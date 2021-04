Les analystes disent que la liste Coinbase représente un moment décisif pour la crypto

Coinbase, la première bourse de crypto-monnaie aux États-Unis, sera bientôt une société cotée en bourse une fois que son action COIN sera lancée à la bourse du Nasdaq le 14 avril.

En règle générale, le sentiment autour de la cotation a été extrêmement positif de la part des marchés financiers cryptographiques et traditionnels. La date approchant à grands pas, les analystes ont émis une variété de perspectives sur la façon dont la liste pourrait avoir un impact sur les prix du Bitcoin et de l’altcoin.

Rallye Coinbase, sommet crypto?

Comme Cointelegraph l’a précédemment rapporté, Coinbase ne procède techniquement pas à une offre publique initiale (IPO).

Au lieu de cela, la bourse est directement cotée sur le Nasdaq, évitant ainsi la nécessité de travailler avec des banques d’investissement qui sont souvent coûteuses pour les entreprises.

Malgré le manque d’implication des banques d’investissement dans le processus de cotation de Coinbase, il existe un battage médiatique important autour de COIN.

En parlant de Squawk Box de CNBC le 12 avril, Jim Cramer a déclaré:

“Vous devez acheter Coinbase lorsque cet accord sera conclu, même s’il s’agit d’un accord de 100 milliards de dollars, il est de notoriété publique que de nombreuses entreprises vont changer. MicroStrategy a toujours été le leader, donc d’autres voudraient suivre.”

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les investisseurs sur le marché financier traditionnel sont optimistes sur COIN.

Plus particulièrement, les deux principaux facteurs sont: obtenir une exposition au marché de la crypto sans posséder de crypto-monnaies et le modèle commercial lucratif de Coinbase.

Selon Ben Lilly, le co-fondateur de Jarvis Labs:

“Coinbase est le moment décisif en termes de légitimation de certaines évaluations que vous voyez dans la crypto, en particulier autour des DEX qui ont une infime fraction du nombre d’employés et d’opex qu’une Coinbase ou un ICE a. Crypto est un actif avec un volume et une diversité incroyables, qui est sur le point de croître encore plus. Coinbase montre à quel point l’exposition à ce marché peut être rentable. De plus, je m’attends à une vague d’activité de MA et de capital-risque dans la foulée de cette situation, car les investisseurs privés demanderont à leurs gestionnaires de fonds une exposition à cet espace. “

John Street Capital, chercheur en capital-risque et en finance, a noté que Coinbase est massivement rentable avec un chiffre d’affaires annuel de 1,8 milliard de dollars.

Au sommet du rapport financier et des revenus convaincants, la base d’utilisateurs de Coinbase est beaucoup plus importante que Cash App et Venmo.

En fait, Coinbase possède la plus grande base d’utilisateurs parmi toutes les institutions financières des États-Unis, à l’exception de JPMorgan. Le chercheur a écrit:

“L’équipe @coinbase a annoncé des données du 1T21 comprenant un chiffre d’affaires d’environ 1,8 milliard de dollars, un EBITDA ajusté de 1,1 milliard de dollars, un NI de 730 à 800 millions de dollars, un volume de négociation de 335 milliards de dollars et des actifs sur la plate-forme de 223 milliards de dollars (11,3% du marché des crypto-actifs) avec 56 millions de dollars utilisateurs Taux de 7,2 milliards de dollars de revenus / 4,4 milliards de dollars d’EBITDA / 3,0 milliards de dollars de NI. Les 56 millions d’utilisateurs # sont plus gros que @CashApp & @Venmo et nettement plus grands que @RobinhoodApp et @eToro. C’est plus que toutes les banques non nommées $ JPM. “

Bien que certains traders pensent que la crypto pourrait atteindre un sommet après la cotation de Coinbase, le sentiment du marché qui se développe vers la cotation est très positif.

Interrogé sur l’importance de la liste Coinbase, Ben Lilly a déclaré:

Vous avez toujours besoin de ce pont. La façon dont les marchés hérités valorisent une entreprise qui opère dans le domaine de la cryptographie est ce pont. Désormais, les investisseurs traditionnels peuvent traverser le pont et se rendre compte qu’il s’agit d’un océan inexploité d’actifs investissables. Ils n’investissent peut-être pas tout de suite, mais leur cadre de valorisation de quelque chose devient plus facile. “

Mike McGlone, stratège principal des produits de base chez Bloomberg Intelligence, a également déclaré que «l’introduction en bourse» de Coinbase pourrait porter Bitcoin à 70 000 $. Il a dit:

“L’introduction en bourse de Coinbase pourrait faire passer #Bitcoin à 70 000 $, comme #Tesla à 60 000 $ – La plus faible volatilité sur 30 jours depuis octobre indique que Bitcoin est mûr pour sortir de sa cage et que la poursuite du marché haussier est favorisée pour le prochain mouvement de 10 000 $. Semblable à l’équité de Tesla- allocation de richesse à Bitcoin .. “

Quelle a été la performance de Galaxy Digital lors de sa cotation à la bourse canadienne?

Galaxy Digital de l’investisseur milliardaire Mike Novogratz est une autre entreprise de cryptographie qui est devenue publique l’année dernière.

Depuis que Galaxy Digital est coté à la bourse canadienne, son action a été multipliée par plus de 20

Cours de l’action Galaxy Digital. Source: Yahoo Finance

Bien que le modèle commercial et la capitalisation boursière des deux sociétés au lancement soient très différents, cela montre qu’il y a un intérêt pour les sociétés cotées en bourse axées sur la cryptographie au lancement, ce qui refléterait probablement la valeur de COIN.