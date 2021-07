Les analystes disent que l’action de prix Choppy Bitcoin est «typique des marchés à faible liquidité»

in

Le 9 juillet, Bitcoin et le marché des crypto-monnaies en général ont connu une reprise modérée qui a permis de récupérer une partie des pertes observées jeudi, mais une poignée d’analystes continuent d’avertir que BTC pourrait encore tomber dans la fourchette de 24 000 $ à 29 000 $. le court terme.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que le prix du Bitcoin a augmenté pendant les heures de négociation du vendredi matin et a réussi à remonter au-dessus de 34 100 $.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Le sentiment parmi les commerçants a reçu un léger coup de pouce après que le prix du Bitcoin ait inversé le cours et se soit redressé à 34 000 $, mais le prix reste toujours coincé entre les niveaux de résistance et de support clés et le manque de volume d’achat reste une préoccupation valable.

Tempting Beef, un commerçant pseudonyme sur crypto Twitter, a également noté que la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie et la capitalisation boursière de l’altcoin restent dans une position précaire.

# La capitalisation boursière totale de Crypto et la capitalisation boursière d’altcoin ne changent pas leurs pivots clés et forment des sommets plus bas. Je suis triste. À moins que nous ne le fassions ensemble, j’espère que nous ne jouerons que dans cette gamme, peut-être avec quelques vedettes comme $ AXS. Cela pourrait être un été ennuyeux. pic.twitter.com/Ab4eVSCbdo – Boeuf tentant (@tempting_beef) 8 juillet 2021

Elie Le Rest, partenaire de la société de gestion d’actifs numériques ExoAlpha, a également noté qu’à côté de la “tendance non directionnelle” du BTC, le marché est également “témoin d’une baisse du volume des transactions” qui a entraîné “plus de renversements”. , nuisant aux traders directionnels. “

Le Reste a dit :

“Dans cette fourchette, nous assistons à des pompes et à des décharges avec des prix qui augmentent lentement avant de chuter rapidement, typiques des marchés à faible liquidité.”

En raison de la volatilité du marché, Le Rest voit les acteurs du marché rester sur la touche alors qu’ils attendent “que la confiance en niveaux de gris cesse de télécharger leurs Bitcoins et que la répression réglementaire chinoise se calme”.

Le Rest a également souligné l’examen minutieux que les régulateurs financiers du monde entier accordent à Binance, comme “un problème considérable qui réduit la capacité du marché à obtenir les entrées de capitaux nécessaires pour dépasser les 40 000 $”.

Selon Le Reste :

“Même si ces éléments sont déjà cotés sur le marché, nous continuons d’assister à une forte adoption du Bitcoin par les gestionnaires d’actifs traditionnels à la recherche d’un bon point d’entrée pour se positionner pour la prochaine étape.”

Signes de soutien au-dessus de 30 000 $

S’il est vrai que le prix du BTC est tombé en dessous du niveau de support hebdomadaire de près de 34 500 $, l’analyste cryptographique pseudonyme de Twitter, Rekt Capital, n’a pas tardé à souligner que le prix avait trouvé un soutien à un autre niveau de support établi à près de 32 200 $, ce qui changement de tendance.”

Un indicateur haussier possible mis en évidence par certains analystes est la métrique «Net Entity Growth» de Bitcoin, qui a atteint de nouveaux sommets ces dernières semaines alors que le prix du BTC languissait en dessous de 40 000 $.

Croissance nette des entités Bitcoin. Source : Glassnode

Dans des moments comme ceux-ci, lorsque l’incertitude règne, la stratégie simple de la moyenne des coûts en dollars est une stratégie vers laquelle même les commerçants les plus chevronnés se tournent pour réduire le stress et se recentrer sur les perspectives de prix à long terme.

Si le prix du Bitcoin baisse, j’en achèterai plus. Si le prix du Bitcoin augmente, j’en achèterai également plus. C’est la beauté de la moyenne des coûts en dollars. – Le loup de toutes les rues (@scottmelker) 8 juillet 2021

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.