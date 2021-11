Les analystes évaluent l’Arizona, la Géorgie et le Nevada à mi-parcours au Sénat après que la vague rouge ait submergé la Virginie

Les victoires républicaines sans précédent en Virginie ont conduit les analystes électoraux non partisans de la boule de cristal de Sabato à prédire des élections « au hasard » qui pourraient entraîner des gains significatifs au Sénat républicain en Arizona, en Géorgie et au Nevada après les pertes dévastatrices de mardi pour les démocrates en Virginie.

Avant le remaniement politique de la Virginie qui a vu les républicains élus dans les trois bureaux de l’État et prendre le contrôle de la Chambre des délégués, la boule de cristal du Center for Politics Sabato a prédit des victoires faciles des démocrates aux élections de mi-mandat pour Sens. Mark Kelly (D-AZ) , Michael Bennet (D-CO), Raphael Warnock (D-GA) et Cortez Masto (D-NV).

Maintenant, Bennet a été rétrogradé à une victoire probable des démocrates et les autres races ont été rétrogradées à des tirages au sort dans un développement qui plaira certainement aux conservateurs et aux indépendants opposés au programme de division des démocrates, à l’économie stagnante et à l’inflation galopante. (LIRE LA SUITE: Mark Kelly abandonne le procès affirmant qu’il ne s’habillait pas comme Hitler, le rapport du dossier national est maintenu)

BOULE DE CRISTAL : Venez pour la réaction #VAGov, restez pour les changements de cotes du Sénat.https://t.co/wxWKGQUwFV pic.twitter.com/IgNB46cqLP – J. Miles Coleman (@JMilesColeman) 3 novembre 2021

Un peloton difficile s’est déjà formé pour affronter Kelly en Arizona. Parmi eux se trouvent Blake Masters, anciennement de Thiel Capital, l’homme d’affaires de l’énergie solaire Jim Lamon et le procureur général de l’Arizona Mark Brnovich.

Les trois candidats ont fait de l’intégrité électorale un rôle central de leurs campagnes, Masters ayant tweeté sur la lutte électorale en novembre 2020. Brnovich, cependant, en tant que plus haut juriste de l’État, a déçu de nombreux défenseurs de l’intégrité électorale. (LIRE LA SUITE: Arizona AG Brnovich a des antécédents de sparring avec Trump, les faucons frontaliers sur l’immigration)

Pendant ce temps, comme les analystes l’ont noté dans leur rapport, Herschel Walker semble être le favori pour devenir le candidat républicain en Géorgie.

Les analystes avertissent les démocrates que si les résultats en Virginie étaient reproduits lors des élections de mi-mandat de 2022, « pourraient aider les républicains à reconquérir la Chambre et le Sénat », et ont noté que les chances du Sénat sont les plus améliorées.

« Si la cote d’approbation de Biden se situe entre le bas et le milieu des années 40 l’année prochaine, comme c’est le cas actuellement, tout ce que nous savons sur les tendances politiques et l’histoire suggère que les minuscules majorités des démocrates à la Chambre et au Sénat courent un risque majeur de devenir des minorités, », ont écrit les analystes.

Notant que le processus de sélection des républicains est précoce, ils notent que « même si les républicains ne finissent pas par présenter de bons candidats dans ces courses, les 3 États sont nettement moins bleus que la Virginie » et pourraient donc devenir beaucoup plus républicains en 2022.

Peu importe à quel point leurs politiques sont impopulaires, les démocrates semblent convaincus que doubler les politiques de division COVID-19 est le bon moyen de trouver de nouveaux électeurs. Aujourd’hui, apparemment intrépide par les défaites en Virginie, le régime Biden a avancé son mandat de vaccin pour les entreprises de plus de 100 employés, et a déclaré qu’il pourrait étendre le mandat aux petites entreprises dans 30 jours.