Les analystes s’attendent à ce que les marchés boursiers soient très volatils dans un contexte de hausse des cas de COVID, saison des résultats

Les marchés boursiers resteraient fermés mercredi pour Ram Navami.

Les marchés seront probablement très volatils au cours de cette semaine écourtée par les vacances et continueront d’être guidés par les mises à jour liées au COVID, les indices mondiaux et les résultats trimestriels, ont déclaré les analystes. Les marchés boursiers resteraient fermés mercredi pour Ram Navami.

«Nous prévoyons que la volatilité restera élevée car le marché devrait continuer à se concentrer sur les mises à jour des restrictions étatiques et la propagation du virus. On peut s’attendre à des mouvements spécifiques aux actions en fonction des résultats à venir sur le marché », a déclaré Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services.

«Cette semaine est aussi une semaine écourtée et nous prévoyons que la volatilité restera élevée. En l’absence d’événement majeur, l’accent resterait sur les résultats, des sociétés comme ACC, HCL Tech et M&M Finance annonceront leurs résultats. En outre, les mises à jour et les signaux des marchés mondiaux liés au COVID seront sur le radar », a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche, Religare Broking.

Nestlé India, Rallis India et Tata Elxsi sont les autres grandes entreprises à annoncer leurs résultats cette semaine. «À l’avenir, les marchés indiens seront probablement très volatils et seraient une interaction entre la résurgence des cas de COVID-19 et le rythme de la vaccination. À mesure que le rythme de la vaccination s’accélère, nous nous attendons à ce que le récit passe progressivement de Covid-19 et des restrictions à une croissance / reprise cyclique et à un rebond des bénéfices des entreprises », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail chez Motilal Oswal Financial Services Ltd.

En outre, les mouvements de la roupie, le modèle d’investissement des investisseurs institutionnels étrangers et le Brent seraient également surveillés par les investisseurs. Nirali Shah, Head – Equity Research, Samco Securities a déclaré: «Avec les grandes villes indiennes subissant des verrouillages partiels, les marchés peuvent continuer à rester instables au moins jusqu’à ce que l’incertitude sur la montée des cas se dissipe.

Les acteurs du marché ne doivent pas lire grand-chose dans les chiffres de India Inc. et devraient accorder la plus grande importance aux commentaires de la direction afin d’évaluer les perspectives de croissance future au milieu de la deuxième vague. » Au cours de la période de vacances tronquée la semaine dernière, l’indice de référence de 30 actions de l’ESB a chuté de 759,29 points ou 1,53 pour cent.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.