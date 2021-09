Les analystes disent que mettre la crypto dans un IRA n’est pas la meilleure idée

Au cours des derniers mois, l’idée d’ajouter du bitcoin ou de la crypto à son compte de retraite a vraiment pris de l’ampleur. De nombreuses personnes cherchent des moyens de diversifier leurs portefeuilles afin de se préparer à leur retraite plus tard dans la vie, et cherchent donc à ajouter des crypto-monnaies à un IRA ou à un produit similaire.

un IRA basé sur la cryptographie n’a pas autant de possibilités

Pour beaucoup, l’inflation est devenue une réalité très effrayante. Les prix des biens et services augmentent toutes les deux minutes. Le marché du logement est devenu incontrôlable et les gouvernements du monde entier impriment de l’argent comme s’il poussait sur les arbres et le réinjectent dans leurs économies à la suite de la pandémie de COVID qui a finalement ravagé le monde au cours de la dernière année et demie.

Cependant, certains analystes affirment que si la crypto peut servir à plusieurs fins nobles, la mettre dans un compte IRA ou de retraite n’est pas la meilleure idée.

L’un des grands avantages d’un IRA est que tout ce qui y entre devient un report d’impôt. Vous n’avez pas à payer d’impôts sur l’argent qui est stocké dans le compte jusqu’à ce que vous le retiriez. À partir de là, vous devrez tout ce qui n’a pas été payé lors de sa mise en place initiale. La même chose s’applique à la crypto; ceux qui placent des actifs numériques dans leurs IRA n’auront pas à payer d’impôts sur ces unités crypto pendant de nombreuses années.

Cependant, bien que cela semble tentant à court terme, de nombreux analystes affirment que les coûts associés à la mise de crypto dans son portefeuille peuvent finalement signifier que vous finirez par payer beaucoup plus avant même d’être prêt à utiliser les fonds. De plus, la plupart des IRA sont autogérés, ce qui signifie que vous êtes entièrement responsable et seul. Vous n’avez pas d’expert qui vous dit quoi faire, donc si vous enfreignez une règle par inadvertance, vous risquez de payer pour cela.

Anjali Jariwala – un planificateur financier certifié chez Fit Advisors – a commenté les perspectives et les risques associés à la mise de crypto dans son compte de retraite. Dans une interview, il a déclaré :

Les IRA autogérés nécessitent généralement une entreprise spécialisée ou un dépositaire, et les coûts peuvent être importants en raison de la conformité supplémentaire et des exigences de l’IRA. Si vous ne respectez pas toutes les règles, votre compte peut perdre son statut de report d’impôt.

La volatilité est également un problème

La Securities and Exchange Commission (SEC) a également mis en garde contre le fort potentiel de fraude associé à la cryptographie. L’agence a également commenté la volatilité de ces actifs, ce qui signifie qu’ils pourraient finalement tomber si bas qu’ils disparaissent à l’avenir, ce qui ne serait pas bien étant donné que les fonds de retraite sont conçus pour les dépenses de chacun après avoir quitté le marché du travail. L’agence a déclaré dans un communiqué :

Bien qu’un ensemble plus large d’options d’investissement puisse être attrayant, les investisseurs doivent être conscients que les investissements dans des IRA autogérés présentent des risques, notamment des stratagèmes frauduleux, des frais élevés et des performances volatiles.

