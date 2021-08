Les analystes restent optimistes, les initiés encaissent ⋆ 10z viral

Les initiés encaissent de Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE). Parmi eux, Richard Branson. Je suis baissier sur le stock.

Branson a vendu pour environ 300 millions de dollars d’actions de la société, selon un dossier réglementaire, via sa société Virgin Investments Ltd. (Voir les graphiques boursiers SPCE sur TipRanks)

Les initiés vendent ; Les analystes disent tenir

Les ventes d’initiés sont généralement un signe baissier pour une action, car les initiés connaissent mieux que le public la situation économique et financière de la société sous-jacente.

Néanmoins, selon 11 analystes de Wall Street qui suivent l’action, Virgin Galactic est un Hold. L’objectif de prix moyen de la SPCE de 36,67 $ implique une hausse de 38,5% par rapport aux niveaux de négociation actuels.

Le système de notation Smart Score de TipRanks ne prend pas en charge le sentiment haussier des analystes. Virgin Galactic obtient un score de 2 sur 10, ce qui indique que l’action est susceptible de sous-performer l’ensemble du marché.

De plus, la société a signalé une série de pertes, car elle a beaucoup de coûts à prendre en compte et aucun revenu d’exploitation.

Une entreprise ambitieuse avec de nombreux défis

Virgin Galactic est une entreprise ambitieuse. Il développe des engins spatiaux pour faire voyager les touristes dans l’espace et a fait des progrès significatifs dans la réalisation de cette ambition.

Voici une déclaration de Michael Colglazier, PDG de Virgin Galactic, suite à l’annonce des résultats du deuxième trimestre, clos le 30 juin 2021.

«Au deuxième trimestre, nous avons fait des progrès significatifs vers le début du service commercial en 2022. Nous avons effectué avec succès deux vols spatiaux depuis le Nouveau-Mexique – le dernier transportant un équipage complet de spécialistes de mission dans la cabine et recueillant une réponse extraordinaire des médias et des consommateurs mondiaux. De plus, nous avons reçu l’approbation de la FAA pour étendre notre licence de lancement existante, marquant la première fois que la FAA octroie une licence à un Spaceline pour transporter des clients dans l’espace.

« Tirant parti de la montée de l’intérêt des consommateurs après le vol Unity 22, nous sommes ravis d’annoncer la réouverture des ventes à compter d’aujourd’hui, en commençant par notre communauté Spacefarer. Alors que nous nous efforçons d’apporter les merveilles de l’espace à une large population mondiale, nous sommes ravis d’ouvrir la porte à une toute nouvelle expérience de l’industrie et du consommateur. »

L’histoire continue

Il y a eu beaucoup d’enthousiasme parmi les investisseurs dynamiques en voyant Virgin Galactic franchir une nouvelle étape dans la commercialisation des voyages spatiaux.

Cependant, cette excitation devrait être tempérée en raison de quelques défis. Trouver suffisamment d’individus riches et aventureux désireux d’aller dans l’espace en est un.

Il y a aussi les lourds investissements que l’entreprise doit entreprendre pour reproduire son avantage, un problème important pour les compagnies aériennes, qui ont été de mauvais investissements. Sans parler des dizaines de règles et réglementations gouvernementales auxquelles la compagnie doit se conformer pour maintenir ses vols dans le ciel, et au-delà.

Enfin, il y a le risque d’accidents qui refroidissent l’enthousiasme pour les voyages dans l’espace et les actions de l’entreprise.

Résumé et conclusions

Virgin Galactic est une jeune entreprise, avec de grandes ambitions et de nombreux défis. Ses actions s’apparentent davantage à une option d’achat à long terme qu’à une participation dans une entreprise créatrice de valeur.

Les ventes d’initiés devraient tempérer l’enthousiasme des investisseurs pour les actions de Virgin Galactic. L’entreprise a encore un long chemin à parcourir pour générer des revenus significatifs et prouver à Wall Street que son modèle économique fonctionne.

Divulgation : Au moment de la publication, Panos Mourdokoutas n’avait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans cet article.

