Les analystes pensent que le crash de The Graph touche à sa fin

La popularité du protocole Graph augmente de façon exponentielle parmi les développeurs d’applications de finance décentralisée (DeFi) et les analystes s’attendent à ce que le prix du jeton GRT augmente à tout moment.

Le prix du jeton GRT est en baisse depuis le 27 novembre et la plupart des analystes pensent qu’en plus de la demande pour le protocole The Graph, le GRT est également fortement survendu et le marché pourrait commencer à se corriger à tout moment à partir de maintenant.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui cherchent à acheter et à conserver la pièce The Graph (GRT), Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Meilleurs endroits pour acheter le graphique (GRT)

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants comme pour les professionnels.

Investissez dans GRT avec eToro maintenant ! Avertissement

Binance

Binance a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2017 et est maintenant l’un des, sinon les plus grands échanges de crypto-monnaie sur le marché.

Investissez dans GRT avec Binance maintenant !

Qu’est-ce que le graphique (GRT) ?

Le Graph (GRT) est le token natif du protocole ‘The Graph’.

Pour ceux qui entendent parler du protocole ‘The Graph’ pour la première fois, il s’agit d’un protocole d’indexation que les développeurs d’applications DeFi utilisent pour interroger des données pour des réseaux comme IPFS et Ethereum.

Le graphique prend actuellement en charge les requêtes de données d’Ethereum, POA et IPFS, et d’autres chaînes de blocs devraient bientôt être ajoutées à la liste.

Tout le monde peut créer et implémenter des API ouvertes dans « The Graph ». Ces API ouvertes sont appelées sous-graphes et peuvent être utilisées par les applications DeFi pour interroger des données à l’aide de GraphQL.

Actuellement, il existe plus de 3 000 sous-graphes que les développeurs ont implémentés dans « The Graph » pour divers DApps tels que Synthetix, AAVE, Uniswap, Gnosis, Aragon, Balancer, DAOstack, Livepeer et Decentraland, entre autres.

Dois-je acheter le jeton GRT aujourd’hui ?

Le jeton GRT pourrait être une excellente opportunité d’achat alors que vous attendez le rebond tant attendu qui pousserait probablement le prix GRT au-dessus de 1 $ avant la fin de l’année.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prédiction de prix The Graph (GRT)

Bien qu’il soit difficile de prédire les prix des crypto-monnaies en raison de la volatilité du marché, les analystes estiment que le glissement du GRT touche à sa fin et que la pièce pourrait clôturer l’année autour de 1 $ USD.

$ GRT couverture des médias sociaux

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

10/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent