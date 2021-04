Les analystes s’attendent à des dérapages élevés dans les résultats des banques au quatrième trimestre après le verdict de la SC

Les dérapages signalés seraient élevés, a déclaré KIE, mais les banques ne devraient pas déclarer un ratio inquiétant, compte tenu de l’amélioration observée dans la reprise économique au cours des derniers trimestres.

Alors que les banques publient leur premier ensemble de résultats trimestriels après que la Cour suprême a annulé un sursis provisoire sur la reconnaissance de nouveaux créances douteuses, les dérapages pourraient être élevés au quatrième trimestre de l’exercice21, selon les analystes. Les prêteurs pourraient également annuler un certain montant de revenu d’intérêt, qui pourrait être reflété dans leurs chiffres de revenu net d’intérêts (NII). Kotak Institutional Equities (KIE) s’attend à ce que la croissance du NII soit de 18% sur un an (en glissement annuel) pour les banques. «Sur la ligne des revenus nets d’intérêts, nous constatons un niveau plus élevé de reconnaissance de revenus ponctuels (en raison du recouvrement des NPL) et de décomptabilisation des revenus (glissements comptabilisés ce trimestre sur une base cumulative pour les prêteurs qui ne l’ont pas fait auparavant), »A déclaré la maison de courtage, ajoutant que les revenus du Trésor seraient également inférieurs.

Les dérapages signalés seraient élevés, a déclaré KIE, mais les banques ne devraient pas déclarer un ratio inquiétant, compte tenu de l’amélioration observée dans la reprise économique au cours des derniers trimestres. «Nous nous attendons à ce que les ratios globaux de NPL (prêts non performants) restent nettement inférieurs aux projections de la RBI, étant donné que nous avons assisté à un recouvrement significatif des créances douteuses de quelques entreprises (sidérurgie et infrastructures)», a déclaré KIE. Les radiations déclarées pourraient également être élevées.

Les pertes sur prêts dans le secteur bancaire, mesurées par le ratio des actifs bruts non performants (GNPA), pourraient presque doubler pour atteindre 13,5% d’ici septembre dans un scénario de référence et atteindre 14,8% dans un scénario de crise sévère résultant de la pandémie , avait déclaré la RBI dans son dernier rapport sur la stabilité financière (FSR). Des tendances volatiles pourraient apparaître au niveau des provisions car les prêteurs sont susceptibles de puiser dans les provisions Covid constituées plus tôt ou de constituer des provisions plus élevées ce trimestre également.

Les analystes de Motilal Oswal Financial Services ont déclaré que si les tendances générales de la qualité des actifs avaient mieux résisté aux attentes, la récente flambée des cas de Covid-19 et la crainte d’un verrouillage dans les quartiers clés nécessitent d’être vigilant sur la qualité des actifs. « Alors que de nombreuses banques ont déjà prévu cette augmentation probable et disposent de coussins de provision supplémentaires, ce qui devrait limiter l’impact sur la rentabilité, nous nous attendons à ce qu’elles continuent à renforcer leurs bilans et le coût du crédit à rester élevé », ont-ils déclaré dans un rapport.

Si les analystes ont des opinions mitigées sur le rythme de la croissance des prêts, la plupart d’entre eux s’attendent à ce qu’elle soit tirée par le crédit de détail. La croissance du crédit aux entreprises reste modérée dans un scénario de désendettement global et de moindre appétit pour le risque de la part des prêteurs.

