôt mobile était à nouveau positive alors que le passage à la banque numérique s’est poursuivi au cours de l’année dernière, a déclaré l’analyste de Northland Capital, Mike Grondahl.

Cela est de bon augure pour Mitek Systems, une société de logiciels qui propose une vérification numérique et une capture mobile, entrant dans les bénéfices, selon Grondahl.

L’analyste note cependant que “le modèle de revenus du dépôt mobile sera à la traîne en raison du fait que les banques/revendeurs ont des blocs de transactions existants qui doivent d’abord être utilisés, puis réorganiser”.

Expliquant sa thèse haussière, Grondahl a déclaré: “Nous pensons que MITK publiera ses résultats le 29 juillet et que les revenus devraient être au moins en ligne après un solide trimestre de mars qui a connu une croissance robuste de l’ID mobile et la croissance des dépôts de chèques mobiles rebondit probablement un peu. Ce sera également bon pour obtenir une mise à jour sur le nouveau produit de détection de fraude par chèque. Il sera également bon d’obtenir une mise à jour sur le nouveau produit de détection de fraude par chèque. “

Dans cet esprit, l’analyste cinq étoiles a réitéré une note d’achat et un objectif de cours de 21,50 $, suggérant que les actions pourraient gagner 12% au cours de l’année à venir.

En examinant des banques spécifiques, JPMorgan a révélé qu’au cours de la dernière année, les utilisateurs de services bancaires mobiles ont augmenté de 10 %, passant de 39 millions à 42,9 millions. Pendant ce temps, Bank of America a signalé un gain de 5% et a souligné que 85% des dépôts se font via un mobile ou un guichet automatique, par rapport à une succursale. Chez Wells Fargo, l’augmentation du nombre d’utilisateurs de services bancaires mobiles a atteint 6 % en glissement annuel.

Le plus remarquable, cependant, pour Grondahl est que « le numérique représente désormais près de 50 % de toutes les ventes aux consommateurs chez BAC, car les clients utilisent de plus en plus les options en ligne et mobiles ».

En outre, sur la base des données du deuxième trimestre 2021, Bank of America a noté que les utilisateurs se sont connectés 2,57 milliards de fois aux services bancaires mobiles/numériques de BAC au cours du trimestre.

Grondahl obtient la 109 place sur la liste de TipRanks grâce à son taux de réussite de 61 % et à son rendement moyen de 30,1 % par note.

Facebook

Si vous demandez à l’analyste de Jefferies Brent Thill, Facebook est une action FAANG qu’il “détiendrait”. Conformément à son approche optimiste, le meilleur analyste a laissé sa note d’achat inchangée. En portant l’objectif de prix à 400 $, le potentiel de hausse s’élève à 16%.

“L’action FB a surperformé le NASDAQ COMP, mais le multiple de valorisation reste très attractif à seulement 22x le BPA de l’exercice 22 (25 % de remise sur le COMP)”, a déclaré Thill.

En ce qui concerne les estimations de Street pour les revenus du deuxième trimestre, Thill affirme qu’elles sont “trop ​​​​conservatrices”. Pour étayer cette affirmation, il souligne que la demande publicitaire de secteurs auparavant déprimés comme les voyages, les films et la vente au détail a dépassé les attentes précédentes. De plus, les vérifications des annonces de l’entreprise démontrent que “les obstacles à la confidentialité d’iOS14 n’ont pas eu d’impact significatif sur les budgets”.

En plus de cela, les estimations du consensus actuel suggèrent une croissance des revenus de seulement 6% d’un trimestre à l’autre, par rapport à la moyenne historique du deuxième trimestre de 14%.

“Nous pensons que les estimations de Street étaient prudentes afin de tenir compte de l’impact potentiellement négatif du changement de confidentialité d’iOS14, qui, selon nos vérifications d’experts, n’a pas sensiblement affaibli l’activité publicitaire de FB. La combinaison d’une demande publicitaire plus forte que prévu provenant de secteurs publicitaires déprimés comme les voyages et un impact relativement minime du changement d’iOS14 devraient entraîner une croissance des revenus publicitaires hors FX de plus de 50 % d’une année sur l’autre (contre plus de 45 % pour la rue) », a noté Thill.

Au premier trimestre, la direction a déclaré aux investisseurs que la croissance des revenus pourrait ralentir au second semestre 2021. Gardant cela à l’esprit, Thill estime que la croissance des revenus du troisième trimestre atteindra plus de 29 %, avec une croissance des revenus du quatrième trimestre à 20 % et plus.

“Nous pensons que la direction est susceptible de maintenir son opinion selon laquelle des comparaisons 2H difficiles (en raison de l’adoption accélérée de la publicité en ligne/du commerce électronique et des contrôles de relance) entraîneront une décélération importante au troisième et au quatrième trimestre. Bien que le conservatisme soit justifié, nous pensons que le retour de les secteurs publicitaires déprimés comme les voyages et la vente au détail auront également un impact positif sur la croissance au deuxième semestre. De plus, nous ne prévoyons aucun changement dans le guide des dépenses de l’exercice 21 de 70 à 73 milliards de dollars », a déclaré Thill.

Avec un taux de réussite de 76% et un rendement moyen de 27,5% par note, Thill est classé n°27 sur plus de 7 000 analystes suivis par TipRanks.